La locura por las ligas Fantasy estalla contra los futbolistas y los clubes: "¿Pero qué tipo de secta es esta?"

Cuando Óscar Valentín abrió su móvil al acabar el Rayo-Barça de la tercera jornada de Ligapara agradecer a sus aficionados sus ánimos durante el partido, seguro que no esperaba la respuesta que se encontró en sus redes sociales. El centrocampista, que se había retirado del campo con molestias físicas, recibió un aluvión de mensajes de usuarios que se interesaban por su estado de salud, pero no precisamente de forma desinteresada.

"¿Hermano, cómo estas de la lesión de ayer? Te tengo en el Fantasy y no es plan de que me jodas la jornada", le escribió uno de tantos, ante el que el jugador ya no pudo evitar las ganas de saltar. "¿Pero qué tipo de secta es esta?", respondió Valentín, que inmediatamente recibió la respuesta del usuario. "Mi salud mental depende de este juego, dime por Dios que estás bien, capitán", dijo el tuitero.

Un episodio que, por mucho que parezca surrealista, ni es el primero ni tiene pinta de que vaya a ser, ni mucho menos, el último alrededor del furor cada vez más disparado por las Ligas Fantasy. Sin ir más lejos, hace un par de semanas fue Marcos Llorente el que reconocía una situación que viven los futbolistas de Primera a diario en sus redes sociales.

"Desconocía el fanatismo por este juego, pero he empezado yo a jugar este año y ahora entiendo todos los mensajes que me llegan cada jornada", dijo a medio camino entre la broma y la resignacién el carrilero del Atlético de Madrid, que ese partido ante el Girona había marcado y asistido, lo que supone un buen puñado de puntos para el zurrón. Aunque en este caso, no se los llevó él.

Echábamos de menos hasta estos mensajes… ¡Qué maravilla estar de vuelta! #LeganésEsDePrimera 💪🏼🥒 https://t.co/1RTQCjltEN — C.D. Leganés (@CDLeganes) August 16, 2024

"Me han robado y no me tengo en el equipo", explicaba Llorente, recién caído en el mundillo y víctima de los famosos clausulazos. Más suerte tuvo Pedri, que tras marcar el gol que inició la remontada del Barça en Vallecas pareció más contento por los puntos que había ganado en el juego que en el propio campeonato de Liga. “Ya había hablado con Rafa (Raphinha) en el descanso de que esos balones atrás entraban y, bueno, mucho mejor, porque me tengo a mí y a él (le dio la asistencia) en el Fantasy".

Alabanzas cuando marcan, insultos cuando pierden

Ellos han vivivo estos días la cara amable de un juego convierte a los registrados en mánagers que compiten virtualmente con amigos o contra otros usuarios de todo el mundo fichando jugadores y montando un once cuya puntación depende cada jornada del rendimiento real, en el campo, de los deportistas, en este caso de futbolistas de Primera División. Pero también hay otra más oscura que sale a relucir cada fin de semana.

En España, se cuentan por millones los usuarios que juegan a las diferentes ligas, ya sean Fantasy, Biwenger u otras versiones. Los últimos datos públicados, del año pasado, apuntaban a que ambas superaban los dos millones de usuarios activos, aunque a la vista de la repercusión que ha ido ganando el juego no sería de extrañar que esas cifras ya se hayan quedado cortas. Y muchos de ellos, también con cuentas en redes sociales, pagan sus frustraciones cuando no les va bien en el juego con los actores principales.

Porque cuando las cosas van bien, todas las interacciones son de agradecimiento y felicidad, como reconocía a su llegada a la concentración de la selección española Óscar Mingueza, uno de los chollos en el juego tras su gran inicio de temporada. "Todo el mundo que me ve por la calle o me lo dice. Que cómo estoy en el Fantasy, que vaya con el clausulazo... Instagram lo tengo petado de Fantasy, Fantasy y más Fantasy", explicaba en una entrevista con Relevo, medio deportivo que además gestiona la app junto a LaLiga.

La transmisión del partido entre Las Palmas y el Real Madrid muestra los puntos Fantasy al acabar el choque. / Movistar +

Pero cuando los jugadores no rinden como los usuarios del juego esperan, las cosas se vuelven más oscuras, llenando los buzones virtuales y las redes sociales de futbolistas y de los propios clubes de mensajes cargados de odio, con insultos y descalificaciones. Solo con echar un vistazo cada jornada a Twitter es sencillo hacerse una idea del modus operandi habitual, mayormente realizado desde cuentas anónimas. Desde un simple "os odio" hasta otros menos amables como "eres un muerto. No volveré a confiar en ti", "cabrón de mierda mercenario" o "me has jodido la vida y la de mis hijos", las respuestas a los futbolistas y clubes son recurrentes.

"Es una locura los mensajes que recibimos sobre el juego, y es cierto muchas de las publicaciones que se suben en redes sobre el día a día se inundan de Fantasy. Y no solo es gente de nuestro equipo la que escribe, si no también de otros equipos pero que tienen a nuestros jugadores en sus clubes del juego", comentan desde el Leganés, uno de los clubes recién ascendidos y que se han visto inmersos en la locura de la Fantasy tras años de 'descanso'.

"Hay mucho comentario de broma y positivo, con fichajes como el de Sebastian Haller lo hemos podido ver, pero es verdad que hay también muchos insultos cada vez que hay un futbolista que no hace los puntos que se espera, o cuando no juega. