El Bernabéu pitó a Ancelotti, Vinicius y Tchouameni antes del Real Madrid - Celta

Algo se ha roto en el Bernabéu. En la presentación del once madridista para el Real Madrid - Celta de Copa, en su entrada más floja de la temporada, pitó con ganas a Tchouameni, Vinicius y Ancelotti. Fueron los tres señalados de la goleada encajada en Yeda ante un Barcelona que le ha pintado la cara dos veces en tres meses. El italiano, que no quiso señalar a ningún jugador, devolvió al mediocentro francés a su posición natural para evitarle otro escarnio y puso al brasileño en el once para que se resarciese de su desahogada actuación en tierras saudíes. Para el Real Madrid, el partido ante el Celta más que una eliminatoria era una terapia en el diván de la Copa. Una terapia peligrosa de la que debía salir indemne.

Cambio de orden en el once para ¿proteger? a Vinicius

No fue lo único llamativo. Vinicius no fue nombrado el último del once, como suele ocurrir con normalidad, el speaker del Bernabéu lo citó antes de Mbappé, quizás en previsión de lo que acabó ocurriendo y para frenar una pitada mayor. El francés fue el último del once. Luego, durante el minuto de silencio que se realizó en memoria del recientemente fallecido Juan Manuel Villa, campeón de la cuarta Copa de Europa blanca y de la primera Eurocopa de España, Tchouameni se colocó entre Lunin y Asencio, mientras Vinicius era escoltado por Ceballos y Brahím.

Una vez arrancado el encuentro, Tchouameni fue silbado claramente en cada balón que tocaba, algo que no gustó a un Ancelotti que torció el gesto ante la respuesta de su afición. Vinicius tardó en entrar en acción, por lo que los ánimos de la grada con el brasileño se fueron enfriando. Además, a diferencia de la final de la Supercopa en Yeda ante el Barcelona, Vinicius pareció comprometerse más en defensa y presionó cuando la pelota circuló por su área del campo. Por contra, la afición aplaudió a rabiar las intervenciones de Asencio, que apareció en el once de Ancelotti, y también fue cariñoso con jugadores como Lucas Vázquez, Modric o Ceballos. La grada ha dictado sentencia en el primer partido del año del Real Madrid en el Bernabéu.