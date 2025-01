La Lazio despide al adiestrador español de su águila (y admirador de Mussolini) por enseñar fotos de su pene

Aquellos que están acostumbrados a ver los partidos de la Lazio sabrán que es habitual, en los instantes previos al inicio de cada partido como local, que Juan Bernabé ofrezca a los aficionados a Olimpia, el águila que se ha convertido en símbolo del club. El escudo de la Lazio aparece representado con un águila en su parte superior y, desde hace varios años, el club romano decidió incorporar esta actividad en forma de previa en cada partido, llevada a cabo por un adiestrador español.

La Lazio formalizó este lunes el despido de Juan Bernabé, después de 13 años a cargo de Olimpia, después de publicar imágenes y vídeos de la prótesis que se ha puesto en el pene, según informan en Reppublica e Iltempo. El comunicado del club explica que se trata de "un comportamiento de gravedad" y, por tanto, "ha interrumpido, con efecto inmediato, todas las relaciones con él". Además de las imágenes polémicas, el adiestrador concedió, antes de ser despedido, una polémica entrevista que también tuvo peso en el cese del cetrero gaditano. Todo ello llegó a la Lazio y decidieron romper su vinculación, argumentando que este tipo de comportamientos no sea corresponde con los valores del club.

Juan Bernabé, con el águila, símbolo histórico de la Lazio, durante un derbi contra la Roma. / IRENE SAVIO

El cetrero español habló en Radio24 después de someterse a la operación. El gaditano no se cortó a la hora de hablar de las imágenes y vídeos publicadas por él mismo. "Me operaron para aumentar mi rendimiento sexual porque soy muy activo... Necesito eyacular cada vez que tengo tiempo libre. Fue una operación maravillosa. Lo hice para rendir como cuando era joven. Mi erección es natural pero con este dispositivo presiono un botón que me permite controlar perfectamente tanto la erección como el tiempo", explica el adiestrador.

Bernabé, lejos de mostrarse arrepentido por lo sucedido, habla con naturalidad sobre el tema que, posteriormente, acabó causando su despido del club romano. "Mi conciencia está tranquila, sólo lo publiqué para informar a la gente sobre la cirugía. Para mí, la desnudez es normal porque crecí en una familia naturista y con una mente abierta, no entiendo cuál es la relación de mi foto con la pornografía", concluye.

El despido de Bernabé ha generado una gran repercusión en el aficionado 'laziale', que no podrá disfrutar de una tradición muy marcada al club, de la que niños y mayores disfrutaban cuando Olimpia sobrevolaba el cielo del estadio Olímpico de Roma. El club es consciente de la pérdida que esto supondrá para el aficionado, pero antepone los principios sobre cualquier vínculo generado con Bernabé y Olimipia.

Juan Bernabé ejerciendo el saludo nazi en un encuentro ante el Inter. / EPC_EXTERNAS

Admirador de Mussolini

En 2011, tras un largo paso por varios clubes europeos, llegó al club italiano para encargarse de Olimpia. Antes pasó por clubes como Benfica o Ludogorets. No es el primer episodio polémico que protagoniza Bernabé en los últimos años. Su primera etapa como miembro de los romanistas se cerró en 2021, cuando fue apartado del club después de realizar el saludo nazi en un encuentro frente al Inter. "Son actitudes que ofenden al club, a la afición ya los valores en los que se inspira la comunidad, se han tomado medidas encaminadas a la suspensión inmediata del servicio de la persona interesada y la posible rescisión de los contratos existentes", publicaba el club en ese momento.

El gaditano fue readmitido tiempo después, tras mostrarse arrepentido. "Soy una persona absolutamente de derecha, del partido Vox en España así como de muchos amigos futbolistas, pero no soy de una idea fascista, no está realmente en mi mentalidad. Fue un gesto dictado por el impulso, celebrando el final de un partido. Un saludo militar, nunca fascista", decía Bernabé, que aseguró sentirse admirador de Mussolini, dictador italiano. Pero llegados a este punto la Lazio parece haberse cansado de los comportamientos de su adiestrador, cortando así cualquier tipo de vinculación.

Comunicado completo de la Lazio

"La Lazio, asombrado al ver las imágenes fotográficas y de vídeo del Sr. Juan Bernabé y al leer las declaraciones que las acompañan, anuncia que ha puesto fin, con efecto inmediato, a todas las relaciones con él, dada la gravedad de su comportamiento. El club es consciente del dolor que la pérdida del águila causará a la afición en los próximos partidos en casa, pero cree que no es posible que todos estemos asociados, especialmente al símbolo histórico del águila, con uno sujeto quien, con su iniciativa, hizo inadmisible la continuación de la relación", explica el club romano.