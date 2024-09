En Francia achacan 'a la salud mental' de Mbappé su sequía goleadora

Este lunes Francia se impuso en el segundo partido de la fase de grupos de la Nations League a Bélgica (2-0) con Mbappé en el banquillo y sin la participación de Antoine Griezmann. Kolo Muani y Osumane Dembélé fueron los goleadores en una Francia que presentó ocho cambios con respecto al once que cayó en el primer partido de la competición ante Italia (1-3). Las suplencias de Mbappé y Griezmann centraron los titulares rebajando la importancia de la victoria ante Bélgica.

Desplante a la afición

El delantero del Real Madrid había levantado una enorme controversia con unas declaraciones al medio francés 'Telefoot' antes del encuentro con los belgas en las que hablaba de las críticas que está recibiendo de la afición: "Ya soy mayor para dejarme influenciar por las críticas o lo que piensen los aficionados. Yo salgo y me limito a tratar de ayudar al equipo". El desplante del delantero a los aficionados fue duramente criticado por periodistas franceses y ex compañeros como Bixente Lizarazu: "La rueda de prensa de Kylian Mbappé me sorprendió y me avergonzó. Sus palabras fueron inapropiadas, no fueron palabras de un líder y menos de un capitán. No puedes ser insensible a los sentimientos de los partidarios de tu país, a las frustraciones que albergan y a las preguntas que tienen. Tienes que intentar responderlas, eso es parte del vínculo emocional que tienes con tu audiencia".

Es el lateral fue más allá y apuntó: "Kylian suele ser bueno comunicando, pero se equivocó. Quizás esté menos sereno y más tenso que de costumbre porque la búsqueda de la mejor versión futbolística de sí mismo lleva tiempo. Mbappé ya no es tan explosivo ni decisivo como antes. Sigue siendo un muy buen rematador y un buen jugador, pero ya no inspira tanto respeto como antes. Está viviendo un año difícil, que empezó en el PSG y continuó en la selección. Para mí, esto es el resultado de la situación conflictiva en su antiguo club, en la que lo extradeportivo tenía prioridad sobre el deportista. Un futbolista de primer nivel también debe cuidar su salud mental. Estar preocupado por pensamientos negativos externos afecta tu fuerza, energía y placer. En aquel momento, dijo cosas como: ‘¿Cree que eso me molesta?’. Para mí la respuesta es sí, que le molesta. Como a todo el mundo. Y creo que por eso le resulta difícil ser un auténtico líder en estos momentos, porque ante todo necesita reencontrarse a sí mismo, redescubrir lo que le convirtió en un jugador único".

Deschamps le justifica

En medio de esta polémica, Deschamps decidió dejarlo en el banquillo ante Bélgica, dándole entrada en el minuto 67, con el partido ya encauzado con el 2-0. Mbappé tuvo dos claras ocasiones, con un disparo cruzado y un tiro que detuvo sin problemas Casteels. Y al final del partido el seleccionador tuvo que salir a dar explicaciones por la suplencia del madridista: "Mbappé marcará goles. Tranquilos, con él siempre seremos más fuertes. Estoy convencido de que en un mes estará mejor". Y se vio obligado a dar a entender que no existe ningún problema con el futbolista: «Con nosotros asume plenamente su papel de capitán, incluso cuando no juega. No tengo ninguna preocupación con Kylian".

Kylian lleva siete partidos consecutivos sin marcar con Francia. Una mala racha que parece haberle afectado anímicamente y que está levantando mucha controversia en su país, donde el jugador tiene un litigio abierto contra el París Saint-Germain por el impago de una parte de su ficha y los bonus de sus contratos, antes de marcharse al Real Madrid.