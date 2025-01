El Real Madrid revela "insultos racistas" a Vinicius en Mestalla que LaLiga no denuncia

¿Hubo insultos racistas a Vinicius en Mestalla, durante el reciente Valencia-Real Madrid? El club blanco ha alegado que sí, a través del escrito remitido al Comité de Disciplina de la RFEF a cuenta de la expulsión del futbolista brasileño. LaLiga, en cambio, no ha recogido ningún insulto racista en el informe que remite a la Comisión Antiviolencia y que hace público cada jornada.

La denuncia del organismo que preside Javier Tebas recoge, entre otros cánticos como "madridistas, hijos de puta", que aficionados del Valencia ubicados en el Gol Sur de Mestalla llamaron "¡tonto, tonto!" al delantero brasileño, en la que única referencia a Vinicius que hay en todo el escrito. De hecho, el documento remitido a Antiviolencia no recoge ningún episodio que pudiera haber ocurrido en los momentos previos o posteriores a la expulsión, en el minuto 79.

La denuncia del Real Madrid

El Real Madrid, en cambio, recogió entre sus alegaciones al Comité de Disciplina de la RFEF, el órgano responsables de imponer sanciones por expulsión o acumulación de tarjetas amarillas, que existieron "insultos racistas graves al jugador [Vinicius] en el momento inmediatamente anterior a la expulsión, que no fueron recogidos en el acta ni motivaron actuación alguna del colegiado del encuentro".

La resolución del Comité de Disciplina hace referencia a que el Real Madrid ha aportado "pruebas gráficas o videográficas" para sostener sus alegaciones, aunque estas no son públicas. En este sentido, Real Madrid TV elaboró un vídeo con 'clips' publicados por aficionados a través de redes sociales en los que se escuchan cánticos de "puto negro" y "mono" a lo largo del partido, procedentes de la grada de Mestalla.

La sanción a Vinicius

Dicho Comité impuso este martes una sanción de dos partidos a Vinicius por la expulsión, tras empujar al portero Dimitrievski no estando en disposición de jugar el balón. La roja motivó que el delantero se encarara con el árbitro, Soto Grado, teniendo que ser sujetado por sus compañeros en la banda antes de abandonar el terreno de juego.

La redacción del acta, que no hacía referencia a que el balón no estaba en juego en este momento, ha librado al brasileño de una sanción más amplia. En tal caso, la normativa recoge una sanción de al menos cuatro partidos y aplicable a todas las competiciones, por lo que Vinicius no habría podido disputar la Supercopa. Al ser de solo dos partidos, estará a disposición de Ancelotti en la Supercopa, tanto en la semifinal del jueves contra el Mallorca como en la hipotética final del domingo.