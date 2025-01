Hermetismo total del Barça en Arabia

La atmósfera en Yeda no se asemeja en nada a lo que cabría esperar de la previa de una semifinal de la Supercopa de España. El Barça aterrizó ayer en la ciudad del Mar Rojo sin grandes recibimientos, sin el clamor de aficionados ni el bullicio que normalmente acompaña a un gigante como el azulgrana fuera de la ciudad condal. Yeda no respira fútbol, al menos no todavía.

El equipo dirigido por Hansi Flick ultima su preparación para el choque de mañana ante el Athletic Club en un ambiente enrarecido, marcado por el problema burocrático que amenaza con condicionar la estancia culé en Arabia. La inscripción de Dani Olmo y Pau Víctor sigue en el aire. Desde el club se ha solicitado la cautelarísima para que ambos puedan ser inscritos, al menos a tiempo para una hipotética final ya que cada vez es menos probable que puedan estar ante el Athletic. La incertidumbre pesa.

Por su parte, Uriarte negó esta misma mañana en una rueda de prensa convocada en el hotel de concentración que el Athletic Club sea uno de los impulsores, junto a Atlético de Madrid y Sevilla, de la iniciativa para que el Barça no pueda inscribir nuevamente ambos jugadores. "No sé de dónde viene esas informaciones, lo que atañe a las inscripciones del Barcelona forma parte de La Liga y la Federación y es un tema del Barcelona con La Liga y la Federación. Nosotros cuando hemos tenido dudas hemos consultado la normativa, con el objetivo de aclararlo".

El hermetismo del Barça no ayuda a despejar las dudas sobre la situación de la inscripción. En el Assal Hotel, donde el equipo está alojado, los jugadores y miembros del cuerpo técnico apenas se dejaron ver tras realizar una pequeña sesión de activación. De hecho, Ansu fue el único que abandonó las instalaciones. Deco, director deportivo, apareció brevemente pero, al ver la presencia de periodistas catalanes, optó por dar media vuelta y regresar al interior sin pronunciar palabra. Sin rastro, por cierto, del presidente del club Joan Laporta, siempre abierto a dejarse ver en citas como la de esta semana. La consigna desde el club parece clara: no habrá declaraciones hasta que el Consejo Superior de Deportes (CSD) resuelva el caso.

En contraste, moderado, con este silencio institucional, Flick se dejó ver en la terrza acompañado por su asistente Marcus Sorg en la mañana durante un paseo por las instalaciones del hotel. Aunque distendido con una saludo cordial, el técnico alemán evitó hablar, manteniéndose fiel al tono reservado del club. Por la tarde, ambos dirigirán el último entrenamiento antes del duelo ante los vascos, con la esperanza cada vez más remota de tener todas las piezas disponibles para una semifinal que parece intrascendente en comparación al bullicio de la situación del club.

Por las calles de Jeddah, el calor solo es literal, con 27 grados de temperatura, pero no de la afición. A lo sumo, una decena de aficionados se acercaron tímidamente a los aledaños del hotel, esperando un vistazo fugaz de sus ídolos. Eso sí, el nombre más repetido entre ellos es el de Lamine Yamal, la joven promesa y realidad azulgrana que despierta más admiración que ningún otro miembro de la plantilla. Veremos si Flick le da la alternativa desde el inicio una vez superada su lesión en el tobillo derecho. Tocará esperar a mañana.