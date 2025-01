Mallorca, hogar y punto de inflexión para Florentino Pérez en su vida y en el Real Madrid

Mallorca no es un lugar cualquiera para Florentino Pérez. Ni en lo personal ni en lo futbolístico. El presidente de ACS tiene una larga relación con la llamada 'Dama del Mediterráneo'. El presidente madridista ha pasado muchos años en tierras mallorquinas donde sus hijos 'Chivo', 'Over' y 'Cuchy' han disfrutado de los veranos.

'Villa Yasmin' y su yate

La familia se alojaba en 'Villa Yasmin', una lujosa finca de 15.000 metros cuadrados localizada en la urbanización de Las Brisas, desde donde se divisa el Puerto de Andratx y las calas Gamba y Marmassen. Situada al suroeste de la Sierra de Tramuntana, en una de las zonas más exclusivos de la isla, la residencia tenía varias edificaciones, dos piscinas, gimnasio y hasta un helipuerto que Florentino adquirió en 2005 por un precio que se rumoreó que había rondado los 25 millones de euros. Entre sus ilustres vecinos en la urbanización estaban Claudia Schiffer, Brad Pitt o Michael Douglas.

'Villa Yasmin' fue adquirida en 2005 por Florentino Pérez / L. Gutiérrez/Diario de Mallorca

También disfrutaron en la isla de la tranquilidad de sus aguas a bordo de su yate 'Pitina', en el que el presidente incluso organizó reuniones para cerrar fichajes de 'galácticos' como Ronaldo lejos de las miradas de los periodistas. Pero Florentino y la familia Pérez se alejó de Mallorca tras el fallecimiento de su mujer, María Ángeles Sandoval, en mayo de 2012. Desde entonces el empresario se centró más aún en el trabajo y dejó de frecuentar la isla vendiendo en 2018 'Villa Yasmin' a la familia del piloto de Fórmula 1 Michael Schumacher por 30 millones de euros. Años después, en julio de 2022, el presidente del Real Madrid rompió su vínculo con Mallorca al vender su yate a un abogado de la alta sociedad valenciana.

Si en lo personal Mallorca ha sido muy importante en la vida de Florentino, en lo deportivo el destino también ha querido que Mallorca fuera un punto de inflexión en su carrera como presidente del Real Madrid. El 26 de febrero 2006, una derrota del equipo blanco en Palma propició la inesperada dimisión de Florentino a mitad de temporada, certificando la defunción de la era de los 'Galácticos'.

Dimite tras perder en Mallorca

Por entonces el equipo era entrenado por Juan Ramón López Caro, que vio cómo caían (2-1) pese a adelantarse con gol de Ramos. Los 'bermellones' le dieron la vuelta al resultado con goles de Pisculichi y Arango y aquello provocó la marcha inesperada de Pérez. "Después de tantas veces que les hemos dicho a los jugadores que eran los mejores del mundo, han terminado confundidos. Este proyecto que ahora termina lo he protagonizado mucho. Y quizás tenga, como es obvio, demasiadas servidumbres con los jugadores para hacer una renovación. Otros tendrán, los que vengan, las manos más libres. He maleducado a los jugadores y se han confundido", concluyó en su discurso de despedida.

"No he sabido reconducirles. Lo de Mallorca es una prueba. Lo dijo Sergio Ramos, no es normal lo que pasó. Por coherencia, no me queda más que reconocer que algo he hecho mal. Me echo la culpa a mí", declaró en la rueda de prensa en la que anunció su marcha. Fernando Martín ocupó el puesto de Florentino, pero por poco tiempo porque un mes después dimitió para convocar unas elecciones que ganó Ramón Calderón, quien se vio obligado a dimitir en 2009. Le sucedió Vicente Boluda hasta la celebración de otras elecciones a las que sólo se presentó Florentino Pérez que tres años después de dimitir en Mallorca recuperaba la presidencia.

Hoy el Real Madrid se mide al Mallorca, un equipo amigo para Florentino Pérez, que ha donado parte de los ingresos que recibirá el club blanco en esta Supercopa para el club 'bermellón'. En Son Moix debutó como madridista el 24 de agosto de 2003 David Beckham precisamente en un partido de Supercopa, y veinte años, 11 meses y 23 días después hacia lo propio Kylian Mbappé en Liga. Y este 9 de enero de 2025 el Mallorca se cruza en el camino de este Real Madrid de Florentino Pérez, que el próximo 19 de enero podría ser reelegido para afrontar el que sería su último mandato como presidente blanco, en lo que será su cuarta ratificación sin rival, ya que ha sido reelegido en 2013, 2018 y 2021 sin que haya sido necesario celebrar comicios para ello.