Estos serán los titulares en el All Star de la NBA: Curry, Durant, LeBron... y la ausencia de Doncic

La NBA ha dado a conocer los diez jugadores que serán titulares en el All Star 2025. Este año, el evento se celebra en San Francisco, casa de los Golden State Warriors. El fin de semana de las estrellas regresa a la Bahía, por primera vez desde el año 2000. Hay pocas novedades, en una lista plagada de los mejores jugadores del mundo. Quizá, el mayor de los cambios de cara a esta nueva edición sea el revolucionario formato que ha implantado la liga norteamericana de la mano de Adam Silver, en un nuevo intento por rescatar una tradición que en los últimos años había visto como quedaba prácticamente obsoleta. Esta noche la liga norteamericana ha publicado el listado con los diez jugadores que ejercerán el rol de titular, seleccionados a través de un sistema en el que la participaron los aficionados, los propios jugadores y la prensa.

Cabe recordar que, al tratarse de un nuevo formato en el que participan tres equipos, habrá 15 jugadores que actúen como titulares, pero la NBA ha decidido no romper con la tradición de elegir sus diez titulares a través del sistema de votación habitual. También, se ha anunciado que los dos entrenadores que acudirán al fin de semana de las estrellas de San Francisco serán Kenny Atkinson (Cleveland Cavaliers) y Mark Daigneault (Oklahoma City Thunder), algo previsible, ya que la liga tiene por costumbre que los técnicos elegidos sean los dos que mejor récord de victorias acumulan, uno por cada conferencia.

Adam Silver, comisionado de la NBA. / GEORGE FREY. EFE

Un formato revolucionario

Ante las bajas audiencias obtenidas en los últimos años, la NBA ha vuelto a cambiar el modelo de All Star para la temporada 2024/25. Adam Silver y su junta directiva han dado un giro radical a lo que antes conocíamos de este evento. La principal novedad es que pasan de competir dos a cuatro equipos. Tres de ellos estarán formados por los 24 jugadores que son considerados All Star, repartiéndose ocho jugadores por equipo. El conjunto restante es el denominado Rising Star, formado por los mejores jugadores de primer y segundo año de la liga. Estrellas de la liga como Charles Barkley, Shaquille O’Neal, Kenny Smith y Candance Parker (WNBA), todos ellos analistas de la cadena TNT, serán los encargados de decidir de qué jugadores dispone cada equipo.

La pasividad y el pasotismo de muchos jugadores en los últimos años ha llevado a la NBA a finalizar los partidos del All Star cuando uno de los conjuntos alcance la cifra de 40 puntos. Con esta medida, la NBA busca un aumento en la competitividad de los jugadores que parecía haber desaparecido durante este evento, al que muchos consideraban como un fin de semana de 'vacaciones'.

La elección de los diez titulares se sustenta sobre la votación del público (50%), de los jugadores de la NBA (25%) y de la prensa (25%). Esto ha provocado que algún jugador como Lamelo Ball, que lideraba la votación de la audiencia durante gran parte del último mes, se haya quedado fuera del quinteto titular de su conferencia. La NBA establece esta serie de medidas para evitar que el voto del público se pueda ver influenciado por ciertas campañas.

Karl-Anthony Towns, all star por primera vez como jugador de los New York Knicks. / Adam Hunger. AP

Los New York Knicks dominan la Conferencia Este

Jalen Brunson (exterior, New York Knicks), Donovan Mitchell (exterior, Cleveland Cavaliers), Jayson Tatum (interior, Boston Celtics), Giannis Antetokounmpo (interior, Milwaukee Bucks) y Karl-Anthony Towns (interior, New York Knicks) serán los cinco titulares de la Conferencia Este. En una lista dominada por los New York Knicks, con dos jugadores presentes, el líder en votos es Giannis Antetokounmpo, que ya ha ejercido este papel en otras temporadas.

El inesperado liderato de Cleveland Cavaliers permitirá a su entrador, Kenny Atkinson, y a su jugador franquicia, Donovan Mitchell, representar al equipo de Ohio en el fin de semana de las estrellas. A estos dos jugadores se puede sumar Evan Mobley, que está protagonizando la mejor temporada de su carrera, provocando un gran impacto en los encuentros del equipo con mejor récord de victorias de la competición.

Kevin Durant, LeBron James y Stephen Curry, titulares en el all star de la NBA. / Mark J. Terrill. AP

La 'triple alianza' domina la Conferencia Oeste

Shai Gilgeous-Alexander (exterior, Oklahoma City Thunder), Stephen Curry (exterior, Golden State Warriors), LeBron James (interior, Los Angeles Lakers), Kevin Durant (interior, Phoenix Suns) y Nikola Jokic (interior, Denver Nuggets) serán los cinco titulares de la Conferencia Oeste. La ausencia principal es la de Luka Doncic. El base esloveno sufrió unas molestias musculares el día de Navidad frente a Minnesota, que desembocaron en una lesión más seria sobre el sóleo del jugador de Dallas Mavreciks. Doncic es All Star desde el año 2020 y esta será la primera vez que no podrá participar en el fin de semana de las estrellas desde su año rookie en la liga.

Por otro lado, Stephen Curry, Kevin Durant y LeBron James volverán a jugar un partido de baloncesto sobre la misma cancha. La última vez fue sobre las canchas de París, en los Juegos Olímpicos 2024, en los que la selección americana consiguió la medalla de oro. Ahora, el aficionado tiene una nueva oportunidad de disfrutar de tres de los jugadores más determinantes e históricos de las últimas dos décadas. El de Los Ángeles Lakers será All Star por 21ª ocasión en su carrera deportiva, siendo el jugador que más veces lo ha alcanzado en la historia de la liga, dejando atrás las 19 veces que lo consiguió Kareem Abdul Jabbar.