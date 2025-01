El Real Madrid se desenamora de Carlo Ancelotti

En el vuelo de vuelta del Real Madrid de Yeda a Barajas, y con la goleada ante el Barcelona en la final de la Supercopa aún caliente, Florentino Pérez se sentó junto a Carlo Ancelotti para hablar de algunas cosas que el equipo ‘debía mejorar’. El presidente nunca tuvo problema para interferir en el trabajo de los entrenadores y ‘sugerir’ soluciones técnicas y tácticas. Y esta vez no iba a ser una excepción. No es ningún secreto que tras eliminar la figura del director deportivo en el club, Pérez declaraba ufano en sus círculos más íntimos que “al Real Madrid la podría dirigir hasta yo. Solo hay que poner siempre a los ‘buenos”. Carletto, que sabía lo que se le venía encima porque ya lo vivió en su primera etapa en el club, aguantó el chaparrón estoicamente.

Al servicio de su 'Florentineza'

En su libro ‘Liderazgo tranquilo’ Carlo evoca algunos episodios que vivió con Florentino Pérez. El italiano desvela que el presidente e incluso los agentes de los jugadores cuestionaban sus decisiones técnicas. En cierta ocasión “el presidente quiso hablar conmigo al finalizar el entrenamiento. Me resultó insólito. Cuando fui a verle, me dijo que el agente de Gareth Bale había estado en su despacho para hablar de la ‘situación’ del jugador. El agente le dijo al presidente que Bale no estaba contento donde jugaba, que quería jugar más al centro. Florentino me preguntó qué íbamos a hacer y yo le dije: ‘Nada’. Desde entonces la relación con él ya no fue la misma”.

Carletto venía de lidiar en el Milan con Silvio Berlusconi, por eso había desarrollado una notable capacidad de adaptación, o supervivencia, para sortear los obstáculos que aparecían en el camino. “Si el presidente decide traspasar a Xabi Alonso, tendré que aceptarlo. ¿Quería yo vender a Alonso? Naturalmente que no, pero mi trabajo era que el equipo funcionara. Pérez estaba empeñado en su ‘era galáctica’, en fichar a las superestrellas más caras del fútbol mundial. Así que cuando llegaban, se iban jugadores que a lo mejor yo no habría vendido. Pero mi obligación era que el Madrid funcionase con lo que me daban”, apunta en las páginas del libro.

Vinicius, descompensado por Mbappé

Ese modus operandi sigue vigente en el Real Madrid. El pasado miércoles José Ángel Sánchez se reunió con Carlo Ancelotti para comunicarle que el intento por acelerar la llegada de Trent Alexander-Arnold en enero resultó fallido y que tendría que afrontar lo que restaba de temporada con Lucas, Valverde y los canteranos. El técnico llevaba dos veranos demandando sin éxito fichajes en defensa y la noticia no le hizo gracia. El club le dejaba a los pies de los caballos y con un vestuario descompensado tras la llegada de Kylian Mbappé. Florentino siempre ha querido en el once a todas sus estrellas, pero alinear a Bellingham, Vinicius, Mbappé y Rodrygo desequilibra al equipo en defensa, por lo que necesita que los cracks se comprometan algo en defensa. Carletto ha pedido esto en lo que va de temporada más de una decena de veces a sus estrellas ante sus compañeros, pero en Yeda quedó de manifiesto que los egos están por encima del compromiso colectivo. Vinicius hace la guerra desde que Kylian apareció por Valdebebas y muchos, incluidos algunos compañeros, apuntan a la aparición de la astronómica oferta que le llegó de Arabia (mil millones de euros por cinco temporadas) como causa de su pasividad.

