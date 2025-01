Así están las cuentas para la Copa del Rey de baloncesto: Barça y Baskonia, en el alambre

Durante el próximo mes de febrero se disputará en Gran Canaria la Copa del Rey de baloncesto, evento en el que Barça y Baskonia quieren estar presentes, pero sus opciones se han visto mermadas tras los últimos resultados negativos de ambos conjuntos. Los blaugranas perdieron su último encuentro ante el colista, Básquet Girona, sumando tres derrotas consecutivas en Liga Endesa. Por su parte, el equipo dirigido por Pablo Laso cayó ante el Real Madrid en el Buesa Arena y se encuentra en 10ª posición de la clasificación de la liga, en uno de sus peores arranques de competición de los últimos años.

La primera vuelta de la competición liguera está cerca de llegar a su fin y, por tanto, la clasificación en ese momento dictaminará qué equipos viajan a Gran Canaria para disputar la 89ª edición de este torneo. Con dos partidos aún por disputar, hay seis equipos ya clasificados, pero las dos plazas que restan se las repartirán entre Baxi Manresa, Casademont Zaragoza, Barça y Baskonia. Tanto Surne Bilbao Basket como UCAM Murcia aún tienen opciones matemáticas de entrar en la Copa del Rey, pero necesitan de una serie de combinaciones que se antojan realmente complicadas.

El trofeo de la Copa del Rey luce en la pista central del Gran Canaria Arena. / ACB. Europa Press

El sistema de clasificación a la Copa del Rey está determinado por la clasificación en la competición liguera, de forma que son los ocho primeros clasificados al término de la primera vuelta de la liga los que acceden a la Copa. De esos ocho, los cuatro primeros forman parte del bombo de cabezas de serie, mientras que los cuatro restantes componen otro bombo.

Las cuentas del Barça para estar en la Copa

Dos derrotas consecutivas en los derbis catalanes, ante la Penya y Básquet Girona, han puesto en un compromiso serio a los de Joan Peñaroya, que son novenos en la clasificación liguera. Los blaugranas no tienen margen de error si quieren estar el próximo mes de febrero en Gran Canaria, pero dependen de sí mismos para alcanzar el objetivo. Si el Barça gana sus dos encuentros restantes ante Dreamland Gran Canaria, como visitante, y Bilbao Basket, como local, disputará la Copa del Rey.

El Barça es 9º clasificado con siete victorias y ocho derrotas. / Valentí Enrich. Valentí Enrich

Si el conjunto culé no cuenta sus dos partidos por victorias entonces tendrá muy pocas opciones de estar en la cita copera. En caso de perder un encuentro, sus opciones dependerán del resultado del Casademont Zaragoza – Baxi Manresa, a la espera del average que obtengan los equipos implicados en la pelea por el acceso a la Copa del Rey. Si el club catalán pierde sus dos encuentros estará, automáticamente, fuera del torneo. En caso de producirse la debacle blaugrana no disputaría la Copa del Rey por primera vez desde 1965.

Baskonia apura sus opciones de estar entre los ocho primeros clasificados. / Oscar Bayona

Las cuentas de Baskonia para estar en la Copa

Los baskonistas ocupan la 10ª posición en la clasificación de Liga Endesa, con un récord de seis victorias y ocho derrotas. Los de Pablo Laso se verán las caras con el Leyma Coruña, el Básquet Girona y el Río Breogan antes de finalizar la primera vuelta. El asunto clave en la clasificación es su average particular, que lo hace partir en desventaja con respecto a sus rivales. El conjunto vasco necesita ganar sus tres encuentros si quiere estar en Gran Canaria, pero además necesitaría que, a parte del ganador del encuentro Casademont Zaragoza – Baxi Manresa, ningún otro conjunto alcance las nueve victorias si quiere que no entre en juego el average (-42 puntos), en el que claramente salen perdiendo con el resto de sus competidores. Todo lo que no sea esta combinación impedirá a los de Laso disputar la Copa del Rey.

Los de Manresa cuentan con un balance de +55, el Casademont con +31 puntos y, por último, el Barça con +48, todos ellos muy por encima del conjunto de Laso. Por ello, si el método para deshacer un cuádruple empate es el average, los baskonistas cuentan con muy pocas opciones de viajar a Gran Canaria.

Pablo Laso, exentrenador del Real Madrid y actual entrenador de Baskonia / ADRIAN RUIZ HIERRO

El Real Madrid ya hizo los deberes

A falta de dos jornadas para finalizar la primera vuelta de la Liga Endesa, hay seis equipos clasificados para el torneo copero. El Unicaja Málaga, el Valencia Basket, La Laguna Tenerife, el Dreamland Gran Canaria, el Joventut y el Real Madrid ya han sacado el billete para estar en Gran Canaria el próximo mes de febrero. Los de Chus Mateo parecen haber tomado algo de oxígeno en este tramo de la temporada tras un inicio para olvidar.

El conjunto blanco estará en la isla para pelear la que puede ser su 30ª Copa del Rey, después de conquistar la pasada edición. Los madridistas han recuperado algunos efectivos en las últimas semanas y serán uno de los favoritos para alzarse con el título.