El CEO español del club saudí de Neymar: "Facturamos 250 millones sin deudas ni pérdidas"

Cuando Esteve Calzada (Lleida, 1966) abandonó su puesto como ‘Chief Commercial Officer’ del Manchester City en noviembre de 2023 no lo hizo como un salto a ciegas a lo desconocido. No se da un paso así sin un proyecto fuerte en el horizonte cuando tienes que decir adiós al mejor equipo de Europa, que acaba de ganar el triplete, después de 12 años trabajando en el club.

Su reto, liderar el proyecto del Al Hilal, el club más importante de la emergente Liga Profesional de Arabia Saudí. Con una dilatada experiencia en la industria del fútbol también en el Barça y el Sabadell, Calzada busca consolidar al fútbol saudí como una fuerza global, en un contexto marcado por grandes inversiones, la llegada de estrellas internacionales y la organización del Mundial de 2034.

¿El crecimiento del fútbol en Arabia Saudí en los últimos años es sostenible a largo plazo?

Claramente creo que lo es. A diferencia de otros países donde se hicieron muchas inversiones importantes en jugadores, como en China, aquí tenemos una gran afición por el fútbol. Es el deporte número uno, hay un 60% de la población que tiene menos de 30 años, y la gente joven y la pasión que hay por el fútbol garantizan un futuro sólido.

¿Qué importancia tienen las inversiones públicas en este proceso?

El papel del gobierno y las inversiones públicas, obviamente, ha sido importante. Ha habido un impulso el verano pasado para ayudar a traer a estos grandes jugadores, pero no es lo único, porque al final, en el caso del Al Hilal, somos un equipo que, con nuestra propia generación de recursos, acabamos de publicar nuestras cuentas anuales y hemos facturado más de 250 millones de euros, sin tener pérdidas ni deudas.

¿La llegada de grandes figuras, como el propio Neymar en el Al Hilal, es algo pasajero de un par de veranos o seguiremos viendo futbolistas de renombre apostar por clubes de Arabia?

No creo que sea algo pasajero o efímero. Por un lado, se ha hecho esta primera inversión, ha habido apoyo del gobierno, pero a medida que los clubes vayan aumentando sus ingresos y sean cada vez más sostenibles, también tendrán capacidad para traer a más jugadores.

En la etapa final de sus carreras, entiendo…

No buscamos únicamente jugadores que vengan a retirarse, sino que competimos con los principales clubes europeos por fichar a determinados jugadores. Nuestros jugadores internacionales, la mayoría tienen cerca de 30 años o están en los 20 altos, en el mejor momento de su carrera, con una situación familiar estabilizada como pueden ser Rubén Neves, Milinković-Savić, Mitrović, Koulibaly o Bono.

¿Cómo influye la presencia de estos cracks extranjeros al crecimiento de los talentos locales saudíes?

Los jugadores saudíes aprenden del talento de los jugadores internacionales. Además, evidentemente, tenemos programas de fútbol base muy potentes con equipos que empiezan por debajo de los 12 años. Los jugadores aquí tienen nivel no solo para jugar en la liga de Arabia Saudí, sino también en Europa, como es el caso de Saud, que era nuestro lateral derecho y que fichó por la Roma este verano, o el caso de Salem Al-Dawsari, que fichó por el Villarreal hace algunas temporadas.

Hemos hablado de la estrategia con los jugadores, pero el talento internacional también llega a los despachos como es tu caso.

Damos mucha importancia a la posibilidad de combinar el talento internacional, como pueda ser yo o como puedan ser otros que han venido, con el talento local, porque, obviamente, sin apoyarnos en el conocimiento local sería imposible, ya que debemos adaptarnos a la cultura de aquí. En nuestro caso, si miramos nuestro comité de dirección, tenemos un 50% de miembros internacionales y un 50% de miembros locales. Y creo que en esa combinación está el éxito.

¿Qué diferencias hay con la gestión de un club europeo?

Quizás esto sorprenda, pero no he visto muchas diferencias. Nuestro club se gestiona como se gestionaría cualquier club, o como el Manchester City, y yo, como CEO, reporto a un consejo de administración que establece objetivos, fija presupuestos, y me presiona para lograrlos, para aumentar los ingresos y nuestra capacidad de generar recursos para fichar mejores jugadores.

¿Puede la liga saudí competir con las grandes ligas europeas a nivel deportivo y comercial?

Cuando miras los rankings de inversión en fichajes, la Saudi Pro League ya está en el top 5 de inversiones. Escuchas a jugadores como Neymar o Cristiano Ronaldo decir que ya es superior a la Ligue 1 francesa, por ejemplo, y realmente es así. Estamos captando patrocinadores internacionales que quieren desarrollar su negocio en Arabia Saudí y, por lo tanto, ya hemos comenzado a competir sin ninguna duda con las grandes ligas.

¿Cómo imaginas el futuro del fútbol saudí en los próximos 10 años?

Lo veo muy brillante, sobre todo porque hay que tener en cuenta que Arabia Saudí acaba de ganar la organización del Mundial de 2034. Por lo tanto, tenemos diez años por delante donde habrá una gran apuesta por el fútbol, una gran inversión en infraestructuras, de la cual se beneficiará el fútbol, y nos beneficiaremos los clubes.

¿Os marcáis algún reto para consolidar el proyecto?

La posibilidad de jugar más a menudo contra equipos europeos, para medir realmente nuestro nivel y también para captar afición a nivel global. Nos convendría jugar más frecuentemente contra el Barça, el Madrid o equipos de otros países o continentes. Por eso es tan importante y estratégico para nosotros el Mundial de Clubes, lo tomamos como una competición absolutamente estratégica, donde daremos todo para competir y ganar.

No podemos acabar sin comentar el clásico que se jugará el domingo. Tercera final Barça-Madrid en Arabia en los tres últimos años...

Hay mucha gente que lo critica, pero al final es una manera de promocionar el producto fuera de tu país. Es verdad que los equipos que no son Barça o Madrid no acaban cobrando lo mismo, pero también generan unos ingresos que son muy importantes para su presupuesto.

¿Y a nivel deportivo, cómo ves el partido?

Lo veo extremadamente igualado y totalmente imprevisible, sobre todo en el caso del Barça. El Madrid ya sabemos que siempre tiene la pegada que tiene, incluso si no hace un buen partido. Pero el Barça ha tenido dos caras muy diferentes durante el año, aunque es cierto que en los partidos contra equipos grandes ha estado a la altura y ha hecho muy buenos encuentros. Como culé, ojalá gane el Barça, pero está muy igualado.