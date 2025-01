El ingeniero de Cádiz que impulsó la primera peña del Real Madrid en Arabia: "Zidane despertó su pasión"

Arabia ha comprado el fútbol mundial porque es un deporte que le encanta. Hay una parte de mejora de imagen (sportswashing) y aumento de la influencia a nivel global, pero el saudí es un aficionado apasionado. Solo hace falta ver las celebraciones en Yeda, ciudad que acoge la Supercopa de España estos días, tras la conquista del local Al-Ittihad de Benzema de la King's Cup ante el Al-Hilal de Neymar (aunque su participación sea nula) este lunes. Es algo que sabe bien Carlos Baldó, ingeniero informático gaditano que lleva diez años en un país que ha cambiado mucho desde su llegada. Un estado donde ayudó a fundar la Peña Oficial Madridista Blancos KSA que hará que el club de Ancelotti juegue de local en el King Abdullah Sports City. Tanto en la semifinal (20:00 horas) como en el partido por el título del domingo, si consigue vencer al Mallorca.

"¿Dónde está Osasuna?"

Baldó habla con EL PERIÓDICO DE ESPAÑA con "el plan de todas las Supercopas" activo. Está a punto de embarcar para Yeda después de pasar las vacaciones de Navidad en Cádiz. Se confiesa como seguidor del conjunto amarillo, ahora en Segunda, pero "siempre he tenido simpatía por el Real Madrid". La relación se reforzó al darse cuenta de que el mejor modo de romper el hielo en el extranjero es hablando de qué equipo eres. "El Real Madrid es el mayor embajador de España en el mundo. La primera pregunta que te hacen siendo español es si eres del Real Madrid o del FC Barcelona. Luego ya puedes intentar explicarles que eres del Atlético, del Athletic o del Sevilla, pero el año pasado me preguntaron dónde estaba Osasuna", dice Baldó sobre una realidad fácilmente palpable cuando uno viaja a Arabia Saudí.

Por eso, el gobierno, dentro del plan Vision 2030 de diversificación de la economía más allá del petróleo, se trajo la Supercopa de España en 2020. Antes ya lo había hecho con la Supercoppa de Italia que acaba de adjudicarse el Milan en Riad. "El nivel de pasión que me he encontrado en Arabia Saudí es espectacular. Incluso más que en España en algunos aspectos. Conocen los jugadores, siguen los partidos de LaLiga, sobre todo por los rivales del Real Madrid, que es el equipo del que más movimiento he visto. Es cierto que durante la época Messi estaba más equilibrado, pero al final depende de quién gana. Por ejemplo, cuando llegué apenas sabían que existía el Manchester City y ahora se ven camisetas", explica Baldó, quien contactó por primera vez con los miembros de Blancos KSA en 2017.

Miembros de peñas de diferentes países de Oriente Próximo en la pasada Supercopa de Europa. / BLANCOS KSA

Llevaban desde 2015 queriendo ser una de las casi 2.500 peñas que tiene el Real Madrid en el mundo, pero la burocracia estaba siendo obstáculo para ellos. De la mano del ingeniero español consiguieron establecerse en 2018 y solo un año después fueron reconocidos oficialmente por el club blanco. Ahora son el grupo más destacado de Oriente Próximo, donde hay colectivos en Bahréin, Omán, Líbano, Emiratos o Qatar, que acogió recientemente la final de la Copa Intercontinental, a la que acudieron miembros de Blancos KSA. El hecho de contar con Carlos Baldó es una puerta para la interacción total con el club. Por lo que es lógico que le hayan designado como presidente de honor.

Más de 1.500 aficionados y aficionadas del Real Madrid

La afición por el Real Madrid no para de crecer, aupada por las temporadas recientes de éxitos. En la Supercopa del año pasado que los de Ancelotti ganaron al FC Barcelona, la peña tenía 1.500 miembros, pero el horizonte de los 2.000 está ya cercano. Entre ellos, un buen número de mujeres, como se puede ver en las fotos de las reuniones que llevan a cabo para ver los partidos. A pesar de tener sede en Yida, una ciudad que tradicionalmente era más tendiente a ser azulgrana, sus miembros se diseminan por todo el país. Hasta en once ciudades se organizaron eventos para ver al conjunto blanco levantar la Decimoquinta en Wembley contra el Borussia Dortmund. Pero el radio de acción no se restringe a su región.

