Ancelotti: "¿Vinicius a Arabia? Él, como todos los que estamos aquí, está muy feliz y quiere hacer historia en el Real Madrid"

Carlo Ancelotti compareció ante los medios por octava vez en once días, en este caso en los prolegómenos del partido que le medirá este sábado (21:00) al Valladolid, que es colista, en Zorrilla. Los pucelanos llegan de ganar los dos últimos partidos en casa por la mínima, tras la llegada del argentino Diego Cocca al banquillo blanquivioleta. El italiano comenzó advirtiendo que "el objetivo es claro, hemos llegado a ser líderes y tenemos que conservar la posición porque es un momento importante de la Liga. Es un partido muy importante porque poco a poco estamos cogiendo ritmo para ilusionarnos".

Vinicius se queda

Preguntado por los rumores de una posible oferta mareante al Real Madrid por Vinicius desde Arabia, el técnico declaró lo siguiente: "Me consta, que tengo una información directa del jugador, que está muy feliz aquí y quiere hacer historia en el Real Madrid. Él como todos los que estamos aquí estamos piensa en la misma línea: estamos felices aquí y queremos ser felices en el Real Madrid. Vinicius está igual que siempre. Se han olvidado que con Vinicius hemos ganado la Champions en París y en Londres. Es indiscutible, sin ninguna duda. Los parones por las tarjetas le van a venir bien porque tiene días de recuperación y trabajo y llegará fresco en marzo y abril, el momento clave del calendario. Hay que preguntarle a él si llega una oferta. Yo digo lo que veo".

Carletto, mucho más distendido que en días anteriores, confesó que "estos días he reflexionado y me he enfadado demasiado en las ruedas de prensa. Yo sé por qué. Tengo que estar tranquilo y controlarme". Respecto a esto, apuntó que "hay momentos más complicados y otros menos. Yo voy bien, veo que el equipo mejora y empieza a coger el ritmo para competir en todas las competiciones. Tengo mucha confianza que lo podemos hacer bien. El vestuario tiene asimilado que lo defensivo es muy importante y el equipo va mejorando. Ellos son conscientes de que es la llave del éxito".

Después habló sobre diferentes jugadores del equipo a preguntas de los periodistas. Para empezar dio las claves del buen momento de Rodrygo: "Lo que destaca en este momento es su continuidad, cosa que no ha tenido en el pasado. Ahora ha marcado muchos goles, ha dado asistencias, ha sido muy continuo en el juego. Y obviamente para un delantero es normal esos altos y bajos. Cuando eres capaz de sacar esos números, destaca más". También se deshizo en elogios hacia Valverde del que dejó una reflexión final muy sorprendente: "Valverde es un jugador completo, muy importante. Creo que porque puede cubrir muchas posiciones y lo hace a la perfección. Es muy difícil encontrar un lateral derecho como él. Es complicado decidir cuál es la mejor posición en que ponerlo para el equipo cada partido. Está totalmente disponible, nunca me pide dónde jugar. Es el jugador más completo en este momento en el fútbol y podría jugar de central tranquilamente"

A Ceballos también le dedicó unas palabras: "Ceballos ha aportado mucho en este periodo, dando su mejor versión tras muchos problemas que ha tenido y además yo no le he dado los minutos que necesitaba para coger forma. El equipo está más seguro en la posesión con él. En los partidos importantes él puede jugar con los delanteros que tenemos". Y terminó hablando de los canteranos: "Sigo pensando que yo no estoy en el club para dar minutos a los canteranos, que yo sigo estando para ganar los partidos, pero si juegan los canteranos es porque se merecen jugar. Y ahora han aprovechado las lesiones atrás muy bien porque Raúl lo ha hecho bien, Jacobo ha recuperado de una lesión larga y Lorenzo también ha ganado su oportunidad".