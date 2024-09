Mbappé, más héroe que villano con Francia en su regreso al Parque de los Príncipes del PSG

La disputa de los Juegos Paralímpicos deparó el regreso de Kylian Mbappé al Parque de los Príncipes, donde el PSG juega de local. El feudo que fue su casa durante los últimos siete años. La cita polideportiva obligó a Francia a salir del Stade de France. De ahí el reencuentro del delantero del Real Madrid con parte de la que fue su afición. No hubo rencor, por lo menos en el partido contra Italia de la Nations, donde el público es más variado. Habrá que medir la repercusión de su salida en un hipotético cruce en Champions. Las protestas llegaron al final, contra el colectivo, que perdió 1-3 frente a Italia frente al tanto inicial de Barcola.

Público diferente entre el PSG y Francia

Cuando se anunció el nombre de Kylian Mbappé por megafonía del Parque de los Príncipes, los aplausos dominaron a los abucheos. Por lo menos en el contexto de selección nacional, el avanzado sigue siendo respetado. Sí hubo tímidos silbidos, pero acallados por la ovación que dominó la presentación de los jugadores de Didier Deschamps. Hasta este viernes, la última imagen del exdelantero del PSG en este feudo había sido el 12 de mayo, contra el Tolouse, el colofón a una relación tumultuosa de siete años de idas y venidas con el que ya es su club hasta 2029, sin cumple el contrato firmado.

El máximo anotador de la historia del PSG se despidió con una pancarta que ponía: "Niño de los suburbios de París, te convertiste en una leyenda del PSG". Apenas unos días antes el francés había anunciado que se iba del club que consiguió retenerle más de lo que el Real Madrid quisiera. Después de 256 tantos, títulos ligueros, pero ninguna Champions, Kylian recibió aplausos, pero también pitos, en la última vez que vistió la camiseta del gran club de su ciudad.

Seguramente, así será siempre su vida en Francia, dividida entre los que admiran su figura como gran representante nacional y los que le consideran un traidor por cumplir lo que definió como "un sueño de niño" en su presentación ante más de 85.000 personas en el Bernabéu.

La prensa gala nota un distanciamiento

El principal problema con el que regresaba Mbappé al Parque de los Príncipes es una de esas frases que se comparten cuando llegas a un nuevo club. "Este campo es el mejor del mundo", dijo del feudo blanco. Hizo lo mismo que Bellingham, el fichaje estrella de la temporada pasada, después de los partidos de Champions, a pesar de que el inglés provenía del Borussia Dortmund, uno de los equipos con la mejor animación del mundo gracias a su 'Muro Amarillo'.

Como no podía ser de otro modo, en la previa al duelo contra Italia, Mbappé tuvo que responder a varias preguntas de la prensa gala sobre cómo sería su recibimiento en el Parque de los Príncipes. "Es especial, pasé muchos años aquí. Tengo grandes recuerdos de este estadio, que es el mejor conozco. Tanto con mi familia y compañeros. ¿Qué espero? Pues no mucho, lo que me importa es ganar y empezar bien esta Nations"; sentenció el francés, criticado por la prensa gala debido a su distancia en esta vuelta a la que fue su casa.

"Mbappé, en general, había construido una buena estrategia de comunicación a principios de 2024, con entrevistas y presencia en medios que le respaldaban a la hora de dejar el club de la capital. Sin embargo, el jueves, durante toda la rueda de prensa, notamos que había dado un paso atrás en su relación con Francia y el PSG. El mensaje solo quedó matizado por sus últimas palabras: 'Este club me dio mucho, pasé siete años maravillosos. Les deseo lo mejor'. Pero no había ningún deseo manifiesto de alimentar su relación con el público de París", escribía 'L'Equipe' en el inicio de una nueva relación extraña, donde Mbappé es ídolo de un equipo foráneo.

Barcola es el heredero de Mbappé

El exjugador del PSG trató de pactar una salida pacífica con el Collectif Ultras Paris que, por ejemplo, martirizó a Leo Messi hasta que se fue al Inter de Miami. Pero es evidente que Mbappé ya no tiene el cariño de la afición de su anterior equipo. Es más, su entorno sabía que cuantos menos aficionados del PSG hubiera en el Parque de los Príncipes contra Italia mejor sería su regreso. Y viceversa, la carga de seguidores del club que entrena Luis Enrique envenenaría el ambiente.

La suerte para Mbappé es que no hay una correlación entre los aficionados que acuden a ver al campeón de Liga y los que van a los partidos de la selección de Francia. 'Irrésistibles Français', el grupo de animación de los 'Bleus', sí estuvo cerca del capitán de la selección gala y quien ha escrito páginas importantes como internacional de un equipo del que es líder.

Tanto es así que los únicos cánticos dirigidos a un jugador fueron para Mbappé, y no negativos. Aunque hay algo que también quedó claro tras el Francia - Italia, y es que el nuevo héroe nacional en territorio galo es Bradley Barcola, el joven extremo del PSG que lleva cuatro tantos anotados en lo que va de temporada y al que le han adjudicado, a sus 22 años, el rol de estandarte.