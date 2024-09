Cristiano Ronaldo, objetivo 1000 goles: “Yo no rompo récords, ¡me persiguen!”

Como si fuera el primero. Así celebró Cristiano Ronaldo el gol oficial 900 de su carrera. El luso se tiró al suelo y comenzó a llorar tras un remate limpio que recordó sus mejores tiempos y que le dio el triunfo a Portugal frente a Croacia (2-1) en la Nations League. “Yo no rompo récords, ¡me persiguen!”, afirma el mayor anotador de todos los tiempos, pletórico tras alcanzar una cifra redonda que nadie ha logrado con registros probados. Con 39 años, y en el ocaso de su carrera, ¿tendrá tiempo para llegar al millar? "Creo que puedo lograrlo, siempre y cuando no sufra lesiones", ambiciona el jugador del Al-Nassr de Arabia Saudí.

Ronaldo, el máximo goleador de la historia

El fútbol vive un cambio de era. Por primera vez desde 2004, ni Leo Messi ni Cristiano Ronaldo están entre los nominados al Balón de Oro. Pero los dos astros que rivalizaron en la cima mundial durante años siguen teniendo metas. En el caso del argentino, la mayoría están cumplidas, después de un último periodo majestuoso con Argentina que culminó con la conquista del Mundial de Qatar 2022. Para Cristiano Ronaldo, las colectivas están cumplidas también, tanto a nivel de clubes como con su selección, tal y como reconoció después de su gol 900 con una afirmación que aviva un debate que también alimentó en su día Kylian Mbappé.

"Haber ganado una Eurocopa con Portugal es como ganar un Mundial. Ya he ganado dos trofeos con Portugal (la Nations de 2019) que realmente quería. No me motiva eso. Me motiva disfrutar del fútbol y los récords vienen por sí solos", explicó el delantero. Sus cifras son, por ahora, inalcanzables. El segundo en la lista es Messi, con 838 goles. El tercer jugador en activo que más tantos ha marcado es Lewandowski, que acumula 655 como profesional. Cristiano viene de ser el máximo goleador en una temporada de la liga de Arabia Saudí, con 35 tantos, por eso dice que "no persigo los récords, ellos me persiguen a mí".

Las marcas personales mantienen vivo el espíritu competitivo de un jugador que se ha bañado en oro en Oriente Próximo, pero se ha sentido frustrado en ocasiones por la falta de éxitos como el Al-Nassr. Desde que fichó por el equipo en diciembre de 2022 apenas ha ganado un torneo menor como la Copa de Campeones Árabe, que ni siquiera es oficial para la FIFA. Todo lo demás han sido derrotas contra el Al-Hilal de Neymar, gran dominador del fútbol saudí. Por eso Cristiano ha encontrado en las metas individuales un motivo para seguir jugando y desarrollando sus límites.

Los 1000 goles no oficiales de Pelé y Friedenreich

Ahora bien, para alcanzar los 1000 goles necesitaría estar tres temporadas, como mínimo, al nivel de la anterior. A pesar de las críticas, Roberto Martínez ha mantenido al portugués como titular en su selección, incluso en la Eurocopa. Esto le permitirá tener oportunidades para ampliar su cuenta internacional más allá de lo que pueda hacer en Arabia o en la Champions Asiática.

El desafío de Cristiano Ronaldo es poder disputar el Mundial 2026 que se celebra en EEUU, Canadá y México. Llegaría con 41 años y sería junto a Messi -si decide continuar- los primeros en la historia en disputar seis Copas del Mundo, dejando atrás a los mexicanos Rafa Márquez, Andrés Guardado y Antonio Carbajal, además de Lothar Matthäus. Aunque con el de Madeira todo es posible. “Cuando deje la selección no avisaré a nadie de antemano y será una decisión muy espontánea por mi parte, pero también muy meditada”, advertía después de la Eurocopa.

Cristiano Ronaldo, homenajeado por la UEFA en el sorteo de la Champions League. / GREGORIO BORGIA / AP

Con la lógica de rendimiento actual, sería precisamente 2026 cuando Cristiano Ronaldo superaría el millar de goles, una cifra mágica con la que el fútbol ha fantaseado desde siempre. Oficialmente, ningún jugador puede demostrar haber alcanzado tal meta. Pelé figura en el Libro Guinness de los Récords con 1.279, una publicación que por delante a su compatriota Arthur Friedenreich, con 1.329 tantos, anotados, supuestamente, entre 1909 y 1935. No sirven estos datos, porque, por ejemplo, en el caso de 'O Rei' se cuentan sus anotaciones en partidos juveniles y amistosos que no se reconocen en la FIFA.

Felicitación del Real Madrid a "nuestro admirado Cristiano"

En esta comparativa, Cristiano Ronaldo ha sido muy claro cuando se le ha preguntado: "Hay una diferencia: todos mis goles tienen video. Así que puedo probar que llegué a los mil. Respeto a todos, pero mis goles están certificados". Como curiosidad, algunos registros consideran que su tanto frente a Croacia fue el 901, porque tienen en cuenta el gol que la FIFA otorgó a Joao Cancelo el 23 de marzo de 2023 ante Liechtenstein, a pesar de que el delantero fue el último en tocar el balón.

Cristiano nunca se ha parado a reclamar la autoría de esta diana y sus esfuerzos están encaminados a batir una marca histórica. Para ello ha asumido labores de supervisión en los fichajes del Al-Nassr, quien envió un mensaje de felicitación por la marca inédita. También lo hicieron exequipos como el Sporting de Portugal, que recordó como "todo empezó aquí" y, por supuesto, el Real Madrid: "Otro hito histórico: 900 goles en la carrera profesional de una de las más grandes leyendas del Real Madrid y del fútbol mundial. ¡Felicidades, querido y admirado Cristiano! El Real Madrid y el madridismo siempre orgullosos de ti". Cariño no le va a faltar en la misión compleja, pero no imposible de romper la barrera del millar de goles.