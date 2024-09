Los Pumas son un asado cocinado a fuego lento y Sudáfrica hurga en la pérdida de excelencia de los All Blacks

Estos días se disputa en el hemisferio el Rugby Championship, popularmente conocido como el 4 Naciones. Un torneo en año postmundialista que se debe leer, no hay otra interpretación posible, en clave medioplacista alejándose del resultadismo engañoso en nombre del que se escriben columnas apocalípticas y análisis oportunistas sin ninguna profundidad. Hoy se puede leer en los medios australianos un ataque cruel contra su seleccionado tras caer estrepitosamente en Argentina ante los Pumas (67-27). “Los Wallabies fueron humillados por los Pumas en la mayor derrota de la historia”, advertía en su crónica Jonathan Drennan, en el Sydney Morning Herald, mientras en el mismo medio, el columnista Pablo Cully se preguntaba: “Si eso es lo que pueden hacer los Pumas, ¿qué tan mala será una paliza de los Lions?”. En The Australian Jamie Pandaram se sumaba al tono apocalíptico en su crónica, advirtiendo que “fue uno de los días más oscuros en la historia del rugby australiano”. Deberíamos contextualizar apuntando que el rugby union es el cuarto deporte del país y que lleva años abandonado a la deriva y con su federación perdiendo vigencia y recursos en el escenario del deporte aussie. Nada debe extrañar, por tanto, este descalabro que era fácil de pronosticar, antes que después, a nada que se hubiera seguido el día a día de los Wallabies en los últimos tiempos.

Los Springboks

Después de cuatro jornadas se comienzan a certificar algunas conclusiones que pueden marcar la deriva futura del rugby mundial, al tratarse de cuatro de las naciones de referencia del universo oval. Sudáfrica es la dominadora desde hace años. Se instalaron en la cima del rugby mundial hace 1773 días, el 2 de noviembre de 2019, y desde entonces nadie ha sido capaz de destronarles, enlazando dos triunfos consecutivos en la Copa del mundo. Sin embargo, y lejos de acomodarse en esa condición, los bokkes han seguido trabajando con la vista puesta en el largo plazo, con el claro objetivo de aumentar sus fortalezas, ese rugby físico que optimiza con una 'Bomb Squad' que sigue incorporando jugadores devastadores a su nómina mientras el inimitable Rassie Erasmus aumenta los recursos de juego atrás sumando más talento joven a su plantilla. Los Springboks han terminado convirtiendo en una fortaleza la integración racial, que en su momento se convirtió en un serio problema, incorporando el poderío físico de sus jugadores negros a la histórica supremacía de sus delanteros afrikáner. Un éxito de gestión deportiva de un asunto que pintaba realmente mal.

Erasmus ha dejado claro que los resultados no son su prioridad, dando minutos de calidad a jugadores menos habituales en encuentros de máxima exigencia para observar su comportamiento en situaciones comprometidas ante selecciones de primer nivel. Los bokkes han ganado todos sus partidos en este torneo sometiendo con su profundidad de banquillo a una Nueva Zelanda que ha perdido la excelencia.

El rugby actual, apellidado por muchos ‘moderno’ aunque al final los principios del dominio del juego son los mismos de siempre, evidencia que hay un factor que sigue siendo determinante: el dominio físico de la delantera. Si tienes un pack dominante, solo tus errores pueden poner en peligro tu victoria. Cuando no dominas el punto de encuentro estás condicionado a trabajar en inferioridad y al final eso produce un desgaste que se traduce en indisciplinas que generan una sangría de golpes de castigo que condicionan tu juego. Además, una delantera que no somete al rival termina por no dar balones de calidad a sus medios para activar el juego por fuera, y eso es otra ventaja para las defensas rivales.

Jordie Barrett carga ante el placahe de Damian de Allende en el partido del 4 Naciones / Associated Press/LaPresse

Los All Blacks

Esta Nueva Zelanda de Scott Robertson es un ejemplo de ello. Los All Blacks han abandonado la excelencia en su juego porque han perdido el factor dominante en los partidos. Se han cuestionado recurrentemente las fases estáticas de los kiwis, especialmente la melé, cuando han disfrutado del mejor set-piece del mundo durante años, sometiendo en el scrum a los rivales desde la primera línea y convirtiendo la touch en su fase más deslumbrante para relanzar el juego. Pero hoy Nueva Zelanda ha perdido a esos jugadores preponderantes y cuenta con delanteros más laboriosos que sobresalientes, a lo que suma un relevo generacional en posiciones fundamentales del juego como la bisagra.

Robertson ha tratado de implantar la cultura Crusader en los All Blacks, con muchas similitudes de fondo, pero es imposible implantar la excelencia sin jugadores ‘excelentes’. El arroz con bogavante no puede serlo nunca si no hay bogavante, y en esta Nueva Zelanda, Perenara y McKenzie son buenos jugadores, por momentos brillantes, pero en ningún caso aportan la excelencia que administraban Aaron Smith, Dan Carter o hasta Richie Mounga. TJ y Damian están sufriendo la falta de poderío de su delantera y suman su falta de jerarquía mundial para imponer su juego ante delanteras como la sudafricana o la argentina. Son jugadores verticales que rentabilizan su talento en los espacios y en el caos, pero que en encuentros cerrados se asfixian y no abastecen a sus tres cuartos de balones de calidad, o en ventaja.

