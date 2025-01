El diagnóstico del Ancelotti más arisco: "Hubo falta de compromiso colectivo, no individual"

Carlo Ancelotti compareció en una de las ruedas de prensa más tensas que se le recuerda. El italiano se negó a responder algunas preguntas y mostró un semblante muy serio, algo poco habitual en el técnico. La goleada encajada en Yeda focalizó su comparecencia, en la que dejó claro que no estuvieron bien y que ya han trabajado para solucionar los errores que se vieron ante el Barcelona.

"No te contesto a eso"

Carletto comenzó advirtiendo que "tenemos por delante una temporada en la que estamos bien posicionados en todas las competiciones. Hemos hecho un mal partido y lo hemos evaluado y valorado para buscar las soluciones. La falta de compromiso fue colectiva, no individual. Mi evaluación del partido es que fue un mal partido defensivo en todas las líneas, no solo atrás. Esta plantilla tiene juventud, energía, calidad y compromiso, aunque no siempre es capaz de mostrarlo. Confío totalmente en esta plantilla. Hace seis meses ganó la Copa de Europa y está compitiendo bien en todas las competiciones. En el partido del otro día pagamos la cuenta de todo lo bueno que habíamos hecho hasta ahora y fue una cuenta cara. Sigo confiando totalmente en mis jugadores".

Preguntado en diversas ocasiones por actitudes de sus jugadores en la final de la Supercopa, el italiano respondió con una contundencia y una aspereza poco habitual en él: "Esto es una rueda de prensa, no un debate. Esto ya lo he hablado con mis jugadores y mi cuerpo técnico. Abrir un debate aquí no me parece lo más indicado". Respuesta que vino después seguida de otra contestación tajante al ser preguntado si el Real Madrid necesita un refuerzo en este mercado. "No te contesto a eso", se limitó a advertir.

El técnico afirmó que "no me molesta que se diga que el Real Madrid no está trabajado porque el equipo está bien trabajado. Estamos concentrados y enchufados y no me molesta que digan eso porque no es verdad". La insistencia de las preguntas sobre el compromiso le llevó a dejar otra reflexión: "La palabra compromiso se utiliza muchas veces porque es un aspecto muy importante del juego. El compromiso añadido a la calidad es la clave del juego. No creo que ningún jugador entre al campo sin compromiso, pero lo importante es poner el compromiso individual al servicio del equipo. Y a veces no ocurre".

"No es difícil ser Carlo Ancelotti"

Sobre el mercado de enero se limitó a apuntar que "no hemos cambiado la idea del mercado. Hablamos con el club para tener el equipo más competitivo y no voy a hablar aquí de lo que hablamos en nuestras reuniones". Apoyó a Tchoumaneni, del que dijo que "lo ha hecho bien como central, lo dicen los datos" y elogió a un Mbappé del que señaló que "ha necesitado tiempo para adaptarse al equipo y ha regresado a su mejor versión física". Y también se refirió a Asencio, del que dejó una clave que puede explicar por qué no le aliena más: "Asencio es central y para meterlo de lateral derecho habría que trabajarlo más. Ha hecho muy buenos partidos y demostró que puede jugar, pero solo lleva dos meses con nosotros".

Por último, concluyó hablando de cómo está llevando estos días complicados tras la goleada ante el Barça de Flick. "No es difícil ser Carlo Ancelotti, para nada. El sitio más bonito del mundo es el banquillo del Real Madrid. el lugar donde todos los entrenadores quieren estar un día. Para mi, mi posición es la más sencilla del mundo". A lo que añadió finalmente la siguiente conclusión: "Un día eres el mejor del mundo y otro el más tonto. Tengo el equilibrio que me ha dado la experiencia para no seguir esta onda y caer en esto. No creo que sea mejor, pero tampoco no soy el más tonto". Y se levantó y se fue con el semblante serio y cara de pocos amigos.