Intrahistoria de una tangana: la patada de Frimpong al ramo de Doña Margarita, la cólera de Giménez... y un pique que llegó a las redes del Atlético

Que si la tempranera roja a Pablo Barrios, que si la fricción propia de un duelo en el que tanto el Atlético como el Bayer Leverkusen se jugaban tanto... Estaba el ambiente ya caldeado en el Metropolitano cuando Jeremie Frimpong, extremo de los alemanes, terminó por hacerlo explotar en la celebración del gol de su compañero Hincapié justo antes del descanso.

Y es que los jugadores del Bayer se dirigieron hacia el córner del Fondo Sur y en la piña, llegó Frimpong y no se le ocurrió otra cosa que patear contra la valla lo primero que vio, sin percatarse de que no era una cosa cualquiera. Seguramente Frimpong no estaba al tanto de lo que significa ese ramo de flores, claveles en concreto, que una veterana socia del Atlético coloca en homenaje a Milinko Pantic.

Doña Margarita, que así se llama, acude a ese córner cada día de partido con un nuevo ramo desde 1996, el año del Doblete, para recordar la figura del serbio, al que todo el mundo recuerda por su precisión a la hora de botar las faltas, saques de esquina y cualquier otro tipo de balón parado. Y es toda una institución entre la afición y entre los propios jugadores, que conocen la historia e incluso a veces la acompañan a depositar las flores antes de los choques.

Giménez se encara con el Leverkusen

Es por ello que ese sector de la grada, al ver el feo gesto de Frimpong, entró en cólera. Y es por ello que Jose María Giménez, uno de los capitanes del Atlético y que también se percató, fue a recriminárselo a los jugadores del Bayer, formándose una tangana que a primera vista no tenía mucha explicación, ya que el gol no había sido polémico para nada.

Fijaos en el número 30 Frimpong. Que necesidad tenia de meterle una patada al ramo de flores? Si ves un ramo ahí aunque no conozcas la historia tendrá algo de recuerdo,animal pic.twitter.com/7oUYzzdOpf — rubén (@rubennatm) January 22, 2025

Pero ahora sí la tiene, al publicar en redes varios usuarios el motivo real. En medio de todo el jaleo, Giménez se dirigió directamente al extremo holandés, y tuvo que ser separado por sus compañeros y el propio árbitro, que lo calmaron justo antes de que este último pitara. Mientras, la grada le jaleaba.

El Atlético responde en redes

Por fortuna para los intereses del Atlético, el equipo de Simeone pudo dar la vuelta al choque en la segunda mitad precisamente en esa portería gracias a los dos goles de Julián Álvarez. Y uno de ellos, precisamente, fue a celebrarlo junto al ramo, dando lugar a unas fotografías que luego fueron usadas por el club para trasladar el pique a las redes sociales.

"No te metas con el Atleti", publicó la cuenta en inglés del Atlético de Madrid en la red social X pasada la medianoche, en un mensaje que llevaba adjuntada la foto del argentino celebrando junto a los claveles rojiblancos. Y la cosa no quedó ahí, pues la misma cuenta siguió mandando varios 'recados' a la del Leverkusen.

"Club Atlético de Madrid", contestó el equipo rojiblanco a una publicación del fin de semana realizada por el Leverkusen en la que, tras su partido de Bundesliga, pusieron: "Madrid". Ese post iba, también, acompañado de una foto del ramo, en una indudable mención a lo ocurrido antes.