Simeone, sobre la polémica arbitral en el Real Madrid-Celta: "Son episodios como los que lleva habiendo 100 años, no sé qué les sorprende"

Era la previa del Leganés-Atlético, pero el tema de conversación fue otro. Con la polémica arbitral del partido de Copa entre el Real Madrid y el Celta todavía caliente, Diego Pablo Simeone compareció en la rueda de prensa correspondiente a un partido en el que su equipo buscará la 16ª victoria seguida, pero el foco estuvo en otro lado.

"El partido de ayer no lo vi. Me comentaron que hubo episodios como los que lleva habiendo 100 años, no sé qué les sorprende", se refirió el Cholo al ser preguntado por la polémica arbitral de un partido de octavos que el Real Madrid ganó en la prórroga tras varias dicisiones comprometidas y que han sido muy criticadas por el cuadro vigués.