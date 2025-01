La guerra del jugger español, el extraño deporte que mezcla esgrima y rugby: "Muchos quieren mandar, pero pocos trabajar"

El jugger, en palabras de aquellos que lo practican, "es un deporte que mezcla elementos de esgrima y rugby junto a deportes de pelota". En la primera década de este siglo llegó a España para convertirse en uno de esos deportes minoritarios que tantas historias acumulan detrás. Ahora, el jugger pasa por una etapa en la que sus dos organismos más destacados, la Federación Española de Jugger (FEJ) y la Liga Nacional de Jugger (LNJ), alejan posturas, ante el reclamo de una estandarización de criterios para seguir expandiéndose.

Con un estilo poco común y una dinámica que llama la atención, el jugger, poco a poco, se abre paso y aspira a escapar en el futuro de la etiqueta de deporte minoritario, por lejano que esté ahora mismo ese objetivo. "Somos los propios jugadores los que hacemos crecer esto, no hay una entidad encargada de dar a conocer el jugger. Nosotros tenemos que dar difusión, tenemos que hacer que la gente lo pruebe, que la gente se enganche, que haya más equipos. Nosotros mismos organizamos los equipos, incluso el reglamento, la gente que lo hace también son jugadores, que al final han decidido crear toda una estructura a su alrededor", declara Adrián Ballester, jugador y vicepresidente de Ninjas Almoradí, equipo campeón del mundo de jugger en 2023, para EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

Ninjas Almoradí, campeones del mundo 2023. / CEDIDA

¿Qué es el jugger?

Para aquellos que no lo conozcan, el jugger es un deporte de equipo en el que se busca anotar más puntos que el rival. Solo un miembro de cada equipo tiene la capacidad de coger el jugg (elemento que actúa como pelota), mientras que el resto de compañeros dispone de armas acolchadas para protegerlo en su carrera hacia la base rival donde debe depositar el jugg para obtener un punto. Cinco jugadores por equipo compiten en un octógono irregular de 20x40 metros, preferiblemente en césped natural o artifical

En España, son más de 500 jugadores los que desempeñan este deporte. Ahora, los clubes y jugadores son los encargados de dar voz a un deporte minoritario, que quiere dejar de serlo. En sus ratos libres se acercan a institutos y colegios para ofrecer charlas técnicas, así como exhibiciones para atraer al máximo número de personas posibles. En ese punto está este deporte, aquellos que lo participan son también los encargados de dirigirlo.

"Es un deporte no muy conocido y los padres sienten cierto rechazo e impresión al principio. Es complicado ver a su hijo jugar contra personas de 25, 26, 27 años... que al mínimo contacto puede llegar a ser peligroso. Gracias a la normativa no lo es, ya que castiga muchísimo cualquier contacto físico más allá del del material. De primeras genera un rechazo un poco comprensible, la verdad", añade Ballester.

El jugger nace en Alemania en torno a 1980. / Sebas @over031

No obstante, el crecimiento que está experimentando el jugger como deporte es cada vez mayor. Los primeros patrocinios llegan, también lo hacen los reconocimientos públicos por parte de ayuntamientos e instituciones, pero aún no han alcanzado su principal objetivo: ser un deporte reconocido por la mayoría de la sociedad española. "Estamos lejos del objetivo, pero cada vez se está yendo en mejor rumbo. Por ejemplo, la Federación de Lucha Murciana es la primera que considera al jugger como un deporte oficial de contacto y estamos federados desde hace un par de años. Ese es el camino a seguir", explica el vicepresidente del club campeón del mundo.

La inclusión como uno de sus principios

Aquellos que lo practican comentan que la inclusión es una de sus principales características. "Cualquier persona puede empezar a jugarlo a cualquier edad prácticamente. Ahora mismo no hay divisiones, ni de peso, ni de edad, ni de categorías... y aparte es mixto, o sea que pueden jugar tanto hombres como mujeres en el mismo equipo y en contra", declara Adrián Ballester.

Además, la comunidad generada en torno a este deporte se muestra como una comunidad muy deportiva, a diferencia de lo que se puede observar en otros deportes. Desde dentro, quieren seguir bajo esta premisa, ya que lo consideran como una de las claves para mantener su esencia. "Es un deporte de unión. Porque tú te tienes que fiar de la palabra del otro. Es un deporte autoarbitrado y si el otro jugador no juega de una manera limpia y deportiva, no se puede disfrutar de ninguna forma", cuenta Ballester.

Los clubes reclaman a la FEJ y la LEJ una estandarización de criterios. / CEDIDA

Un deporte de 'película'

En 1989 se estrena una película australiana conocida como La Sangre de los Héroes. En ese momento, nadie sabía que una película podría dar origen a un nuevo deporte. "Siempre se nos han dicho que nace de esa película, se juntaron cuatro amigos y dijeron, "esto está muy guay, tenemos que hacer un deporte de esto". Y se basaron en la película, luego lo adaptaron para que fuese más deportivo, que no fuese lesivo para el que lo practica y el resultado es el jugger que conocemos a día de hoy", explica Adrián Ballester.

