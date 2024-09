Fernando Alonso desata la euforia tras la llegada de Newey: 'Somos el equipo del futuro'

El aterrizaje del ingeniero Adrian Newey en Aston Martin ha provocado un terremoto en la Fórmula 1. El nuevo director técnico de la fábrica de Silverstone ha militado durante 34 temporadas en este circo automovilístico y solo en dos de ellas sus escuderías no lograron ganar ninguna carrera. Un dato que ha disparado el optimismo entre los aficionados más cercanos a la escudería inglesa.

Alonso, eufórico

Fernando Alonso asistió a la presentación de Newey y cobró protagonismo al dedicar unas palabras a quien ha sido un gran enemigo en muchas fases de su carrera. En McLaren primero y en Red Bull, después. El asturiano elogió abiertamente el movimiento de su escudería y desató la euforia entre sus seguidores: "Es un día increíble para el equipo. La visión de Lawrence (Stroll) empieza a tomar forma con este edificio, con Adrian, Honda, Aramco, el túnel de viento... Somos el equipo del futuro. Para mí será una oportunidad increíble en lo profesional por poder trabajar con Adrian y vestir estos colores verdes, que estoy muy orgulloso".

Hay que recordar que Alonso ya puso el foco en Newey durante sus pulsos contra Red Bull, dejando en un segundo plano a los pilotos de la escudería: "No luchamos contra Vettel, luchamos contra Newey". Palabras que ha respaldado durante su carrera con otras manifestaciones en las que ponderaba la importancia estratégica del ingeniero. "Estamos hablando del mejor ingeniero de la historia de la Fórmula 1, siempre he competido contra sus coches y me gustaría trabajar con él al menos una vez en la vida. Hemos competido durante los últimos años y fue una inspiración, porque gracias al talento de Adrian todos mejoramos. Como pilotos, como ingenieros, como equipos, hubo que subir el nivel para competir contra él. ", advirtió al ser preguntado recientemente por su posible fichaje por Aston Martin en 2025.

Fernando tiene contrato hasta 2026

El asturiano, que a su 43 años es bicampeón del mundo y tiene contrato con Aston Martin hasta final de 2026, se personó en Silverstone horas antes de partir hacia Azerbaiyán, donde competirá este fin de semana en su gran premio. En su última temporada se habrá producido un importante cambio de reglas, lo que dispara la importancia de Newey en la creación de ese nuevo coche de la escudería.

Alonso concluyó su intervención confesando que "es una oportunidad increíble trabajar con gente de la que puedes aprender tanto. Hablaba con Lance hace unas semanas sobre la oportunidad increíble que tenemos por ser testigos y trabajar con Lawrence y con todo este gran equipo en Aston Martin. Aprendemos mucho en la pista, pero también lo hacemos fuera de ella. Es parte de nuestro crecimiento personal también y eso es un plus para todos nosotros. ¡Bienvenido Adrian a tu casa!".