El seleccionador kiwi, que llegó dirigir a Brasil en 2012 y 2013, acumula con los All Blacks cuatro victorias y tres derrotas (57%) alejándose de la excelencia tanto en el juego como en la estadística. Los All Blacks de 2024 han colgado a Scott Barrett o Ethan Blackadder la etiqueta de fundamentales, siendo jugadores que en épocas pretéritas no eran titulares ni siquiera convocados. No es una crítica hacia ellos, es la constatación de la degradación competitiva del grupo. Robertson se aferra a la producción de juego alineando todos los playmakers que puede en ataque, para generar juego en cualquier punto del campo. Ya lo decía Carwyn James: “En el rugby se ataca desde cualquier punto del campo”. Esto explica la aparición en un mismo XV de gente como Perenara, McKenzie, Beauden Barrett o Will Jordan. El problema es que por delante de ellos no hay Retallicks ni McCaws que generen ventajas o condicionen el juego rival. Emergen nombres prometedores como Cortez Ratima o Wallace Sititi, pero si en el XV falta excelencia, en el banquillo la falta de profundidad se ha convertido en un problema estructural. En este 4 Naciones hemos visto cómo los All Blacks se desfondaban con los cambios en delantera, donde gente como Ofa Tu'ungafasi o Asafo Aumua no han dado el nivel. Es un problema de mimbres, no de cesta, que también.

Felipe Contepomi, técnico asistente de la selección de rugby de Argentina. FOTO: Alba Vigaray. VÍDEO: PI Studio. / PI Studio

Los Pumas

Por su parte, Argentina es otro equipo que, como Sudáfrica, juega con las luces largas puestas armando un proyecto a medio y largo plazo. La incorporación de Felipe Contepomi como seleccionador, después de un tiempo ayudando a Michael Cheika, es claramente una apuesta por un estilo de juego reconocible, más ambicioso y con más recursos en ataque, más allá del compromiso defensivo clásico de los Pumas. No es fácil salir a someter a rivales como NZ o Sudáfrica en los partidos, pero Argentina ha demostrado que tiene recursos para dominar a los kiwis y competir con los bokkes. A los clásicos como Montoya, Matera o Lavanini, se han sumado otros delanteros que han dado un paso adelante como Juan Martín González o Thomas Gallo, además de alumbrar la llegada de gente prometedora como Joaquín Oviedo.

Hace bien Contepomi relativizando las victorias y las derrotas para centrarse en su hoja de ruta. Ni el primer tropiezo ante Australia fue tan importante, en un partido en el que a Gallo se le cayó la pelota por la lluvia cuando estaba posando el try que les habría dado el triunfo, ni la goleada en el estadio de Colón de Santa Fe debe desatar la euforia ante unos wallabies descosidos. Felipe utilizará ambas para reincidir en un mensaje que lleva tiempo repitiendo en el vestuario: los partidos se ganan con el sometimiento de su delantera y la defensa. Cuando descosen al pack rival llegan pelotas francas a sus tres cuartos y ahí Contepomi está siendo inteligente al sumar piezas interesantes como Albornoz, apertura puro y vertical como 10, para activar a una línea con jugadores de nivel mundial como Chocobares, Mateo Carreras o Juan Cruz Mallía.

La selección de Australia ante sde medirse a Argentina en Santa Fe / AP/Mateo Occhi

Además, suma a eso suma la profundidad de un banquillo en el que hay gente que entra y sale del XV con normalidad y genera una competencia interna que dispara los estándares del grupo. Aún debe controlar las desconexiones de un equipo que se va de los partidos, como ocurrió ante los aussies en la primera mitad, en la que llegaron a ir (3-20) abajo. Eso en choques de máximo nivel ante rivales consistentes les costará caro, pero no es menos cierto que cuando el equipo está en el sitio y despliega su dinámica ofensiva, el torrente es devastador. Lo del sábado ante los australianos tiene algo de espejismo, porque los wallabies se desfondaron demasiado pronto y el partido terminó siendo una tormenta perfecta. Felipe sabe que el halago debilita y seguro que sacará más conclusiones del primer tiempo que del segundo, en el que se confirmó lo que hace años algunos sostenemos sobre Argentina: es probablemente la selección más devastadora y variada en ataque del rugby mundial. Los Pumas son un asado que Contepomi cocina sin prisa con la mejor carne del mundo. Si tiene paciencia, nada puede salir mal.

Los Wallabies

Australia, por contra, es un muñeco de trapo. Pero no puede coger por sorpresa a nadie. Llevamos lustros viendo cómo su selección sufre una gestión deportiva deplorable con el baile de seleccionadores y jugadores sin sentido ni propósito alguno. Joe Schmidt ha asumido con valentía un rol complicadísimo a meses de la visita de los Lions y con el Mundial en Australia asomando a los lejos. Australia es un equipo sin jugadores dominantes, sin líderes y sin profundidad de banquillo. Gobernado por un grupo de comprometidos veteranos que visten con la mayor dignidad posible su camiseta, quienes deben dar el paso adelante, como Valetini o Donaldson, no están listos para ello. Confirma su deriva que su jugador más relevante esté siendo un especialista defensivo como Carlo Tizzano. Su línea es caótica, con unos centros descoordinados que suben escalonados a defender y no llevan balones limpios a los carriles, donde malviven Koroibete y Jorgensen. Y atrás Kellaway es un náufrago agarrado a una tabla. Tiene mucho trabajo Schmidt y poco tiempo. Si en los All Blacks hablábamos de falta de excelencia, en Australia la simple ausencia de jugadores de nivel internacional es alarmante.