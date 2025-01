El 'caso Kike Salas' y una larga lista de futbolistas que cayeron en el mundo de las apuestas deportivas

En los últimos años, los escándalos de jugadores, entrenadores, directivos... vinculados a las apuestas deportivas se han normalizado. Prácticamente, cada año aparece un nuevo caso de estas características, que atenta contra la integridad y la honradez en del deporte. El último en salir a la palestra ha sido Kike Salas, futbolistas del Sevilla, que se ha visto implicado, presuntamente, en un caso de apuestas deportivas junto a miembros de su entorno. El jugador sevillista habría forzado varias tarjetas amarillas para lucrarse económicamente durante los últimos partidos de la pasada campaña. Esto solo parece ser la punta del iceberg de una de las lacras que choca con los valores del deporte. El panorama no es alentador, más bien lo contrario, en un mundo en el que las apuestas y el juego están cada vez más presentes.

Sara Fernández

‘Caso Scommesse’

En octubre de 2023 saltó por los aires el 'caso Scommesse' ('caso Apuestas') en el que se vieron involucrados Sandro Tonali, Nicolò Zaniolo y Nicolò Fagioli. Los futbolistas italianos fueron investigados y sancionados por un nuevo caso de futbolistas implicados en una red de apuestas deportivas. Fagioli fue sancionado con siete meses sin poder jugar tras reconocer que apostó ilegalmente. Pese a ello, la Juventus le renovó hasta noviembre de 2028. Por la misma causa, Tonali no pudo disputar encuentros durante diez meses con el Newcastle. Zaniolo quedó impune de un castigo deportivo tras probarse que solo jugó al póquer y al 'blackjack' en plataformas ilegales. Tonali y Zaniolo, internacionales con la selección italiana, tuvieron que abandonar la concentración de la 'Azzurra', ya que la detención se produjo en pleno parón de selecciones.

Sandro Tonali, futbolista de la Selección italiana. / CLAUDIO GIOVANNINI. EFE

El fútbol italiano es un sospechoso habitual en este tipo de casos. En los años 80, salió a la luz el ‘Caso Totonero’, que será mencionado posteriormente en este artículo. El presidente de la Federación Italiana de Fútbol, consciente de la posición que ocupa esta problemática en el futbol italiano, afirma que "la adicción al juego es una plaga social. Tenemos que asegurarnos de que estos chicos pueden volver curados. No les abandonaremos (en referencia a Sandro Tonali, Nicolò Zaniolo, Nicolò Fagioli)".

Cristiano Dioni, exjugador de Atalanta y Selección italiana, reconoció su implicación por el amaño de partidos. Giuseppe Signori, exfutbolista de la Lazio y tres veces máximo goleador del Calcio, también fue detenido. Ambos fueron condenados por la justicia deportiva italiana, pero no por la ordinaria. En una tesitura similar se vio involucrado Antonio Conte, exentrenador de Juventus y Chelsea, tras ser acusado por conocer dos amaños de partidos siendo técnico del Siena y no denunciarlo, pero finalmente quedó absuelto en 2021.

Andrea Berta, en una foto de archivo junto a Cerezo y Kieran Trippier. / Rodrigo Jiménez. EFE

"Me voy al Atleti"

Kieran Trippier también se enfrentó a una sanción de diez semanas de exclusión sobre cualquier evento deportivo tras ser declarado culpable. El lateral, por aquel entonces, del Tottenham filtró a gente de su entorno su fichaje por el Atlético de Madrid, algo que fue aprovechado para apostar a favor del traspaso días antes de su oficialidad. La Federación inglesa fue la encargada de sancionar al lateral, pese a que ya formaba parte de las filas del conjunto rojiblanco.

