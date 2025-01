Ni contra un equipo de aficionados: Endrick desespera a Ancelotti y es el último de la fila en el Real Madrid

"Endrick tiene huevos. Era una contra con Vinicius y Mbappé y ha tenido el coraje de tirar. La mejor solución era aprovechar el tres contra una, pero él estaba convencido. Fue la solución complicada". Esta declaración de Carlo Ancelotti después del Real Madrid 3 - 1 Stuttgart define a la perfección cómo fue la irrupción de un jugador que tenía muy difícil estar en el primer plano. Con 18 recién cumplidos, Endrick, presentado después de Mbappé, que eclipsó su aterrizaje, puso sobre en los titulares sin serlo. Por lo menos, durante mes.

Solo más minutos que Vallejo

El tiempo que pasó entre el gol de su debut contra el Real Valladolid y el tanto frente al conjunto alemán. También se casó. A partir de ahí, Carletto y las circunstancias han borrado del mapa a un futbolista que se saltó el habitual peaje de pasar por el Castilla, como hicieron Rodrygo o Vinicius. Aunque solo fueran unos partidos. Ahora, el peaje lo está pagando él. Que su protagonismo iba a ser reducido resultaba evidente con el arsenal de delanteros con el que cuenta el Real Madrid esta temporada, pero tras 27 partidos, es el segundo jugador con menos minutos: 250.

Solo Jesús Vallejo, con 10 minutos, ha tenido menos participación este curso. El central no cuenta ni para el cómputo. Ni siquiera estuvo en Cartagena para medirse a la Deportiva Minera. "Molestias físicas", fue la versión oficial, aunque tiene la puerta de salida abierta de par en par. Sus situaciones no son comparables. Vallejo es un producto mal amortizado que se ha quedado por la falta de salidas y Endrick es una apuesta por el que el Real Madrid pagó 35 millones de euros más 25 en variables. La salida de Joselu le abrió la puerta como comodín.

El tiempo está demostrando que un recurso no puede tener 18 años. Endrick sí estuvo contra la Minera. Fue titular, algo que no le pasaba desde la jornada 2 de Champions contra el Lille. El ex del Palmeiras lo intentó de todas las maneras que intuyó. Terminó el encuentro con cinco disparos a puerta en los que no fue capaz de anotar. Estuvo precipitado, como demuestran las 12 pérdidas que sufrió ante un equipo de Segunda RFEF, una categoría que no es profesional. Lo que iba a ser una redención se convirtió en un castigo. Porque Ancelotti no se sentó ni un segundo del encuentro.

Del flechazo con el Bernabéu al ostracismo

Era un examen para los menos habituales y los debutantes. Hasta tres en el 0-5: Lorenzo y Diego Aguado como titulares además de Chema Andrés, que salió en la segunda parte. Cumplieron con su cometido, que era más sencillo: no desentonar y sentir la carga en un contexto cómodo de lo que es vestir la camiseta del Real Madrid. Ancelotti se desesperó con Endrick, que encumbró a Fran Martínez, meta de la Minera, quien desesperó con sus paradas a un atacante que se encuentra atrapado. Su entorno no quiere que la llave de salida pase por una cesión.

Vinicius y Endrick comparten agencia, ROC Nation Sports, una compañía estadounidense dirigida por el rapero Jay-Z. Bajo su paraguas están desde Kevin De Bruyne, jugador del Manchester City, hasta Alicia Keys. Es una visión global de negocio para la que cada representado supone una marca personal a explotar. Endrick fue la portada del álbum de Panini de la Copa América, firmó un contrato mareante de New Balance y es imagen de empresas como Odontocompany. Para que todo esto funcione, se necesita exposición, y por eso Endrick ha llamado a la puerta de Ancelotti más de una vez.

Su situación es muy difícil. Ni por asomo Endrick va a estar por delante de Mbappé, con quien se ha tenido paciencia, Vinicius y ni tan siquiera Rodrygo. Tampoco cumple con el perfil moldeable de Güler o Endrick que puede utilizarse en varias posiciones como complemento del arsenal atacante. Por eso el rol de revulsivo le funcionó de modo tan efectivo al principio de temporada. Le bastaron cuatro minutos en su debut contra el Real Valladolid para ganarse el cariño del Bernabéu. Porque no hay nada que enamore más al templo blanco que un jugador que tumba la puerta para aparecer en el campo más complicado. En sus primeras apariciones, Endrick demostró tener un tren inferior potentísimo, buen disparo desde lejos y, sobre todo, arrojo.

Conflicto en Brasil tras enfrentarse al seleccionador

Sin embargo, lo que vale de cara a la grada no ha de funcionar necesariamente en el vestuario. A veces pueden ser sentidos opuestos, como le está pasando a Endrick. La afirmación de Ancelotti tras saltarse la jerarquía frente al Stuttgart no era jocosa ni tan amable como se intuía. Fue una advertencia que se confirmó con la derrota frente al Lille en su primera titularidad y tras el golpeo a Mouriño sin balón de por medio que le debería haber causado la expulsión en el surrealista partido contra el Alavés. Un duelo que el Real Madrid ganaba 3-0 y para el que acabó pidiendo la hora.

La situación de Endrick en Brasil ha seguido un derrotero similar. En marzo, el Real Madrid celebraba su gol con Brasil en Wembley. "Esta fecha quedará marcada en mi memoria. Es un orgullo haberlo hecho en el estadio donde jugó Bobby Charlton y debutó Ronaldo", decía el atacante. La alusión al jugador británico, que si siguiera vivo tendría 84 años, le valió el sobrenombre de Bobby en el vestuario del Real Madrid. Sus compañeros le arropan y la mejor muestra fue cómo Brahim le buscaba incesantemente contra el Minera para que lograse un gol sanador que no llegó.

Con la Canarinha, Endrick no ha vuelto ir desde la ventana de octubre, cuando entró en conflicto con Dorival Júnior. El jugador del Real Madrid cargó contra el seleccionador por ponerle de delantero centro en un entrenamiento. Su lugar en el once lo ocupó Igor Jesus, que acaba de proclamarse campeón de la Libertadores y el Brasileirao con Botafogo. La trifulca terminó con Dorival eligiendo a Igor Jesus por delante de Endrick en el Chile 1 - 2 Brasil de la fase de clasificación para el Mundial 2026. Tuvo razón, porque el competidor de Endrick anotó el tanto del empate. En el 4-0 contra Perú volvió a ser suplente. Desde entonces no ha vuelto con su selección, con la coartada perfecta para Dorival de la "falta de minutos en el Real Madrid" que se mantendrá después de perder el tren contra la Minera.