Real Madrid - Celta de Copa del Rey: alineaciones probables y dónde ver el partido de octavos

El Real Madrid y el Celta cierran los octavos de final de la Copa del Rey en el Bernabéu (21.30). Un encuentro importante para los de Ancelotti después del fracaso de la Supercopa de España, en la que fueron ampliamente superados por el FC Barcelona (2-5). El italiano no tiene margen de fallo ante el conjunto de Claudio Giráldez, que afronta este duelo cargado de ilusión y con el reto de tumbar al equipo blanco en su propia casa.

"Tenemos una oportunidad importante para salir de un mal partido, que nos ha dolido mucho. Pero no estamos hundidos, queremos reaccionar", reivindicó el técnico italiano en una rueda de prensa tensa, en la que se negó a responder a cuestiones tales como si el Real Madrid se reforzará en el mercado italiano. Por su parte, para Claudio Giráldez, este partido supone volver a la que fue su casa durante la etapa de formación, primero en el juvenil y después en los filiales blancos, aunque su casa de verdad es en la que ahora está: Vigo y el Celta.

Lesionados y sancionados del Real Madrid - Celta

No habrá grandes rotaciones en el Real Madrid, un equipo para el que la Copa ha cobrado un nuevo sentido. No es el torneo que más interesa históricamente al club, pero en una temporada en la que podían haber ganado siete títulos, algo que ninguna otra entidad ha conseguido, el torneo del K.O. ha recobrado su importancia por las circunstancias en las que se produce. Por eso Ancelotti solo ha dado descanso a Courtois, que dejará su sitio en el once a Lunin.

Las otras bajas son las ya conocidas de larga duración de Militao y Carvajal, mientras que Alaba sigue apurando su puesta a punto para estar a las órdenes de Carletto lo antes posible. Habrá que ver cómo regresa el austriaco después de más de un año de ausencia, una baja que ha resultado crítica merced al agujero que se ha generado en esta parcela del juego madridista. A pesar de que Ancelotti se afane en decir que el problema de la zaga es colectivo.

El entrenador del Real Madrid aprovechará que Vinicius cumplirá sanción de dos partidos en Liga tras su expulsión en Mestalla para ponerlo de inicio en el once de un partido en el que también será titular Mbappé. Así pues, las únicas alternativas que se presumen son las de Brahim por Rodrygo y Fran García en lugar de Mendy. Modric, que también cumplirá sanción por acumulación de amonestaciones, podría ser igualmente titular ante el Celta.

Claudio Giráldez, entrenador del Celta, observa al 'staff' del Real Madrid en el partido de la primera vuelta en Balaídos. / ALBA VILLAR | FDV

En el cuadro celeste, la mejor noticia es la inclusión de Marcos Alonso, exbarcelonista que ha forzado para llegar al partido de Copa, a pesar del esguince que sufrió en Vallecas. En la convocatoria del Celta también ha entrado Fer López, el enésimo producto de A Madroa, que ha recibido el alta médica. Otra de las novedades es la del último fichaje de invierno, el noruego Jones El-Abdellaoui, que alternará el primer equipo con el filial.

Por su parte, se han quedado fuera de la lista del Celta por decisión técnica hombres como Tasos Douvikas, sobre el que Giráldez dijo que no estaba preparado para afrontar el encuentro. Lo mismo ha sucedido con Luca Torre y Aidoo, que podrían salir en esta ventana invernal. Son baja por lesión dos hombres importantes en el esquema del Celta como son Iago Aspas y Alfon. Tampoco estará, con molestias, Jailson. Así y todo, el Celta espera reeditar la machada de 2017, cuando los célticos vencieron al Real Madrid, entonces a doble partido.

Alineaciones del Real Madrid - Celta

Estos son los onces posibles de ambos equipos para el encuentro de octavos de Copa:

Once del Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Tchouaméni, Rüdiger, Fran García; Valverde, Camavinga; Brahim, Bellingham, Vinicius; y Mbappé.

Once del Celta: Iván Villar; Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso; Mingueza, Moriba, Beltrán, Hugo Álvarez; Pablo Durán, Borja Iglesias y Swedberg.

Estadio: Santiago Bernabéu.

Hora: 21.30 horas.

Árbitro: Munuera Montero (Comité Andaluz).

Ronda: octavos de Copa del Rey.

Horario y dónde ver por TV el Real Madrid - Celta

El partido Real Madrid-Celta se disputa este jueves, 16 de enero, a las 21.30 horas. El encuentro, en España, será retransmitido en directo en abierto en televisión a través de La1. Puede seguir toda la información sobre el encuentro en directo en EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.