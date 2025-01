Las siete vidas del Real Madrid de Ancelotti: el campeón de Europa recupera la resiliencia

El Real Madrid consiguió en la penúltima jornada de la fase liga de la Champions un casi impoluto 5-1 frente al RB Salzburgo. 'Casi', porque ese gol en contra en un duelo que dominaron de inicio a fin habla sobre un factor crítico del que dependerá el éxito total de este equipo repleto de estrellas: "la concentración defensiva", a la que aludió en la rueda de prensa posterior al duelo un cabreado Carlo Ancelotti. ¿Cabreado? Sí, porque tuvo que esperar una hora para comparecer, debido a que su homólogo, Thomas Letsch, compareció ante diez operadores en las flash interview que se hacen tras los partidos.

Ancelotti, que es un zorro viejo, hizo de esta situación una metáfora de lo que está viviendo esta temporada, que están siendo mil vidas en una. Cualquier momento o detalle es suficiente para matizar al Real Madrid de Bellingham, Vinicius, Rodrygo o Mbappé, que, solo por nombres está obligado a ganarlo todo. No hay ningún otro equipo de Europa que reúna tanto talento individual, pero sin un sistema colectivo eficaz surgen grietas. Pese a todo, el equipo madridista es líder de LaLiga, está en cuartos de la Copa y ha recuperado el factor cancha en la Champions, donde incluso tiene opciones de top 8. Son las siete vidas del Real Madrid de Carlo Ancelotti.

(1) Vida más allá de los clásicos

El Real Madrid sabe que su época de maduración está en la primavera, cuando brota su esencia competitiva. Pero esta temporada llegará a la fase decisiva con varias marcas en su cuerpo. Las más graves son las que explican sus dos derrotas frente al juvenil Barça de Hansi Flick. Por imprevisto, el 0-4 de Liga hizo mucho daño en el club, hasta el punto de surgir el primer gran cuestionamiento de Ancelotti, con la candidatura de Solari en la mesa. Tardó el Real Madrid más de un mes y medio en reponerse de una dinámica que le puso en el abismo en la fase liga de la Champions. De la goleada en la Supercopa ha salido más airoso, aupado por su regularidad en Liga.

Luka Modric pasa delante de la Supercopa de España que el Real Madrid perdió contra el FC Barcelona. / STR

(2) Mbappé encuentra su vida

El gran señalado en los meses de octubre y noviembre en el Real Madrid fue Kylian Mbappé. Por momentos parecía que sus compañeros hablaban de un enfermo que tenían en sus filas al que había que ayudar para evitar que se convirtiese en terminal. En la previa al duelo contra el RB Salzburgo, el francés lo dejó claro. Había sido un bloqueo mental por sobrepensar demasiado. De hecho, este es un mal común del equipo blanco, una plantilla a la que no le sientan bien las largas digestiones en las jugadas. Quizás, sea el ejemplo más antisistema del fútbol. Por lo menos, ahora las jerarquías están claras. "Ayudaremos a Mbappé a ser el pichichi de todos los torneos", dijo este miércoles Vinicius.

(3) La vida tras el 'no' Balón de Oro

Las distinciones individuales han sido en la época reciente del Real Madrid una obsesión. En las portadas, el "puede" o "llegará a ser Balón de Oro" se acompañaba para motivar a las grandes estrellas blancas. Sin embargo, la decepción que marcó la gala del 28 de octubre, en la que se coronó Rodri, fue un punto de inflexión. La entidad que preside Florentino Pérez se plantó ante el galardón de France Football y se puso enfrente del mundo del fútbol. El fracaso de Vinicius tuvo un efecto colateral que a la larga ha terminado por ser positivo para la dinámica del club. La jerarquía del vestuario se alteró y ante la flaqueza del brasileño, Mbappé dio un paso adelante para ser un líder más allá del reconocimiento externo.

(4) La Champions da una vida extra

El Real Madrid ha vivido una inusual fase liga de Champions, un formato que le era desconocido, como al resto de los 36 participantes. La primera derrota de la temporada llegó en esa competición después del tumultuoso derbi madrileño de los mecheros, en el que dejó escapar tres puntos. Si algo ha ido ganando el equipo de Ancelotti con el paso de las semanas es resiliencia. El primer varapalo le costó caro: un inexplicable 1-0 ante el Lille a domicilio que le generó una inseguridad insólita en la competición que ha ganado en 15 ocasiones. Con todo, resolvieron el match ball de Atalanta y a partir de ahí treparon hasta tener, a falta de una jornada, el factor cancha en la repesca y todavía con aspiraciones de top 8.

Mbappé y Rodrygo celebran un gol en Champions en el Real Madrid 5 - 1 RB Salzburgo. / MANU FERNÁNDEZ / AP

(5) La vida en el alambre de Ancelotti

Ocupar el banquillo del Real Madrid es un ejercicio de supervivencia y equilibrios que solo tendría comparación con un jefe de Estado en permanente minoría o el de un alto directivo de un sector con alta volatilidad. Todos los movimientos son escrutados desde un prisma a veces autodestructivo. Por eso, más allá de los planteamientos o del desarrollo táctico, Ancelotti es el inquilino que mejor se adapta al puesto. El italiano ha mostrado esta temporada su lado más arisco en la larga secuencia de ruedas de prensa que tendrá que asumir en una temporada de casi 80 partidos. De Solari a Xabi Alonso, o lo que es lo mismo, del sustituto al recambio. Y a pesar del mercadeo, él también lanza un reto: "Ojalá terminar el mandato de Florentino".

(6) La doble vida del Real Madrid

Cuando uno va al Bernabéu siente que ve dos equipos diferentes, como si se tratase de un encuentro de la NFL, en el que cambia la escuadra según se ataque o se defienda. Es una lucha de clases permanente en la que la zaga está en lo más bajo, porque debe resistir para que los de arriba puedan lucir su exuberancia. Las lesiones de Carvajal y Militao dejaron en los cimientos a un Real Madrid que se negó a reforzarse atrás si eso suponía invertir. Así se escapó la opción de Yoro y va a suceder lo mismo con Davies. Frente a esta situación, Ancelotti confió en un canterano como Asencio y se inventó a Valverde de lateral. Lo hizo nada más que insinuando la falta de refuerzos. Eso fue hace semanas.

Fede Valverde y Raúl Asencio, jugadores del Real Madrid, tras la derrota contra el Liverpool en Anfield en Champions. / PETER POWELL / EFE

(7) La vida después de Kroos

El Real Madrid actual es un viudo de Kroos. Con el paso de los goles y las jornadas se ha negado a admitirlo. Más todavía con la irrupción de Ceballos en la base de la jugada, al que los partidos de un ritmo que no se vuelva loco le benefician. Esto no hace olvidar el intenso casting que se ha dado para una posición que se ha cubierto mediante la interinidad. Con todo, hasta el momento, y a la espera de las citas decisivas de la temporada, sirve. Sin embargo, la rápida visión y distribución del alemán habría sido la correa de distribución perfecta para el Real Madrid de las siete vidas. Un equipo acostumbrado a la crítica feroz al que hay que matar un millón de veces para asegurarse de que no estirará un pie para meter un gol en el 93.