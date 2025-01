Sale a la luz el vídeo de Del Nido Benavente durante el incidente en el derbi: “Te voy a partir los dientes”

El pasado 6 de octubre se disputó 'el gran derbi' de la ciudad de Sevilla, en el que Sevilla y Real Betis se enfrentaron en el Sánchez-Pizjuán. Los sevillistas se llevaron el encuentro con un ajustado 1-0, no exento de polémica, pero esta vez en el palco. 'El Chiringuito' ha publicado en exclusiva el vídeo en el que se puede ver a Jose María Del Nido, expresidente del club hispalense, dirigiéndose a Lucas Fernández de Bobadilla, jefe de los servicios jurídicos del club sevillista, en un cara a cara que desató un momento de tensión en el antepalco del Ramón Sánchez-Pizjuán.

Estas imágenes se han filtrado en los días previos a la próxima junta ordinaria de accionistas, que tendrá lugar el próximo 10 de enero. El expresidente no podrá votar en dicho acto y solicita a la justicia medidas cautelares para poder ejercer su derecho, pese a no acudir a su cita con el juez. El año empieza con polémica para el conjunto sevillista, que no atraviesa su mejor momento en los despachos, pero tampoco en lo deportivo.

"Estoy deseando sacarte los dientes... Te los voy a partir ahí fuera"

El expresidente se dirigió al actual encargado de los servicios jurídicos del club en un tono intenso y agresivo. "Estoy deseando sacarte los dientes... Te los voy a partir ahí fuera", afirma el expresidente del Sevilla. El jefe de los servicios jurídicos del club presentó una denuncia ante la Policía, en la que se detalla que "Del Nido Benavente golpea en el hombro y empieza a zarandear al abogado del Sevilla". De Bobadilla ofreció las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del estadio como prueba del incidente. Además, algunos de los testigos allí presentes han corroborado los hechos, apoyando la versión de Fernández de Bobadilla. Del Nido se ha defendido de lo sucedido, aportando su versión particular de los hechos. "Le dije: Lucas, las normas deontológicas te obligan a guardarle un respeto al compañero, a no hacer referencia a temas personales, defiende a tu cliente con hechos y derechos. Yo ni le toqué, ni le hablé de dientes", explica el expresidente.

José María del Nido Benavente (izquierda) y su hijo, José María del Nido Carrasco, vicepresidente del Sevilla. / ISABEL MORILLO / ISABEL MORILLO

Del Nido no solo increpó a Lucas Fernández de Bobadilla, sino que también atacó a la actual directiva del club sevillista, dirigida por Pepe Castro y de la que forma parte su hijo, José María del Nido Carrasco. El expresidente dejó una imagen en el palco del estadio en la que increpaba con aspavientos a la junta directiva, con la que ya ha tenido varios desencuentros en los últimos tiempos.

Sanción para Del Nido tras los incidentes

Este incidente ha desembocado en una sanción por parte del club a Del Nido Benavente, privándolo de entrar al Ramón Sánchez-Pizjuán durante un período de 20 partidos. El máximo accionista del Sevilla se despide del Sánchez-Pizjuán para esta temporada y parte de la próxima, tras recibir la sanción en un momento avanzado de la campaña actual. Asimismo, el expresidente no podrá ejercer su derecho a voto en la junta ordinaria de accionistas, que tendrá lugar el próximo 10 de enero.

Esta medida disciplinaria marcará la próxima junta de accionistas a la que, si el juez no dice lo contrario, Del Nido Benavente no podrá acudir. La resolución de la petición impulsada por el expresidente se conocerá de forma inminente, puesto que tiene que conocerse antes del viernes a las 18:00 horas, momento en el que dará comienzo la junta del club sevillista.