Cuatro años más tarde del estreno de la película se celebra el primer encuentro documentado, pero aún de manera no oficial. Había nacido un nuevo deporte, más propio de una vida ficticia que real. El primer torneo oficial fue acogido por la ciudad de Hamburgo, en un evento que despertó la curiosidad de muchos ciudadanos alemanes. Ya en 2007 se disputó el primer torneo internacional y dos años más tarde llegó por primera vez a España, con la celebración del primer Open en Valencia.

El crecimiento pasa por la estandarización

Actualmente, el jugger pasa por una etapa de crecimiento, en la que los clubes y jugadores reclaman una estandarización de criterios y normativas para apuntar aún más alto. Desde dentro no valoran como algo positivo esa falta de criterios unificados, que cambian en función del torneo que se dispute. "La estandarización de un solo reglamento es el primer paso para crecer. Ahora mismo hay dos divisiones en España y estamos intentando estandarizar un solo reglamento. También pasa por la estandarización de material, de torneos, ligas..."

Los propios jugadores y los clubes reclaman una unión entre las dos entidades que más autoridad poseen a día de hoy, tanto la Federación Española de Jugger (FEJ) como la Liga Nacional de Jugger (LNJ). "Hay que intentar llegar a un acuerdo, no dividir el jugger en dos por muchas diferencias que haya. Hacer un solo reglamento, una legislación que lo contenga todo... En otros deportes como fútbol o baloncesto solo hay una federación, hay que aspirar a eso también", declara Adrián Ballester.

Jugg, elemento de unos 30 centímetros que se utiliza para anotar. / Sebas @over031

Desde la Federación se defienden y responden a los clubes. En primer lugar, se habla de una diferencia en cuanto a criterios por parte de ambas entidades, que quieren imponer su modelo y normativa. "Hemos estado jugando con un reglamento más o menos unificado en toda España, pero hubo un momento, hace tres años, en el que varias personas querían jugar con otras reglas y empezaron a seguir su propio camino. De ahí nace la Liga de Jugger", explican Raquel Vázquez, presidenta de la AMJ, y Pablo Pérez, vicepresidente de la Federación Española.

En 2019, tal y como cuentan Raquel y Pablo, nace la Liga de Jugger, pero su presidente no acusa su fundación a un tema de preferencia por un reglamento u otro, sino que se debe a las diferencias existentes entre diversos miembros de la FEJ: "La Federación andaba inactiva. Era algo que tenía que cambiar, por eso creamos la Liga. Muchos de los miembros que estábamos entonces en la Federación decidimos tomar el mando y crear un organismo a parte. En la Federación hay mucha gente que quiere mandar, pero poca que quiera trabajar", cuenta Álvaro Martínez - Abarca, presidente de la LEJ.

Pese a pasar por esta situación, no se descarta una reunión en un futuro. "Ahora estamos en un momento en el que estamos explorando de forma paralela cómo nos gusta jugar, para poder luego reunificar. Creo que es un sitio al que hay que llegar, pero ahora mismo no es el momento", añade el vicepresidente de la FEJ. Desde la Liga responden: "Estamos enfrentados uno con el otro, es una realidad. Pero que dos organismos compitan por un espacio no es necesariamente algo malo ni mucho menos, normalmente la libre competencia da lugar a buenos resultados".

Por otro lado, es el tema económico el que juega un papel decisivo en este 'no' acuerdo. Al tratarse de un deporte minoritario, los clubes no disponen de ingresos y todo gira en torno a la colaboración de sus propios jugadores. "Queremos la unificación, pero claro, luego cuando hablas con los clubes y comentas la posibilidad de alcanzar la unificación ellos te dicen que son costes económicos que no pueden asumir", concluye Pablo Pérez.

Mundial de Clubes 2023 en Eibar

Estados Unidos, Australia y, sobre todo, Alemania, como país fundador, han sido los países que más han trabajado en el desarrollo del jugger en sus primeros años de vida. Ahora es España el territorio en el que más crecimiento está experimentando. "El mejor nivel está en España. Se ha demostrado muchas veces cuando un equipo español ha ido a jugar un torneo internacional casi siempre ha acabado en los primeros puestos o incluso ha conseguido el título. En Alemania fue donde surgió y donde nació, pero donde más en serio se toma y más quiere profesionalizar es en España", explica Ballester.

Todo esto aparece reflejado en la clasificación del último Mundial, en la que vemos tres equipos españoles ocupando el podium del torneo. El hecho que demuestra que España está a la cabeza en este deporte es la celebración del Mundial 2023 en territorio español, concretamente en Eibar. "Conseguir un logro tan grande como este es un orgullo. Fue un trabajo de un año entero, con mucha gente detrás organizando todo para que saliese redondo" declara el jugador y vicepresidente de Ninja Almoradí. "Este evento ha hecho ver a la gente que esto es algo más serio de lo que parece. Y esto hace que la gente se interese más, que aparezcan patrocinadores...", añade sobre la importancia que tuvo dar una buena imagen durante la organización del torneo.