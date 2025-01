Adiós a Mike Krack: este será el nuevo director de equipo con el que Fernando Alonso buscará la '33'

Las cosas no han salido como esperaban dentro del equipo Aston Martin durante 2024. Después de un inesperado crecimiento hace dos temporadas, el equipo dirigido por Lawrence Stroll no ha podido satisfacer las expectativas generadas. Ahora, el equipo británico de Fórmula 1 decide realizar una reestructuración en varias facetas de la escudería. El hombre elegido para ocupar el cargo de director del equipo es el de Andy Cowell. El ingeniero británico llega para cambiar el rumbo del equipo Aston Martin, venido a menos en los últimos tiempos. Cowell llegó a la escudería británica en julio del pasado año y ahora asciende en el organigrama del equipo del que forma parte Fernando Alonso. "He pasado los últimos tres meses comprendiendo y evaluando nuestro rendimiento, y me ha impresionado muchísimo la dedicación, el compromiso y el trabajo duro de este equipo", explica Cowell, en sus primeras palabras tras ser nombrado como director de equipo.

El ingeniero británico Andy Cowell, anunciado como nuevo CEO de Aston Martin. / ASTON MARTIN

¿Quién es Andy Cowell?

Andy Cowell ya es una cara conocida en el 'Gran Circo'. Llegó a Aston Martin procedente del equipo Mercedes, lugar en el que se forjó un nombre y logró siete campeonatos del mundo de forma consecutiva. Es conocido como el 'Newey de los motores' por aquellos que frecuentan el paddock de Fórmula 1, siendo una figura clave durante la era híbrida de la competición. Ahora, sus conocimientos servirán para desarrollar la nueva unidad de potencia del equipo Aston Martin, que a partir de 2026 estará suministrada por Honda.

Lawrence Stroll lo fichó como Director Ejecutivo, pero a partir de la próxima temporada ya ejercerá como Director del equipo, sucediendo a Mike Krack. "Con la finalización del Campus Tecnológico de AMR y nuestra transición en 2026 a ser un equipo completamente oficial, junto a nuestros socios estratégicos Honda y Aramco, estamos en un camino para convertirnos en un equipo ganador del Campeonato", explica el director británico tras su nombramiento.

Con su nombramiento, el equipo Aston Martin, busca una mejora en los resultados de una escudería que en los últimos años ha invertido una gran cantidad de dinero para aspirar a liderar la clasificación del Mundial de Fórmula 1, pero que se ha tenido que 'conformar' con sumar algún podio de la mano de Fernando Alonso y Lance Stroll. Ahora, el británico quiere ser el hombre que ayude al asturiano a conseguir la tan ansiada victoria número 33.

Mike Krack deja de ser director de equipo de Aston Martin F1 Team. / AFP7 vía Europa Press

'Adiós a Mike Krack'

Como bien dice el refrán, si unos llegan, otros se van. Y, en cierta manera, eso es lo que sucede con Mike Krack. El ex director de equipo de Fernando Alonso es relegado a un cargo de menor valor en el organigrama de la escudería. El luxemburgués se convierte en director de pista, tras ser superado por Cowell, y buscará sacar el mayor rendimiento posible del coche desde la pista de carreras. Los malos resultados en esta campaña han llevado a la organización a realizar una serie de cambios de cara a próximas temporadas, en los que se ha visto envuelto Krack.

El ingeniero luxemburgués no dice del todo adiós a la escudería británica, pero pierde protagonismo tras la gran expectación creada en torno a su figura estas últimas campañas. Ahora, Krack deberá aportar al equipo desde otra posición, tras no haber cumplido los objetivos marcados por Lawrence Stroll.

Fernando Alonso, piloto del equipo Aston Martin. / Eric Alonso / DPPI / AFP7 / Euro. Europa Press

Reestruturación total en Aston Martin

Andy Cowell no es el único que ocupará un nuevo cargo dentro del equipo durante la próxima campaña. En el mismo comunicado, la escudería Aston Martin anuncia más movimientos en algunos cargos dentro del equipo. Los cambios tienen un objetivo claro: llegar a ser competitivos en 2026. La temporada que viene se produce un cambio de reglamento, lo que supone una gran oportunidad para aquellas escuderías que no están alcanzando sus resultados previstos. A esto se agarra el equipo Aston Martin para poder competir y, por ello, ha decido establecer una serie de modificaciones en el organigrama de la empresa en busca de maximizar los resultados en el año que se produce el cambio de normativa.

Lawrence Stroll, Adrian Newey, Lance Stroll y Fernando Alonso, durante un acto de Aston Martin. / Darren Staples. BLOOMBERG

"Estos cambios organizativos son una evolución natural de los planes a varios años que hemos programado, y estoy increíblemente emocionado por el futuro", declaró Cowell en relación a esa serie de cambios producidos dentro de la escudería dirigida por Lawrence Stroll.

A partir de ahora, el equipo del Campus Tecológico AMR estará dirigido por el nuevo Director Técnico del equipo, Enrico Cardile, que se encargará de la arquitectura, el diseño y la elaboración de los nuevos monoplazas. Tom McCullough seguirá en el equipo ocupando una posición denominada como Liderazgo, en la que su labor principal será la expansión de la gama más amplia de categorías de competición del equipo, tras 11 años formando parte de la escudería británica.