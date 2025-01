Las claves para entender qué ha pasado con la tangana final del Real Madrid-Mallorca: todos los detalles

El Real Madrid y el RCD Mallorca se enfrentaron en la segunda semifinal de la Supercopa de España. En lo deportivo, el equipo de Carlo Ancelotti se impuso sin muchos apuros a los de Jagoba Arrasate y disputará la gran final del domingo ante el FC Barcelona. Pero, como en casi todos los Real Madrid - Mallorca de los últimos tiempos, también hubo espectáculo más allá de lo meramente futbolístico. Vinicius y Maffeo fueron los protagonistas principales de los hechos, a los que, posteriormente, se sumaron Jude Bellingham, Dani Rodríguez, Raúl Asencio y Manu Morlanes, entre otros. A continuación, repasamos las claves de lo sucedido para entender qué pasó sobre el césped del estadio King Abdullah de Yeda.

Los jugadores del Real Madrid discuten con los jugadores del Mallorca al finalizar el partido de semifinales de la Supercopa de España. / Alberto Estevez. EFE

"En un combate de boxeo, lo noquearía en diez segundos"

En los días previos al encuentro, salió a la luz una entrevista de Pablo Maffeo en la que bromeaba sobre su pique con Vinicius. Según el lateral mallorquinista, la grabación se realizó el pasado mes de octubre, pero se publicó en las horas previas al Real Madrid - Mallorca de la Supercopa. En dicha entrevista concedida al canal de YouTube Indómitos TV, el futbolista español afirmó: "Es un mundo aparte, una vida de ficción, pero creo que podría ser la pelea más vista de la historia. Yo creo que ganaría, no tengo ninguna duda, le noquearía en 10 segundos".

También valoró alguna de sus acciones con el extremo del Real Madrid, al que se ha medido ya en varias ocasiones. "La primera es roja, no hay justificación ninguna, me salvé. (refiriéndose a una entrada a la altura de la rodilla sobre Vinicius en la temporada 2021/22) La de hace unos meses no es roja. (referida a un pisotón en el gemelo del brasileño durante el choque correspondiente a la primera jornada de La Liga 2024/25) La primera sí y lo acepto, aún me sigue llegando la foto, pero la segunda no. Tuve la suerte de que el cuarto árbitro estaba al lado y vio la intensidad", explica Maffeo.

El pique Vinicius - Mafeo desde el inicio del partido

La entrevista concedida por Maffeo sembró el caldo de cultivo de un pique que se lleva produciendo varias temporadas. Tan solo diez minutos tardaron los dos futbolistas en producir el primer episodio del conflicto, en el que Maffeo carga con el hombro sobre Vinicius, mientras este le propicia un golpe en el pecho. En esta ocasión, el jugador mallorquinista cae sobre el césped del King Abdullah buscando condicionar al árbitro De Burgos Bengoetxea, que lidió con este tipo de acciones durante todo el choque.

Alrededor del minuto 20, ambos jugadores volvieron a coincidir y se produjo el primer choque de declaraciones, en el que el brasileño se dirige a Maffeo con rostro serio, mientras el lateral español se lleva el dedo a la boca, mandando callar al extremo madridista.

Vinicius Junior alienta a la grada del estadio King Abdullah. / Associated Press/LaPresse

La última acción entre estos dos futbolistas se produjo sobre una de las esquinas del estadio. Maffeo protegía la pelota desde el suelo, mientras que Vinicius, en un intento de arrebatarle la posesión, se acuesta sobre la espalda del futbolista mallorquinista, que se levanta y provoca una aparatosa caída por parte de Vinicius.

Vinicius - Maffeo 2.0

Ya en el segundo acto del encuentro, con el 1-0 sobre el marcador del estadio King Abdullah a favor del conjunto blanco, volvió a producirse un choque de declaraciones entre ambos protagonistas. En esta ocasión, Vinicius se dirige a Maffeo y le dice, presumiblemente, "eres muy malo, te vas para casa" en varias ocasiones. El lateral español responde al brasileño lanzándole un beso. Tras esta acción, Ancelotti reclamó a su futbolista calma y tranquilidad para disputar lo que serían sus últimos minutos sobre el césped.

La tangana final

En el descuento del partido el Real Madrid hizo el tercer tanto de la mano de Rodrygo. En la celebración del gol del brasileño dio comienzo la tangana final con la que se cerró el partido. Jude Bellingham intentó propiciar una colleja sobre Maffeo, mientras este se revuelve y se dirige hacia el inglés. En este momento, la polémica ya está servida. Rudiger, Brahim, Copete y Omar Mascarell son algunos de los que intentan mediar, pero la tangana es incontrolable.

Todo esto desemboca en una bronca grupal en el centro del campo, en la que Raúl Asencio y Pablo Maffeo se traen sus más y sus menos. Los miembros del cuerpo técnico de Real Madrid y Mallorca entran de lleno sobre el césped para intentar calmar las aguas, Ancelotti se dirige hacia Maffeo, buscando tranquilizar al lateral. Tanto el canterano del Real Madrid como el futbolista del Mallorca se dicen de todo cuando De Burgos Bengoetxea pita el final del encuentro, mientras Vinicius, ya sustituido, intenta adentrarse en la pelea.

Vinicius - Morlanes en el túnel de vestuarios

Cuando parecía que la tangana había llegado a su fin, un último episodio se produjo en el túnel de vestuarios del estadio. Manu Morlanes y Vinicius tuvieron un último encontronazo. Los miembros del staff técnico del Madrid y el Mallorca fueron los encargados de impedir que esta situación, captada por Jijantes, llegara a mayores. Ambos futbolistas se desafiaron en la zona previa a la entrada de vestuarios.

Tras esta acción, jugadores de ambos clubes siguieron con la polémica desde los micrófonos de las televisiones allí presentes. Dani Rodríguez declaró a Movistar+ que a Asencio le daría como consejo "aprender a ganar", tras lo sucedido en los últimos minutos de partido. Tchouaméni fue el encargado de poner un poco de cordura por parte del Real Madrid. "Todos los partidos tenemos un problema con él. No queremos hablar de él porque es lo que quiere", explicó el futbolista francés.