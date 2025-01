Las claves de la resurrección que ha llevado al Atlético a ser campeón de invierno... y a postularse para LaLiga

En la jornada 11, todo parecía perdido para un Atlético de Madrid que acababa de tocar fondo, protagonizando un partido horrible ante un Betis que le pasó por encima y que pareció desbancarle de cualquier opción de luchar por LaLiga. Pero solo lo pareció, porque desde entonces todo ha cambiado como ni el más optimista de los seguidores rojiblancos podía imaginar. El equipo de Diego Pablo Simeone suma 14 victorias consecutivas en todas las competiciones. No es un dato más, puesto que supone la mayor cifra de triunfos seguidos en la historia de un club en el que ningún técnico había enlazado más de ocho partidos seguidos ganados hasta la llegada del Cholo. Los mismos que lleva ahora mismo el Atlético solo en el campeonato doméstico, y que le han llevado a finalizar la primera vuelta en lo más alto, coronándose como campeón de invierno.

El último precedente de esto fue en la temporada 2020-21, cuando el Atlético acabó conquistando la que hasta el momento es su último título liguero. También acabó colíder en la 2013-14, y también se hizo con el título con Simeone en el banquillo. También estaba el argentino, pero en el campo, en el anterior campeonato invernal, en la 1995-96, el mítico año del Doblete. Precedentes que siembran el optimismo en un equipo lanzado y que, actualmente presenta la mejor racha victoriosa de toda Europa.

Desde el 31 de octubre y tras la sonada derrota en el Villamarín, el Atlético ha conseguido ganar a UE Vic (Copa), Las Palmas (Liga), PSG (Champions), Mallorca (Liga), Alavés (Liga), Sparta Praga (Champions), Valladolid (Liga), Cacereño (Copa), Sevilla (Liga), Slovan Bratislava, Getafe (Liga), Barcelona (Liga), Marbella (Copa) y Osasuna (Liga). Y, de paso, ha superado el récord de 13 partidos ganados seguidos en la temporada 2012/13, la primera de Simeone. En el horizonte aparecen tres duelos en menos de diez días, y cinco en total en lo que resta del mes de enero, entre los que destaca una visita del Leverkusen en la que los de Simeone se jugarán buena parte de sus opciones de asaltar el top-8 de la Champions.

La vuelta al '4-4-2', solidez defensiva, adaptación de los fichajes, volver a competir fuera de casa... son los cimientos sobre los que el club rojiblanco ha construído la mejor racha de la historia del club y que le ha llevado a presentar su candidatura al título liguero.

Regreso al 4-4-2

El sistema de siempre para recuperar las sensaciones de equipo fiable de siempre. Después de varias temporadas dando la sensación de haber llegado a cierto punto de estancamiento con el sistema de tres centrales y dos carrileros, Simeone volvió a los orígenes recuperando el 4-4-2 tras la derrota ante el Betis. La irrupción de Giuliano en la banda, con su capacidad para repetir esfuerzos, y la entrada en escena de un lateral puro como Javi Galán hizo que las piezas del puzzle terminaran de encajar, potenciando a otros perfiles como Rodrigo De Paul, que desde entonces está disfrutando de sus mejores meses como rojiblanco.

El delantero argentino del Atlético de Madrid Julián Álvarez. / JUANJO MARTIN. EFE

Solidez defensiva... y el mejor Oblak

¿Que fue antes, el huevo o la gallina? ¿Oblak, o el renacer del Atlético fiable en defensa? No se sabe si es que la vuelta de la mejor versión del meta esloveno ha ayudado a su equipo a reencontrarse con su faceta más solida en defensa, o es que la mejora en esa parcela ha servido a Jan para volver a brillar de nuevo. Pero lo cierto es que los rojiblancos vuelven a ser lo que siempre fueron durante la primera década de Simeone en el banquillo: el mejor equipo del torneo en defensa. Solo 12 goles encajados en 19 partidos, y un Oblak que se ha mantenido su portería a cero en cinco de los ocho encuentros de la racha. El equipo rojiblanco está construyendo los cimientos para competir por títulos desde el poderío defensivo y, de paso, el portero apunta ahora a su sexto trofeo Zamora, algo nunca visto en la historia en la historia del torneo (está empatado a cinco con Valdés y Ramallets).

