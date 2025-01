Resultados del ATP Open de Australia 2025 hoy: todos los partidos del miércoles 15 de enero

El pasado 12 de enero dio comienzo el Open de Australia, primer gran torneo de la temporada en el mundo del tenis. Los mejores tenistas, tanto en categoría masculina como femenina, se miden este mes de enero sobre las pistas de Melbourne en busca de conseguir el primer Grand Slam. Los diferentes resultados irán marcando el rumbo de un torneo en el que Novak Djokovic, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se postulan como los grandes favoritos en el cuadro masculino, mientras que Aryna Sabalenka, Iga Swiatek y Cori Gauff lo hacen en el femenino.

En clave española, las esperanzas están puestas sobre Carlos Alcaraz, ya mencionado, Puala Badosa, Roberto Bautista o Pablo Carreño como grandes nombres para poder sacar un resultado positivo para La Armada durante este Open de Australia. El último español en conseguir este título fue Rafa Nadal, en lo que fue su penúltimo Grand Slam, tras derrotar a Daniil Medvedev en una final para la historia del tenis.

El Open de Australia es el primer gran torneo de la temporada de tenis. / Frank Molter/dpa. Frank Molter/dpa

Carlos Alcaraz y Novak Djokovic ya están en tercera ronda del Open de Australia. Dos de los favoritos a levantar el trofeo el próximo 26 de enero en la Rod Laver Arena hicieron los deberes en la segunda fase de competición. Borges y Machac serán sus rivales en la próxima ronda del torneo, respectivamente. En el cuadro femenino destaca la derrota de Qinwen Zheng, campeona olímpica y finalista en Melbourne en 2024, ante Laura Siegemund. La tenista española Jessica Bouzas complicó su partido a Aryna Sabalenka, actual campeona del torneo y número 1 del mundo, y se despide así del Open de Australia, pero con la cabeza alta tras el nivel ofrecido.

Carlos Alcaraz ya está en tercera ronda del Open de Australia. / LUKAS COCH. EFE

Alcaraz, imparable

El tenista murciano sigue en su camino por conseguir el único gran título que le falta a su palmarés. El de El Palmar quiere hacer historia y convertirse en el jugador más joven en conseguir los cuatro grandes del mundo del tenis. Alcaraz ha derrotado esta madrugada a Yoshihito Nishioka en tres sets (6-0, 6-1, 6-4), ofreciendo su mejor versión sobre las pistas de Melbourne.

El inicio de partido del español fue arrollador, ante un Nishioka que no pudo sumar su primer juego hasta bien avanzado el encuentro. La Margaret Court volvió a disfrutar del espectáculo de Alcaraz, como ya hiciera en primera ronda. El murciano, al finalizar el encuentro, se ha mostrado más que satisfecho con su versión ofrecida y ha valorado su rendimiento desde el saque en estos primeros encuentros. "Me he centrado en la pretemporada en el saque y es algo en lo que quiero ser mejor. En el primer partido me costó encontrar una buena dinámica en el lanzamiento. A veces muy adelante, otras muy baja. Lo más importante es encontrar el lanzamiento correcto", explicaba Alcaraz.

Novak Djokovic venció a Jaime Faria en segunda ronda (6-1, 6-7, 6-3 y 6-2). / Associated Press/LaPresse. LAP

Djokovic sigue buscándose

El tenista con mayor número de campeonatos conseguidos sobre las pistas de Melbourne sigue sufriendo en su andadura esta edición. En primera ronda, el americano Basavareddy complicó al serbio, arrebatándole el primer set del encuentro. En esta segunda ronda, Jaime Faria hizo lo propio, pero esta vez en la segunda manga del encuentro. Djokovic volvió a pasar momentos de apuro sobre la Rod Laver Arena, pero acabó imponiéndose al portugués (6-1, 6-7, 6-3 y 6-2).

No está siendo, ni mucho menos, el inicio soñado por el serbio, pero ya está en tercera ronda. El de Belgrado buscará coger ritmo en estos primeros choques de competición para llegar en la mejor forma posible a los cuartos de final en los que, presumiblemente, se vería las caras con Carlos Alcaraz.

Resultados Open de Australia hoy, miércoles 15 de enero

Cuadro masculino

Novak Djokovic (SRB/7) a Jaime Faria (POR/Q) 6-1, 6-7 (4), 6-3, 6-2

Tomas Machac (CHE/26) a Reilly Opelka (USA) 3-6, 7-6(1), 6-7(5), 7-6(4), 6-4

Jiri Lehecka (AUS/24) a Hugo Gaston (FRA) 6-3, 3-1 y retirada

Benjamin Bonzi (FRA) a Francesco Passaro (ITA/LL) 6-2, 6-4, 3-6, 6-4

Nuno Borges (POR) a Jordan Thompson (AUS/27) 6-3, 6-2, 6-4

Carlos Alcaraz (ESP/3) a Yoshihito Nishioka (JAP) 6-0, 6-1, 6-4

La número uno del mundo y actual campeona del Abierto de Australia, la bielorrusa Aryna Sabalenka, se deshizo este miércoles de la española Jessica Bouzas (6-3 y 7-5). / JAMES ROSS. EFE

Cuadro femenino

Aryna Sabalenka (BLR/1) a Jessica Bouzas (ESP) 6-3, 7-5

Clara Tauson (DIN) a Tatjana Maria (ALE) 6-2, 6-2

Magdalena Frech (POL/23) a Anna Blinkova (RUS) 0-6, 6-0, 6-2

Mirra Andreeva (RUS/14) a Moyuka Uchijima (JAP) 6-4, 3-6, 7-6 (10-8)

Diana Shnaider (RUS/12) a Ajla Tomljanovic (AUS) 6-4, 7-5

Laura Siegemund (ALE) a Qinwen Zheng (CHN/5) 7-6(3), 6-3

Leylah Fernandez (CAN/30) a Cristina Bucsa (ESP) 3-6, 6-4, 6-4

Naomi Osaka (JAP) a Karolina Muchova (CHE/20) 1-6, 6-1, 6-3

Belinda Bencic (SUI) a Suzan Lamens (NED) 6-1, 7-6(3)

Olga Danilovic (SRB) a Liudmila Samsonova (RUS/25) 6-1, 6-2

Jessica Pegula (USA/7) a Elise Mertens (BEL) 6-4, 6-2