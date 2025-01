Endrick tira abajo la puerta y reivindica la meritocracia frente a la gestión del vestuario de Ancelotti

Endrick era hasta anoche la mascota del vestuario. A sus 18 años el delantero brasileño recibía el cariño de los compañeros y el trato paternalista de los técnicos y preparadores. Pero él quería más. Su rostro enfurruñado por no disponer de minutos pese a responder con goles cada vez que Ancelotti le daba oportunidades consumía al joven. El estilo de gestión del italiano, respetando los galones en el vestuario, penaliza a Endrick más incluso que a Arda Güler, el otro damnificado porque el brasileño vive del gol y sin jugar no hay goles para alimentar su ánimo. Güler puede ‘subsistir’ con asistencias y juego, pero a Endrick solo le alimenta romper las redes.

Toneladas de frustración

Por eso anoche entró en trance al marcar el 3-2 en la prórroga ante el Celta. El latigazo entró como una exhalación en la portería de Iván Villar y Endrick se sacó la camiseta y toneladas de frustración en una noche fría que coronó luego con otro gol mucho más sutil y controlado. El denostado ‘Bobby’, como le conoce el vestuario desde que en una entrevista advirtió que sus referentes son Cristiano Ronaldo y Bobby Charlton, rescataba a Ancelotti cuando Florentino comenzaba a girar el pulgar hacia abajo.

Endrick quiso acordarse de Antonio Rudiger, su mentor en el vestuario. Más allá de tener buena relación con todos y ser considerado el ‘hermanito’ de Vinicius y Rodrygo, el central alemán es el que le desafía en los entrenamientos a que no baje los brazos y siga trabajando. “Estos goles se los dedico a Rüdiger. Él sabe lo que hacemos juntos todos los días. Nunca me da un elogio y esto para mí no es malo. Es muy bueno porque me dice lo que tengo que hacer. Ha sido una gran persona conmigo desde que llegué. Estos dos goles son para él”, apuntó con una sonrisa iluminando su rostro al acabar el partido.

El joven talento brasileño no escondió que su relación con el entrenador no es cercana. “No hablo mucho con el míster, pero la primera vez que vine a Madrid hablé mucho con él y me dijo que lo más importante para mí es trabajar. Es lo que hago todos los días. Le agradezco mucho, es una gran persona para mí y sé que estar en el Real Madrid es difícil y tengo que seguir trabajando", dijo Endrick.

Aún así el brasileño antepuso el equipo a su interés personal: “No esperaba jugar más. Yo estoy trabajando y Carletto sabe muy bien lo que hace. No se trata de qué es lo mejor para Endrick sino de que es lo mejor para el equipo. Por mí no pasa nada, tengo que trabajar y sé que si no hago mi trabajo bien, estoy fuera. Le estoy muy agradecido al míster, sabe que estoy trabajando con ganas y siempre estaré así. Por supuesto que es duro jugar pocos minutos, pero ya en Palmeiras viví lo mismo y siempre daba todo por el equipo. El míster mira por el equipo y estoy contento porque sé que confía en mí. Para mí es bueno marcar goles porque quiero ayudar al equipo”.

En el podio de goleadores de Europa

Endrick presentó el mejor promedio goleador del equipo, con un gol cada 72 minutos. Es el que menos tiempo necesita para marcar. Concretamente la mitad que Vinicius (un gol cada 140 minutos) o Mbappé (147’). De hecho, según confirma la estadística de Opta, el doblete ante el Celta le eleva al podio de goleadores con mejor promedio de Europa solo por detrás de los alemanes Keke Topp (Werder Bremen, un tanto cada 62 minutos) y Patrik Schick (Bayer Leverkusen, 67’).

Estos dos tantos le hacen acumular ya cuatro y colocarse como sexto goleador del equipo, lo que tiene mucho mérito porque solo suma 291 minutos de juego en 32 partidos, siendo 90 ante la Deportiva Minera y 41 ante el Celta. Más allá de la Copa apenas suma 160 minutos, que se distribuyen en 82 en Liga y 78 en Champions. Es el segundo menos utilizado por Ancelotti de la plantilla por detrás de Vallejo. Pero estos dos goles deben cambiar su estatus y abrirle una ventana al once, algo que los aficionados llevan demandando al entrenador desde hace semanas. Al de Palmeiras se le ve hambre y eso es algo que gusta en una grada a la que le ha costado sintonizar con Mbappé.