Elche - Atlético de Copa del Rey: alineaciones y dónde ver el partido de octavos

La Copa del Rey empieza a entrar en su fase decisiva. Este miércoles, el Atlético visitará al Elche en un duelo de octavos de final en el que los rojiblancos buscarán seguir alargando la racha victoriosa que mantienen desde noviembre. Lo harán ante un rival que también atraviesa un gran momento y que actualmente ocupa la segunda posición de la Liga Smartbank, lo que le concedería el ascenso directo a Primera.

14 partidos seguidos ganados acumulan los rojiblancos, mientras que los ilicitanos llevan siete sin perder. Por tanto, los dos equipos más en forma de Primera y Segunda se miden por un sitio en cuartos de Copa. "Los favoritos son ellos por todo lo que son, por el momento en el que están y porque son el equipo más en forma de Europa. Pero por convencimiento, a nuestro mejor nivel y con el apoyo de la afición nos creemos capaces de todo", avisó Eder Sarabia, entrenador del Elche, que pidió a sus seguidores que su estadio sea una olla a presión. "Que nos empujen, nosotros vamos a ponerlo absolutamente todo".

"Tenemos que interpretar el partido con los futbolistas que tenemos para competir y llevar el partido donde creemos que podemos hacerles daño", dijo Simeone, que descartó confianzas por la diferencia de categoría y no desveló si rotará mucho de cara a todos los compromisos que tiene por delante.

Giménez, único lesionado

Los rojiblancos ha viajado hasta tierras ilicitanas con solo una baja, la de José María Giménez, que está en la fase final del proceso de recuperación de la lesión muscular que se produjo en el partido ante el Barcelona, justo antes de la Navidad.

Antoine Griezmann, jugador del Atlético, se lamenta del gol anulado ante Osasuna. / AFP7 vía Europa Press

En estos momentos, solo parece claro que habrá cambio en la porteria. Juan Musso ha convencido desde su llegada y parece seguro que seguirá siendo el guardameta en la que resta de la Copa. Jugadores como Sorloth o Koke, que no disfrutaron de minutos en el duelo de Liga ante Osasuna, apuntan a regresar a un once en el que no parece que vaya a haber excesivos cambios.

Alineaciones del Elche-Atlético

Estos son los onces posibles de ambos equipos para el encuentro de octavos de Copa:

Elche: San Román; Carvajal, Diaby, Affenbruger, Núñez; Febas, Castro, Mendoza, Yago; Nico, Agustín.

Atlético: Oblak; Marcos Llorente, Azpilicueta, Witsel, Lenglet, Javi Galán; Barrios, Koke, Griezmann, Lino; y Correa.

Estadio: Martínez Valero (Elche).

Horario y dónde ver por TV el Elche-Atlético

El partido Barça-Atlético se disputa este miércoles, 15 de diciembre, a las 21.30 horas. El encuentro, en España, será retransmitido en directo en abierto en televisión a través de La1. Puede seguir toda la información sobre el encuentro en directo en EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.