Resultados del ATP Open de Australia 2025 hoy: todos los partidos del 17 de enero

El pasado 12 de enero dio comienzo el Open de Australia, primer gran torneo de la temporada en el mundo del tenis. Los mejores tenistas, tanto en categoría masculina como femenina, se miden este mes de enero sobre las pistas de Melbourne en busca de conseguir el primer Grand Slam. Los diferentes resultados irán marcando el rumbo de un torneo en el que Novak Djokovic, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se postulan como los grandes favoritos en el cuadro masculino, mientras que Aryna Sabalenka, Iga Swiatek y Cori Gauff lo hacen en el femenino.

En clave española, las esperanzas están puestas sobre Carlos Alcaraz, ya mencionado, Paula Badosa, Roberto Bautista o Pablo Carreño como grandes nombres para poder sacar un resultado positivo para la Armada durante este Open de Australia. El último español en conseguir este título fue Rafa Nadal, en lo que fue su penúltimo Grand Slam, tras derrotar a Daniil Medvedev en una final para la historia del tenis.

Esta sexta jornada de torneo nos deja un balance muy positivo para el combinado español. Por un lado, Carlos Alcaraz ha derrotado Nuno Borges y ya alcanza la ronda de octavos de final. Alejandro Davidovich se sigue animando a base de remontadas, en esta ocasión ante Mensik, después de perder las dos primeras mangas ante el checo. La cara negativa llega a través de Roberto Carballes que ha caído en tres sets ante Tommy Paul. En el cuadro femenino, Paula Badosa sigue su camino en busca de su primer Grand Slam, tras acabar con Kostyuk en tres mangas.

Carlos Alcaraz derrotó a Nuno Borges. / "Associated Press/LaPresse Asanka Brendon Ratnayake". LAP

Alcaraz avanza con paso firme

Carlos Alcaraz ya está en octavos de final. Y lo hace tras derrotar a Nuno Borges en cuatro mangas, 6-2, 6-4, 6-7 y 6-2, en un partido que rozó las tres horas de duración. El murciano cedió el primer set del torneo en favor de Borges, que vendió cara su derrota. Alcaraz tuvo que sacar su mejor versión, ofreciendo golpeos de todos los colores, gustándose sobre la Rod Laver Arena. Tras su paso por los banquillos y perder en el tie break del tercer set, Carlitos mostró una gran determinación para acabar el encuentro en el cuarto set, pasando por encima de su rival.

Pese a la clasificación a la siguiente fase, Alcaraz no se mostró muy satisfecho en rueda de prensa tras haber cedido el primer set del torneo. "Podría jugar a mejor nivel, cometí demasiados errores en algunos tramos del encuentro y sé que tengo mucho que mejorar. Lo que ocurrió hoy no fue una desconexión mental, sino una pérdida de sensaciones tenísticas. Empecé a jugar mal en el tramo final del segundo set y durante el tercero no me vi nada bien. Me dije a mí mismo que tenía que recuperar sensaciones en el cuarto porque si no, se me podía complicar. Estoy muy feliz de haber ganado y seguiré trabajando para el próximo partido", explicó Alcaraz.

Paula Badosa derrota a la ucraniana Kostyuk. / Associated Press/LaPresse. LAP

Paula Badosa ya está en octavos

Paula Badosa está mostrando una de sus mejores versiones sobre las pistas de Melbourne. La española ya está en octavos, después de derrotar a Kostyuk, e iguala su mejor resultado hasta ahora en el Open de Australia. Badosa se deshizo de la ucraniana en poco más de dos horas y media, con un 6-4, 4-6 y 6-3, que le permite seguir soñando en grande de cara a este torneo.

La tenista española se apuntó el primer set y todo parecía encaminado hacía una cómoda victoria, pero la ucraniana se rehizo y logró la igualada en el marcador. En el último set, Kostyuk comenzó a acusar el esfuerzo físico, cometiendo varias dobles faltas, a las que se agarró Badosa para imponerse de nuevo y cerrar el partido de forma definitiva. "Estar en la segunda semana de un grande es una gran sensación. No tengo que hacerlo más grande de lo que es. Tengo que enfocarme en lo que tengo que hacer, ser más práctica y menos emocional. Es el secreto, me intento autoengañar. Habrá que no pensar mucho hasta mañana por la noche", declaró la tenista catalana al término del encuentro.

Alejandro Davidovich remonta su partido de tercera ronda tras perder los dos primeros sets. / "Associated Press/LaPresse Ng Han Guan". LAP

Resultados Open de Australia hoy, 17 de enero

Cuadro masculino

Carlos Alcaraz (ESP) a Nuno Borges (POR) en 6-2, 6-4, 6-7, 6-2

Alexander Zverev (ALE) a Jacob Fearnley (GBR) en 6-3, 6-4, 6-4

Tommy Paul (USA) a Roberto Carballes Baena (ESP) en 7-6, 6-2 y 6-0

Alejandro Davidovich Fokina (ESP) a Jakub Mensik (CZE) en 3-6, 4-6, 7-6, 6-4, 6-2

Naomi Osaka se retiró del Open de Australia debido a un dolor abdominal. / DPA vía Europa Press. DPA vía Europa Press

Cuadro femenino

Aryna Sabalenka (BIE) a Clara Tauson (DIN) en 7-6, 6-4

Paula Badosa (ESP) a Marta Kostyuk (UKR) en 6-4, 4-6, 6-3

Donna Vekic (CRO) a Diana Shnaider (RUS) en 7-6, 6-7, 5-7

Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) a Laura Siegemund (ALE) en 6-1, 6-2

Belinda Bencic (SUI) a Naomi Osaka (JAP) en 7-6/ RETIRADA

Mirra Andreeva (RUS) a Magdalena Frech (POL) en 6-2, 1-6, 6-2