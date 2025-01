Cuando ya nadie le esperaba, Djokovic resurge en Australia "con una pierna y media" y todos sospechan: "Es una táctica"

La vida sigue igual. Cuando seguramente ya pocos le esperaban por estos lares, llega el Open de Australia y ahí emerge Novak Djokovic. A sus 37 años, casi 38, llevando a cabo su enésima reinvención tras varios meses desaparecido, casi sin dar señales de vida. Meses en los que pareció incluso de haber empezado a desligarse del tenis tras completar su inabarcable palmarés con el oro olímpico, lo único que le faltaba. En los que dio la sensación de haberse quedado sin retos ni desafíos por delante, al despedirse, una vez retirado Nadal, del rival que le empujó hasta convertirse en el mejor de siempre.

Pero no, Nole no ha dicho su última palabra, todo era un espejismo, otra vez. El monstruo, que ahora parece infinito, ha renovado su apetito y vuelve a avistar de cerca otro grande, el que sería su 25º. A solo dos partidos para ser más exactos, tras tumbar a Carlos Alcaraz en otro ejercicio de exhuberancia competitiva, en sus propias palabras "uno de los partido más épicos de mi carrera". Se podría decir, a estas alturas, que sorprende que sorprenda verlo en unas semifinales del grande que ha ganado 10 veces, pero la realidad es que sí. Y no, a la vez.

Lo que no sorprende a nadie es que su puesta en escena venga, como suele ser habitual en él, acompañada de polémica no tanto por el qué, sino por el cómo. Porque, merecidamente o no, allá cada cual para juzgarlo, vuelve a cargar sobre sus hombros con el peso de la duda. Otra vez, asegura Nole, tiene problemas físicos. Y otra vez hay muchos que dudan de ello. Que piensan que todo forma parte de un teatrillo para esconder sus cartas antes de jugarse el pase a la final ante Alexander Zverev.

De pensar en abandonar a remontar

Ese aura que le ha acompañado desde siempre, y que volvió el pasado martes, al acabar el primer set ante Alcaraz. Como muchas otras veces, reclamó un tiempo muerto médico para curar unas molestias en el aductor de la pierna izquierda, se marchó al vestuario y paró el partido 10 minutos. Y al volver ya todo había cambiado. Los intercambios se acortaron, se enmarañaron, el serbio empezó a tejer su tela de araña y Alcaraz se enredó de lleno.

Carlos Alcaraz grabs his leg after losing the set to Djokovic at Australian Open



“He’s kind of limping around. Then he gets up & does it again. Limping around & sitting down. He’s obviously fine. Just acting like he’s got an injury”



“He’s being Novak.”



pic.twitter.com/maX3mDKPfa — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 21, 2025

Según Djokovic, esos problemas le llevaron a pensar en la retirada tras perder ese primer parcial. Es más, tras acabar aseguró que se reservaba los detalles de su dolencia porque sigue en competición, pero que se hubiera retirado si hubiera perdido el segundo set. También explicó que los medicamentos habían hecho efecto justo después y que sólo este viernes, en la semifinal con Zverev, podrá comprobar si está al 100% tras haber ganado "con una pierna y media".

"También he estado en esa situación en la que mi rival tiene problemas, pero sigue jugando y, que a medida que avanza el partido, el rival se siente mejor. Lo siento por él, entiendo que no es cómodo jugar contra alguien que no sabes si se va a retirar o no. Siento que me estaba mirando más a mí que a sí mismo", se justificó Djokovic, en un perdón que no fue recibido de la mejor manera por Alcaraz.

"No digo que haya hecho show, pero en el segundo set se le veía con problemas y en el tercero y el cuarto no se veía nada. No creo que se hubiera retirado si hubiera perdido el segundo set. Un tenista que piensa en retirarse no juega así después", opinó Alcaraz, que entró en la polémica como pocas veces había hecho. Y echó, de paso, gasolina al fuego de un país con el que mantiene una relación tirante desde los años del covid. Y que a veces da la sensación de tenerlo enfilado.

Alcaraz y Australia recelan

Durante este torneo, ya se las ha tenido tiesas con la televisión local encargada de retransmitir el torneo, a la que no responde tras los "insultos" de uno de sus periodistas a los serbios. Y ahora, la propia prensa australiana se le está devolviendo, atacando a discreción por lo que entienden que es un engaño.

Novak Djokovic, en su partido ante Carlos Alcaraz. / DPA vía Europa Press

A menos de 24 horas de que se mida a Zverev, Djokovic no entrenó este miércoles para recuperarse del esfuerzo del partido ante Alcaraz, algo que el propio Nole ya dejó entrever en la rueda de prensa posterior al encuentro. Entraba dentro de lo previsible, pero es que este jueves tampoco saltó a la cancha, haciendo saltar las alarmas para unos, y disparando las especulaciones para otros.

'The Age’, uno de los diarios más leídos de Australia, dejó caer que todo podría ser un juego de engaño, un teatro fingido,", señalando que Djokovic “deja su lesión en la pierna como un misterio". Además, lo acompaña de una columna con el titular: "La táctica de las lesiones de Novak tiene propiedad intelectual: así es su recuperación inmaculada". También le atizó John McEnroe, que en su papel de comentarista de Eurosport denunció que lo que hizo contra Alcaraz no era "la primera vez que lo vemos", pidiendo además a los espectadores que no se dejaran "engañar".

"Los que duden, que sigan haciéndolo. Es curioso cómo únicamente se ponen en tela de juicio mis lesiones, mientras que cuando otros tenistas, ya sabes a quién me refiero, tienen problemas físicos, ellos son las víctimas. El caso es que yo soy siempre el que finge", se defendió hace no mucho el serbio. Si son verdad o no sus problemas se verá en la madrugada de este jueves (no antes de las 4.30 hora española, en Eurosport). Sean o no, lo único indiscutible es que el chacal huele sangre, y que cuando eso pasa, todos los demás tiemblan.