La Policía portuguesa encuentra una tonelada de marisco ilegal en un almacén alquilado por Fabio Coentrao

Según ha adelantado el diario portugués Jornal de Noticias, las autoridades de Portugal han descubierto una tonelada de marisco ilegal en un almacén alquilado por el exfutbolista Fabio Coentrao en el puerto pesquero de Póvoa de Varzim, al norte de Portugal, cerca de Oporto. Según la información el exfutbolista abrió un negocio sin licencia hace siete meses.

12 tanques con langostas, camarones y centollos

Los inspectores de la Dirección General de Recursos Naturales, Seguridad y Servicios Marítimos (DGRM) encontraron 12 tanques con agua de mar llenos de langostas, camarones y centollos. Del total encontrado, 760 kilos no tenían documentación y eran ilegales, y el resto, unos 260 kilos, contaban con factura, pero el negocio no tenía licencia para comercializarlos. Jornal de Noticias insiste en que Coentrao tenía un negocio sin licencia de funcionamiento ni venta y que la Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), el organismo portugués encargado de la seguridad alimentaria y vigilancia económica, había instado al exfutbolista a cerrar el negocio en varias ocasiones hace tiempo.

Fabio Coentrao, que proviene de una familia de pescadores, colgó las botas en el Rio Ave en mayo de 2021. Dos años más tarde inició su carrera como emprendedor invirtiendo y poniendo su imagen a disposición de una marca de ginebra. Y poco después apostó por entrar en el mundo de la pesca, que conocía desde su niñez por su familia. Coentrao es propietario de cuatro barcos y apostó por seguir los pasos de su padre. "No es que no me guste el fútbol, es que esa no es la vida que quiero. Me gusta la vida del mar. Yo lo sabía todo del mar, porque antes de ser futbolista ya estaba metido en él", aseguró en una entrevista aTribuna Expresso.