El curso pasado, en cierta ocasión en el primer semestre, durante la rutilante irrupción de Bellingham Vinicius advirtió a Ancelotti que no le gustaba que el inglés le diera órdenes en el césped, lo que provocó que el entrenador advirtiese elegantemente a Jude que respetase los galones del brasileño. Desde aquel día Bellingham se deshizo en elogios hacia Vinicius en cada intervención y el ego del carioca quedó colmado, lo que terminó generando cierta empatía en el campo, aunque en lo personal Jude siempre ha estado más cerca de Camavinga o de Tchouameni.

Pero la aparición de Mbappé ha restado protagonismo a Vini, porque además Kylian cae a su costado para robarle espacio y balones. Eso ha provocado una pasividad del brasileño perfectamente retratada por la televisión en la final de Yeda. El miércoles, horas después de la reunión con el director general del club, Carletto compareció ante la prensa y fue preguntado abiertamente por la actitud de sus jugadores. Pero el italiano, cuyo lealtad al vestuario es innegociable, no señaló a ningún jugador y descargó la culpa en la falta de “compromiso colectivo, no individual”. Por tapar la desidia defensiva de jugadores como Vinicius o Mbappé terminó salpicando sin querer a otros como Valverde, Rudiger o Courtois, cuya actitud es irreprochable.

Circunstancias como esta o como la gestión de un vestuario en el que prioriza los galones a la meritocracia le han desgastado ante unos futbolistas que este año están más distanciados del italiano. El pasado martes Ancelotti subió el tono en la primera charla tras la goleada de la Supercopa antes de iniciar el entrenamiento. Está cansado de pagar los platos rotos por la desidia de su vestuario, que de los 32 partidos que ha jugado este año se pueden contar con los dedos de una mano los que ha corrido más que su rival. En Champions, por ejemplo, solo una vez, ante el Atalanta la noche que estaban con el agua al cuello.

Rebosó el vaso de Carletto

Ancelotti se ha cansado. Y estalló el miércoles con la prensa, pero también lo ha hecho a su manera con los jugadores. Vinicius, sin ir más lejos, ha perdido su estatus. En Mestalla fue expulsado y el equipo remontó sin él en el campo. Después de aquello Ancelotti lo ha sustituido en los dos últimos partidos cuando el equipo más necesitaba a sus estrellas porque iba perdiendo ante el Barcelona y cuando arrancaba la prórroga con el Celta. No es casualidad que lo haya señalado, aunque luego en la sala de prensa lo maquillase apuntando que “ha sido desequilibrante, pero estaba cansado y he preferido sacar a un compañero que estaba fresco (Rodrygo)”. Hay que recordar que Vini no jugará el domingo por estar sancionado dos partidos en Liga tras agredir a Dimitrievski en Mestalla.

Durante su primera etapa en el Madrid, llegó a las manos de Florentino un documento con los tiempos de entrenamiento de diferentes equipos, y el equipo de Ancelotti no era de los que más trabajaba: “El presidente se enteró de lo de las estadísticas (entrenamientos de otros equipos) y dijo que no dábamos el callo lo suficiente. Quise explicarle que lo importante no era la duración del entrenamiento, sino su intensidad (...) No me escuchó. Aquello fue una clarísima señal de alarma de que la fe del club en mi capacidad para hacer mi trabajo se había debilitado. Venía a decir que tenían más confianza en los números que en mí (...)”.

Ahora no han hecho falta documentos, los pitos del Bernabéu, el caso omiso a su petición de refuerzos en defensa, los caprichosos egos de un vestuario que solo corre cuando tiene el agua al cuello o esa reprimenda de Florentino en el avión de vuelta de Yeda invitan a pensar que el madridismo se ha desenamorado de Carletto. El italiano, que sabe que Xabi Alonso está en cartera, seguirá trabajando con el mismo savoir faire mientras disfruta cada día que le queda en el Real Madrid, “el sitio más bonito del mundo”, hasta que Florentino baje el pulgar. Sin embargo, la frase que dejó el miércoles en sala de prensa, “no es difícil ser Carlo Ancelotti”, ha dejado de ser cierta. Y Solari, que lo admira, lo sabe.