Adaptación de los fichajes

Ante Osasuna, el Atlético se impuso gracias a un solitario tanto de Julián Álvarez que llegó tras ser asistido por Lenglet. Tres puntos fundamentados en una acción de dos recién llegados que han sido claves para entender la racha triunfal que mantienen los rojiblancos desde noviembre. El argentino ya ejerce de líder junto a Griezmann, y es el máximo goleador con 13 tantos, de los cuáles varios han servido para abrir el marcador o para, directamente, ser los únicos de los partidos. El ex del City es la cara más visible de que la fuerte apuesta (alrededor de 200 millones) en el pasado verano ha funcionado.

Los jugadores del Atlético celebran el gol de Sorloth ante el Barcelona. / ATM

Le Normand, hasta su lesión, y Lenglet después han demostrado ser idóneos para que los rojiblancos se reencuentren con su versión más solida en defensa y han ayudado, de paso, a que Giménez vuelva a ser el central dominador que fue hasta hace no tanto. Gallagher está teniendo mucho protagonismo y Sorloth ha asumido un papel de revulsivo desde el banquillo en el que está brillando y ha marcado ocho goles de enorme valor, como el de la victoria en Montjuic ante el Barça. Incluso Musso ha demostrado ser un suplente de garantías para Oblak y ha brillado en Copa. Mención especial merecen Giuliano Simeone y Javi Galán, que regresaron de las cesiones al Alavés y la Real Sociedad y se han ganado un puesto en el once titular.

De nuevo fiable como visitante

Que el Atlético tiene un fortín en el Metropolitano es algo que no sorprende a nadie. Hasta ahora, es el mejor locla y el único equipo que no ha perdido en su estadio, sumando ocho victorias y dos empates. El problema en los año previos estaba fuera de casa, su gran debe en las últimas campañas y donde este año ha dado un paso adelante y ha vuelto a ser ese rival incómodo que saca resultados desde la solidez y el no regalar nada. Ya ha ganado en varios de los estadios más complicados (es el único en vencer en San Mamés en todo el curso) y lo demostró ganando en Montjuic. Además, ya ha jugado en los campos de siete de los nueve primeros clasificados del top-10 de LaLiga (solo le falta visitar al Real Madrid y al Girona.

La segunda unidad, clave

Repite Simeone como si fuera un mantra eso de que "no importa la cantidad de minutos, sino la calidad de los mismos". Y su plantilla le está dando la razón. La segunda unidad del equipo, los teóricos suplentes, está siendo clave en el buena dinámica que ha engullido a los rojiblancos. Son muchos los nombres que están brillando partiendo desde el banquillo. Nahuel Molina, Sorloth y Correa dejaron goles decisivos para ganar partidos, Koke y un ejemplo de cómo se debe comportar el capitán de un equipo, la vuelta del mejor Rodrigo de Paul tras un inicio de temporada un tanto dubitativo o la presencia de un portero suplente de verdaderas garantías que sirve tanto para darle descanso a Oblak como para competir con el puesto de la leyenda eslovena del Atlético, que ha elevado su nivel gracias a la presencia del argentino. Todo esto resume lo que está siendo el Atlético de Madrid en estos meses que llevamos de temporada.

Rey de los últimos minutos

Hasta 13 goles ha marcado el Atlético en tiempos de descuento en lo que va de temporada. Goles que han servido para sumar puntos en plazas como Barcelona, Vigo o Bilbao, y para remontar partidos que se escapaban como el del Sevilla en el Metropolitano. Correa, Sorloth y Julián han emergido como los tres grandes ejecutores a última hora, con la compañía de otros como Griezmann, Giménez o Koke. Además, 23 de los 51 goles que llevan en todo el año han llegado más allá del minuto 75, refrendando el necesario papel de la segunda unidad.

El método Piñedo... y la exhuberancia física

Relacionado con lo anterior, el Atlético ha demostrado ser un equipo capaz de llegar al final de los partidos con un punto extra de fuerza por encima de sus rivales. Algo que viene dado por su profundidad de plantilla, pero también por la exhuberancia física y por la pocas lesiones que ha sufrido en lo que va de año. Hasta 12 futbolistas han estado disponibles para Simeone en 20 ó más partidos de los 28 del equipo. Ni una decena de lesiones en lo que va de año, y la más importante, la de Le Normand, fue por un un traumatismo craneoencefálico con hematoma subdural derivado de un golpe de Tchouameni en el derbi. La llegada del nuevo preparador físico Luis Piñedo está detrás de la reducción de los problemas musculares. Como muestra, ahora mismo Simeone puede contar con todos sus efectivos salvo Giménez.