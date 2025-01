Resultados del ATP Open de Australia 2025 hoy: todos los partidos del 22 de enero

El pasado 12 de enero dio comienzo el Open de Australia, primer gran torneo de la temporada en el mundo del tenis. Los mejores tenistas, tanto en categoría masculina como femenina, se miden este mes de enero sobre las pistas de Melbourne en busca de conseguir el primer Grand Slam. Los diferentes resultados irán marcando el rumbo de un torneo en el que Novak Djokovic y Jannik Sinner se postulan como los grandes favoritos en el cuadro masculino, mientras que Aryna Sabalenka, Iga Swiatek y Coco Gauff lo hacen en el femenino.

En clave española, las esperanzas estaban puestas sobre Carlos Alcaraz, ya eliminado, Paula Badosa, Roberto Bautista o Pablo Carreño como grandes nombres para poder sacar un resultado positivo para la Armada durante este Open de Australia. El último español en conseguir este título fue Rafa Nadal, en lo que fue su penúltimo Grand Slam, tras derrotar a Daniil Medvedev en una final para la historia del tenis.

El tenista italiano Jannik durante su partido de la ronda 4 contra el danés Holger Rune en el Abierto de Australia 2025 en Melbourne Park. / JAMES ROSS. EFE

En esta undécima jornada de competición se sellarán los cuatro tenistas, tanto en cuadro masculino como femenino, que pelearán por levantar el primer Grand Slam de la temporada. En el día de hoy se han sumado Iga Swiatek, número dos del ranking, y Madison Keys por parte del cuadro femenino. En cuanto al cuadro masculino, Ben Shelton se ha impuesto con solvencia sobre Lorenzo Sonego. El siguiente en pisar la pista central será Jannik Sinner, que se enfrenta al anfitrión Alex de Miñaur. Al término de estos encuentros ya quedará configurado el cuadro de cara a las semifinales del torneo.

Iga Swiatek celebra la clasificación a semifinales del Open de Australia. / Associated Press/LaPresse. LAP

Swiatek se apunta a las semifinales

Iga Swiatek no quería perderse la cita de semifinales del Open de Australia. La tenista polaca ha arruinado una previsible fiesta americana en las semifinales. Su rival, Emma Navarro, soñaba con citarse con su compatriota, Madison Keys, en la ronda previa a la gran final. De esta forma, la número dos del ránking mundial ya sueña con levantar el Open de Australia y recuperar el número uno, que obtuvo durante parte de la temporada anterior. Swiatek se ha impuesto a la estadounidense en hora y media de partido, concediendo tan solo tres juegos a su oponente.

La tenista sancionada el pasado mes de diciembre por dopaje parece no acusar a nivel mental dicha sanción, recuperando su mejor versión y peleando los grandes títulos del circuito. Después de un final de año complicado, cayendo en cuartos de final del US Open, la tenista polaca está de vuelta. Ahora, se prepara para afrontar su partido de semifinales ante Keys, pero pensando ya en citarse en una final con su rival en la lucha por dominar el tenis femenino, Aryna Sabalenka, o, por el contrario, hacerlo con Paula Badosa, que no ha parado de sorprender en este torneo.

Ben Shelton se ha impuesto a Sonego en cuartos de final. / Asanka Brendon Ratnayake. AP

Resultados Open de Australia hoy, 22 de enero

Cuadro masculino

Ben Shelton (USA) a Lorenzo Sonego (ITA) en 6-4, 7-5, 4-6, 7-6

Jannik Sinner (ITA) vs. Alex de Miñaur (AUS) aún por comenzar

Cuadro femenino

Madison Keys (USA) a Elina Svitolina (UKR) en 3-6, 6-3, 6-4

Iga Swiatek (POL) a Emma Navarro (USA) en 6-1, 6-2