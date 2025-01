Lucas Vázquez, sobre la inscripción de Olmo: "Sabemos lo que está pasando, confiamos en las instituciones"

La Supercopa de España ya no es un torneo de verano. El antiguo torneo que se disputaba a doble partido tenía una consideración similar a la de un trofeo de pretemporada. Desde que se juega en medio de la temporada y en formato de final four tiene el valor para cambiar dinámicas. El Real Madrid llega a la cita de Arabia Saudí en buena dinámica tras superar el bache de noviembre, pero no puede permitirse el lujo de fallar en el que puede ser el tercer título de la temporada. Dos (Supercopa de Europa e Intercontinental) ya los ha levantado Lucas Vázquez, tercer capitán blanco que compareció antes de la semifinal frente al Mallorca (jueves, 21:00 horas).

Última temporada de contrato para Lucas Vázquez

"Para mí es un orgullo llevar el brazalete de capitán en el Real Madrid. Es con lo que sueña la mayoría. Ser capitán conlleva momentos buenos y malos, pero es una gran responsabilidad", empezó diciendo el gallego, que acaba contrato esta temporada con el club blanco. "Es pronto para saber lo que va a pasar. Estoy contento y feliz. Veremos lo que pasa de cara a la próxima", dijo sobre su futuro, consciente de que Nacho recibió la misma pregunta el curso pasado. El otrora capitán acabó yéndose, precisamente a Arabia Saudí, a pesar de decir que estaba "tranquilo" por su situación.

"Todos sabemos lo que está pasando y ha dicho Raphinha. Respetamos a todos los clubes y las instituciones", dijo el lateral del Real Madrid sobre la inscripción de Dani Olmo y Pau Víctor. Lucas Vázquez dicen que está "ayudando al equipo" en todo lo que pueda, "haciendo lo que más me gusta en el mejor club del mundo", aseguró sobre su rol como sustituto de Carvajal, también capitán del equipo madridista. Una rueda de prensa que comenzó tarde por el infernal tráfico de Jeddah, algo habitual en todas las ciudades de Arabia Saudí.

Alexander-Arnold "no es el del Real Madrid"

"Es una oportunidad muy buena de conseguir un título. Tenemos un año muy bonito con muchos retos y los asumimos con mucha ambición", explicó sobre el reto de conseguir siete trofeos en una temporada, algo que ningún otro equipo ha hecho. Aunque tampoco nunca se ha dado la oportunidad de tener tantos entorchados en juego. Sobre futuros refuerzos, el capitán del Real Madrid prefirió no hablar de Alexander-Arnold, lateral del Liverpool, quien está en la lista de posibles fichajes: "Es un jugador que no está en el Real Madrid. No te puedo contestar. Estamos centrados en el partido de mañana".

La rápida intervención de Lucas Vázquez se cerró con una llamada al público de Arabia Saudí, que siempre se vuelca con el equipo, sobre todo gracias a la influencia que tienen jugadores como Karim Benzema o Cristiano Ronaldo. Exfutbolista del conjunto blanco que militan en la liga local. "Para nosotros es un placer viajar con el Madrid a cualquier parte del mundo. Esperamos disfrutar de un gran partido con la afición de Yeda", concluyó el capitán madridista, uno de los más laureados del club (23 títulos) que aspira a conquistar el tercer título de una temporada que quieren convertir en histórica.