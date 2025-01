Partido trampa para el Real Madrid ante el Salzburgo con el futuro de Ancelotti encima de la mesa

El Real Madrid afronta las dos últimas jornadas de la nueva Champions a contrarreloj y sin muchas expectativas de acabar entre los ocho primeros para ahorrarse la eliminatoria del llamado ‘playoff’. Después de jugar dos partidos más en esta primera fase, estos dos que jugará ante Salzburgo y la semana que viene en Brest, tendrá que disputar una eliminatoria más para llegar adonde siempre suele estar: a la final de la Champions. En estos momentos los blancos ocupan la 20ª posición con nueve puntos, solo dos más que el París Saint-Germain y el Stuttgart, que con 7 están ahora mismo fuera de las posiciones que clasifican para la fase de cruces.

No parece este partido ante los austriacos un encuentro complicado porque solo con la inercia del mejor Mbappé y un buen Bellingham debería llegarle al Madrid. Precisamente el delantero francés se estrenaba como jugador blanco en una rueda de prensa admitiendo que pasó por un mal momento al llegar al Madrid: “Yo pensaba mucho. Demasiado. Cómo hacer esto, cómo moverme. Cuando piensas tanto, no juegas bien. Ha sido algo más mental. Estaba bien físicamente, contento con el grupo, pero debía dar más. Lo sabía. Y fue tras Bilbao cuando me dije '¡Vamos!'. No has venido a Madrid para jugar mal. Ha cambiado eso. Aquí hay que jugar bien siempre y ahora estoy listo”.

Kylian ya ha alcanzado los 18 goles esta temporada, 12 de ellos en Liga, y en ausencia de Vinicius, que estará fuera en Liga otro partido por la roja en Mestalla, se ha erigido en líder del equipo. Precisamente el regreso del brasileño para este partido es otra de las noticias del partido. El foco está puesto en Vinicius, que arrancó la temporada con una fuerza efervescente que ha ido perdiendo fuerza con el paso de los encuentros.

El futuro de Ancelotti

Ancelotti, cuyo futuro en el banquillo blanco se ha convertido en el tema de discusión en todos los foros madridistas, fue muy claro a ese respecto. “La fecha de mi salida del Real Madrid no la voy a decidir yo nunca. Llegará ese día y no sé cuándo lo será. Puede ser mañana después del partido, en un año o en cinco. Tengo una ventaja, tenemos a Florentino cuatro años más y podemos hacer una despedida juntos con todo el cariño del mundo”. Era la reacción del italiano a la noticia que le adelantó El Periódico de España el pasado 14 de enero confirmando que el Real Madrid ya ha atado a Xabi Alonso para la próxima temporada. De hecho, el tolosarra, que está en Madrid porque el Bayer Leverkusen juega este martes contra el Atlético habló del asunto y no cerró la puerta: “¿El Madrid? No puedo decir nada, estamos en medio de una temporada. Pero el lazo es muy fuerte”.

Ancelotti tendrá que recomponer el puzzle de su once porque la baja de Lucas Vázquez, por amonestaciones, le obligará a retrasar a Valverde al carril diestro. A eso se suma la baja por lesión de Camavinga y las dudas con el tocado Tchouameni, lo que invita a pensar que Modric y Ceballos aparecerán en el eje junto a Bellingham, dejando en punta a Mbappé, Vinicius y quien decida el técnico entre Brahim y Rodrygo. El Salzburgo, por su parte, llega necesitado de la victoria porque ocupa la posición 32ª con tres puntos, a cinco de los ocho que lleva el Dinamo de Zagreb, que es quien marca la frontera de la clasificación.