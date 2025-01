Arabia acoge un nuevo episodio de las veladas entre Vinicius y Maffeo: de los gestos de "llorón" y "a Segunda" al "lo noquearía en diez segundos"

Ni uno ni otro se caracterizan precisamente por esquivar la confrontación. Es más, se podría decir que están agusto con ella. Y cada vez que están frente a frente, saltan chispas. Vinicius Jr. y Pablo Maffeo, dos viejos conocidos con varias cuentas pendientes, se reencuentran este jueves en Yeda en las semifinales de la Supercopa de España (20.00 horas; Movistar+), en una velada, y nunca mejor dicho, que amenaza con volver a prender la mecha entre dos jugadores de sangre (muy) caliente.

El de esta noche será el noveno partido en el que el extremo del Real Madrid y el lateral del Mallorca coinciden en un terreno de juego. Para encontrar el origen de sus ya clásicos encontronazos hay que remontarse al 14 de marzo de 2022, cuando el lateral catalán de origen argentino acababa de llegar a la isla. Una dura entrada de Maffeo con los tacos a la rodilla de Vinicius sembró la discordia, que ha llegado de uno u otra forma hasta el día de hoy. Al brasileño, que marcó uno de los tres goles de la victoria blanca, no le pareció suficiente el castigo, y se lo hizo saber airadamente a todo el mundo, en el que fue el origen de un pique que vivió su momento de máxima tensión un año después.

En febrero de 2023, cuando el conjunto blanco volvió a visitar Son Moix para medirse con los bermellones en LaLiga, tanto la grada como los propios jugadores mallorquinistas estaban esperando el regreso del extremo. Tras varios encontronazos y choques en un duelo de alto voltaje, como suelen ser los Mallorca-Madrid, Vinícius se quejó repetidamente al árbitro de la dureza de las entradas recibidas, y Maffeo, el protagonista de muchas de ellas, le respondió repitiendo en numerosas ocasiones el gesto de "llorón".

"No es que todos le tengamos manía"

También puso de su parte para calentar el ambiente el brasileño, que mostró el escudo del Madrid a la grada al final de la primera parte e hizo gestos de "a Segunda". "A lo mejor no es que todos le tengamos manía, es que hay algo. Cuando vas caliente y te dice que te vas a Segunda, pues pica, pica por dentro y al final somos personas. Creo que a todo el mundo le pueden sobrar gestos y a Vinicius le sobran. A mí también me han sobrado alguna vez", se defendió Maffeo tras un choque que terminó con victoria mallorquinista por 1-0 y sepultó las opciones del Madrid de luchar por el título con el Barça de Xavi.

Los gestos de Maffeo a Vinicius. #DeportePlus pic.twitter.com/ZTKTagR9lD — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) February 5, 2023

Pero en el recuerdo del madridismo, por encima del resultado, quedaron las provocaciones de Maffeo, al que se le volvieron en contra cuando un tiempo después, en abril de 2024, el Mallorca perdió la final de Copa contra el Athletic. Tras caer derrotado en los penaltis, el lateral hispanoargentino expresó su tristeza en el propio terreno de juego, visiblemente emocionado y al borde de las lágrimas. Y sus detractores, que se le tenían guardada, aprovecharon las imágenes para hacer sangre y recordarle lo ocurrido tiempo atrás.

Maffeo recibió una avalancha de mensajes en sus redes en los que le decían que ahora el "llorón" era él. Y otros comentarios mucho más explícitos y de mal gusto que le llevaron a tomar la decisión de cerrar su cuenta en Twitter (X), y a limitar los comentarios públicos en su Instagram ante la multitud de insultos recibidos.

Reconciliación... a medias

Y apenas unos días después, ya se sabe eso de que "las carga el diablo", el Real Madrid y Vinicius volvieron a visitar Mallorca. Y como no podía ser de otra forma, ambos futbolistas se las tuvieron tiesas, en esta ocasión a raíz de un pisotón en el gemelo que dio rienda suelta, de nuevo, a su pique. Aunque en la pausa de hidratación del minuto 75 se dieron una tregua. O eso, al menos, parecía.

¡Después de mil batallas, así fue el momento en el que Maffeo y Vinicius firmaron la paz! 🤝



Todas las imágenes que no has visto, este martes en #Super8 con @SQuirante y @javivalle17 pic.twitter.com/19wwt7eakR — DAZN España (@DAZN_ES) August 19, 2024

"He cogido y le he dicho, 'mira, dejémonos de tonterías y ya está, lo que pasó pasó. Y me ha dicho 'sí sí, todo bien'. Hemos estado en plan guay. Bien. No tengo problemas con él. Amigos en común me dicen que es buen tío fuera del campo, y me lo creo", confesó Maffeo, que abundó en su particular relación.

"No tiene sentido seguir así, con estas cosas. Al final es una mala imagen y no me gusta. Le he pisado y le he perdido perdón, es amarilla, pero ha sido sin fuerza. No le veo maldad a Vinicius, como a otros. Le fallarán cosas como a todos, pero si las pule será mejor", zanjó el del Mallorca, dando por finiquitados sus problemas. O eso, al menos, parecía.

Porque hace unos días, todo hay que decir en tono de broma, Maffeo siguió echando un poco de leña al fuego en su tirante relación. Cuestionado en un podcast por la posibilidad de enfrentarse al delantero del Real Madrid en un hipotético combate de boxeo, se rió e no se cortó a la hora de declararse como favorito.

"Sería en un mundo aparte, en una vida ficticia, pero creo que podría ser la pelea más vista de la historia. Creo que ganaría, no tengo ninguna duda, lo noquearía en 10 segundos", afirmó entre risas el defensa, que también reconoció que le gusta "putearlo para ver si lo puedo sacar del partido. El pique se queda en el campo, pero a mí me gusta".