El futbolista inglés, durante todo el proceso de investigación, se definió como inocente. Trippier alegó no estar vinculado de forma directa al caso, algo que no exime al jugador de la sanción, tal y como se demostró posteriormente. Por una situación similar pasó su compatriota Daniel Sturridge, filtrando a su hermano un traspaso por el Sevilla que, finalmente, no llegó a producirse. En este caso, el delantero sufrió una sanción mayor, llegando a alcanzar los cuatro meses de inhabilitación.

Ivan Toney, exfutbolista del Brentford. / AFP7 vía Europa Press. AFP7 vía Europa Press

'El futbolista que apostó contra su propio equipo'

Ivan Toney, delantero del Brentford, fue suspendido con ocho meses sin poder formar parte de la dinámica del equipo. El caso se destapó en mayo de 2023, pero los hechos tuvieron lugar seis años antes. El delantero del Brentford fue suspendido por apostar en 29 ocasiones, 16 de ellas a favor de su equipo, de las que salió vencedor en 15 ocasiones. Lo curioso es que el británico también apostó en 13 ocasiones contra los intereses de su club, pese a que él no disputó ninguno de los encuentros.

La sanción por parte de la Federación inglesa podría haber sido aún mayor, de no ser porque se le diagnosticó como "un adicto al juego", lo que provocó una reducción de condena con los estatutos del fútbol inglés en la mano. Además, el jugador inglés se declaró culpable y su colaboración también influyó en esta decisión. Este caso ha sido uno de los más sonados en el fútbol inglés por el nivel que había adquirido el jugador, llegando a ser miembro de la Selección inglesa dirigida por Gareth Southgate.

‘Caso Totonero’

Es conocido como uno de los primeros escándalos del fútbol italiano, tuvo lugar a finales de los años 80 y estuvieron implicados algunos de los futbolistas más importantes de la 'azurra'. Jugadores, entrenadores y directivos de clubs componen un caso que ya es historia del fútbol. Las sanciones se impusieron sobre clubes, Milan y Lazio descendieron a Serie B, y también jugadores como Paolo Rossi, inhabilitado durante dos años, pero proclamándose campeón del mundo en España 82 por todo lo alto.

Paolo Rossi, Balón de Oro 1983. / ANSA. EFE

La justicia italiana llamó a declarar a 48 futbolistas y dirigentes, muchos de ellos llegando incluso a ser detenidos por la policía en pleno partido a la salida del estadio. Los futbolistas se reunían en un famoso restaurante de la capital italiana para apostar y amañar los resultados. Uno de los implicados confesó a la policía lo sucedido por unos impagos que acabaron con su paciencia y decidió 'tirar de la manta'.

El hecho más curioso de este caso recae sobre la figura de Paolo Rossi, recientemente fallecido. El delantero italiano estuvo dos años inhabilitado, pero regresó para ayudar a la Juventus el título liguero y para hacer campeona del mundo a la 'azurra', realizando actuaciones que más tarde le valieron para ser proclamado Balón de Oro.

Lucas Paqueta, futbolista del West Ham. / Isabel Infantes. EFE

Lucas Paquetá

Uno de los que sigue en plena investigación es el caso de Lucas Paquetá, futbolista del West Ham y la selección brasileña, por supuesta implicación en apuestas en la temporada 2022/23. La Federación inglesa sostiene que forzó tarjetas amarillas en los partidos contra Leicester City (12 de noviembre de 2022), Aston Villa (12 de marzo de 2023), Leeds United (21 de mayo de 2023) y Bournemouth (12 de agosto de 2023), para lucrarse a nivel personal y parte de sus relaciones de amistad, cumpliendo varias similitudes con el caso de Kike Salas.

El jugador, durante todo el proceso, se ha declarado inocente, pero la FA continúa a día de hoy con la investigación por la que le podrían caer diez años de sanción, algo nunca visto anteriormente. Aunque solo se aplicaría en territorio británico, la FIFA tendría la posibilidad de extenderla por todo el territorio mundial, acabando así con la carrera del brasileño. En los próximos meses se emitirá una sentencia firme sobre uno de los casos más recientes y con mayor repercusión del mundo del fútbol.