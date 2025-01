Carlos Alcaraz - Yoshihito Nishioka: horario y dónde ver por TV el partido del Open de Australia

Este miércoles, Carlos Alcaraz disputa la segunda ronda del Open de Australia. El tenista español se mide a Yoshihito Nishioka, en la segunda pista del primer gran torneo de la temporada en el mundo del tenis. El murciano se impuso en primera ronda a Alexander Shevchenko (6-1, 7-5, 6-1), en menos de dos horas de partido. Alcaraz sigue con su racha de victorias en las primeras rondas de los Grand Slam, en las que acumula un 100% de efectividad. Ahora, afronta la segunda ronda ante Yoshihito Nishioka, número 65 de la ATP, para intentar conseguir el único 'grande' que falta en el palmarés del murciano. Nishioka llega tras derrotar Dougaz (3-6, 6-4, 7-6(3) y 6-3), en un encuentro que rozó las tres horas de duración y con una remontada del tenista nipón después de comenzar por debajo en el marcador. Alcaraz busca una nueva victoria que le otorgue el billete para disputar la tercera ronda de competición ante Jordan Thompson o Nuno Borges.

Carlos Alcaraz, en su debut en el Open de Australia. / Associated Press/LaPresse. LAP

Alcaraz volverá a jugar sobre la pista de la Margaret Court Arena, como ya hiciera en primera ronda. El número 3 del mundo queda relegado a la segunda pista del torneo, debido a que es Novak Djokovic el que disputará su partido sobre la Rod Laver Arena, emblemática pista del abierto australiano. El murciano disputará su partido en el segundo turno de la jornada y deberá esperar para debutar en la pista central.

En las últimas horas, se han hecho virales unas imágenes en las que Alcaraz aparece colocando de manera de forma meticulosa las botellas durante uno de los partidos de preparación para el Abierto de Australia, recordando una de las 'manías' de Rafa Nadal sobre las pistas de tenis. "No es que tenga un tic como tal pero me gusta tener las botellas alineadas y ordenadas. Pero no tanto como Rafa, que las tiene que dejar perfectas. Si antes me llamaban mini Rafa ahora ya ni te cuento", explicaba el murciano cuando fue preguntado por esta situación.

El japonés Yoshihito Nishioka, rival de Carlos Alcaraz en la segunda ronda del Abierto de Australia. EFE/EPA/LUKAS COCH. PROHIBIDO SU USO EN AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA / LUKAS COCH

Un precedente ante Nishioka

El choque correspondiente a la segunda ronda de Australia será el segundo en el que Alcaraz y Nishioka se enfrenten entre sí. El único precedente entre ambos cayó de lado del español, cuando lo derrotó en el Master 1000 de París en 2022 por un doble 6-4. El tenista nipón, a sus 29 años, es número 65 del ranking de la ATP, pero no se ha dejado ver por las rondas más altas de los Grand Slam. Este será el segundo enfrentamiento entre ambos, pero esta vez sobre la pista de un 'gran torneo'.

Horario y dónde ver el Carlos Alcaraz - Andrey Rublev

Carlos Alcaraz y Yoshihito Nishioka se enfrentan este miércoles 15 de enero, en un encuentro correspondiente a la segunda ronda del Open de Australia. El partido se disputa en la Margaret Court Arena, segunda pista del torneo, no antes de las 03:00 horas en España. Se podrá seguir el encuentro a través de Eurosport y la plataforma Max. Además, la propia organización del torneo ofrece los encuentros a través de su canal de YouTube de forma gratuita, con un formato orientado para los más pequeños, en el que los tenistas aparecen representados como personajes del juego Wii Sport. EL PERIÓDICO DE ESPAÑA ofrecerá también la narración del partido minuto a minuto.