"Desde la peña recibimos peticiones de entradas para todos los partidos del Real Madrid, sean donde sean. No solo de gente que quiere ir al Bernabéu, por ejemplo, que no contábamos, pero nos han pedido varias para acudir al encuentro de Champions frente al Brest (29 de enero, 21 horas). Las solicitudes pueden ser de personas que viven en el país, pero también de otros estados. Tenemos, por ejemplo, una persona que fue exclusivamente a ver la presentación de Mbappé", relata el miembro de Blancos KSA.

Algunos y algunas simpatizantes de la Peña Oficial Madridista Blancos KSA. / BLANCOS KSA

El español es el último que se unirá a la expedición que está preparando tifo y animación para la semifinal contra el Mallorca. Lo hacen mirando de reojo lo que hacen sus equipos, porque, como en el caso de Baldó, entre los miembros de la peña también existe doble militancia: "Aquí cada uno es el del suyo. Del Al-Hilal, del Al-Ittihad... Del Real Madrid y de su equipo local, por eso que a veces se producen discusiones en la peña". 'Tú no tienes ni idea de fútbol', es un pique habitual dentro de una peña que en la edición pasada se puso del lado de Kroos, abucheado por la mayoría del Al Awwal Park cada vez que tocaba un balón.

El alemán, ya retirado, se opuso en activo a que los torneos se celebrasen en Arabia: "La falta de derechos humanos es lo que me impediría irme. Aquí tienes que estar siempre a la altura y rendir al máximo”. Fue interpretado por los locales como una ofensa a su cultura y valores. Este año no está Kroos, pero sí Mbappé, uno de los más aclamados en su llegada a Arabia Saudí, como también Vinicius o Modric. Por cierto, los tres tentados por el PIF, el fondo público de inversión que ha buscado sin éxito que se sumen a las filas de la Saudi Pro League.

Primero Zidane, después Ronaldo y ahora Mbappé

Pero el amor de esta peña por los jugadores blancos se remonta a épocas pretéritas en las que se encuentra la razón de su génesis. "La gente se hizo del Real Madrid por Zinedine Zidane, que era argelino, y, por tanto, de ascendencia árabe. Fue quien despertó la pasión que después mantuvo Cristiano Ronaldo en su batalla contra Leo Messi. La primera vez que vino a Arabia, para jugar la Supercoppa de Italia de 2018 (que la Juventus ganó con un gol suyo), fue una auténtica locura. Y eso que los jugadores están en su burbuja", cuenta Carlos Baldó. Cristiano se ha convertido en el gran embajador del fútbol de Arabia Saudí y del Mundial 2034, candidatura que se ha llevado la mejor nota de la historia de la FIFA.

Miembros de la Peña Oficial Madridista Blancos KSA, fundada en 2018 por el club blanco. / BLANCOS KSA

A pesar de las denuncias lanzadas desde Occidente por asuntos como la vulneración de los Derechos Humanos, Oriente Próximo ha normalizado so dominio mundial sobre el deporte. Este pasado fin de semana, además de la Supercoppa de Italia que ganó el Milan en Riad, Doha, que ya vio coronarse al Real Madrid campeón de la Intercontinental, fue la sede del Trophée des Champions, el equivalente a la Supercopa de España, que conquistó el PSG, un club controlado por Qatar.

Conscientes de la importancia estratégica de este mercado, el Real Madrid tiene una academia en Riad y ha abierto recientemente un parque temático en Dubái. Dos acciones para aumentar su influencia en un mercado que responde a sus éxitos deportivos con apoyo incondicional como el que mostrará Blancos KSA durante la Supercopa que esperan sea el tercer título de los de Ancelotti esta temporada. Su aliento no les faltará y, aunque sea a más de 4.500 kilómetros de la capital española, el Real Madrid será local.