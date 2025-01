Un clásico para silenciar el ruido

Carlo Ancelotti y Hansi Flick destacan por su posado calmado y una personalidad que no disfruta en demasía delante de los focos, por lo que la ausencia de la prensa en la tradicional fotografía entre ambos entrenadores antes de la final de la Supercopa de España en el King Abdullah Sports City Stadium fue un alivio para ambos técnicos. La mañana empezaba con un toque de cordialidad, con encajada de manos, posado de rigor con las camisetas del partido y a otra cosa, que había mucho trabajo por hacer.

Unos minutos antes de la escena, Carlo Ancelotti ya había comparecido en rueda de prensa. El técnico italiano sabe que la Supercopa es más que un título. De hecho, el ganador de las últimas dos ediciones ha acabado levantando también el título de Liga, por lo que no vale tomársela a la ligera. “Es un título que tiene valor, cuando la ganamos, ganamos LaLiga, te da más dinámica para seguir bien la temporada”, una idea que posteriormente repetiría Flick.

El madridismo puede estar tranquilo en lo que se refiere a la salud de los suyos. Para el clásico, no habrá bajas, ni siquiera un Jude Bellingham que estará disponible para liderar el centro del campo blanco. El inglés acabó las semifinales contra el Mallorca con una sobrecarga, pero su participación no corre peligro: “Sí, Jude está bien. Viene en una buena dinámica, es un jugador que en este momento que está marcando la diferencia”.

Por su parte, Federico Valverde, otro de los tocados que estará al 100%, sacó a relucir las ganas que hay en el vestidor blanco de revancha tras el 0-4 de la primera vuelta en Liga ante el Barça. Ese día, los de Hansi Flick dieron un golpe de efecto que solo los malos resultados de los culés han difuminado con el paso de los meses: "Hay muchísimo ánimo de revancha, obviamente costó dormir, porque no se espera un resultado tan amplio. Nosotros creíamos que podíamos ganar, tuvimos oportunidades en el primer tiempo y en la segunda parte ellos salieron mejor".

El conjunto blanco intentará no caer en la trampa del Barça de Flick, que amargó la noche a los de Ancelotti con hasta doce fueras de juego en el Bernabéu y les castigó la espalda constantemente.

Flick mira al balón

En el Barça, la final llega con mucho ruido alrededor del equipo. La cautelar del CSD a Olmo y Pau Víctor ha provocado un terremoto en forma de comunicados por parte de clubs de Primera, instituciones e incluso partidos políticos contra el club. La semana ha sido larga y muy dura en Yeda, por eso, el técnico quiere centrarse en lo deportivo, y no es para menos. “Ganar la Supercopa nos puede dar más confianza para el resto de la temporada”. Flick sabe que la Supercopa de España puede ser un título menor, pero no deja de ser un clásico contra el Madrid en una final que, de ganarla, puede convertirse en un estímulo que marque el rumbo de la temporada.

Para lograrlo, el alemán tiene claro que los suyos deben dar un poco más que ante el Athletic. Aunque el equipo azulgrana volvió a tener tramos de fútbol brillante, las desconexiones permitieron a los leones agarrarse al partido, algo que no se pueden permitir ante un Real Madrid que es “uno de los mejores equipos en transición” del mundo. Sin embargo, la pegada blanca no cambiará el planteamiento de un Barça cuyo estilo, sea quien sea el rival, es innegociable para Flick.

Si no hay dudas sobre el juego, donde no encontramos pistas es sobre la decisión del alemán respecto a la portería. Iñaki Peña, castigado en semifinales por un retraso en la sesión de activación, podría volver a dejar su sitio a un Szczesny que en dos partidos con la camiseta culé no sabe qué es recibir un gol. Flick no soltó prenda, si bien hermetismo con la portería no fue total sobre quién acompañará a Casadó y Pedri en el centro del campo: “Creo que Gavi va a jugar, aunque no estoy cien por cien seguro”.

Los azulgranas saben que tienen que ir con cuidado con el ánimo de revancha de los blancos: "Para repetir una actuación como la que tuvimos en Madrid será difícil. Ellos buscarán una revancha, ya lo han dicho, ellos buscarán hacer daño a la contra y tenemos que estar bien en las vigilancias y con el balón”, comentó un Pedri que será fundamental para dominar el juego y el ritmo de los de Ancelotti.

El domingo Yeda dictará sentencia en el primer clásico del año que ha estado rodeado de todo menos de fútbol. Mucho ruido que a las 20.00h en España (una hora menos en Canarias) desaparecerá para centrarse en lo que de verdad importa. Que ruede el balón y empiece el espectáculo.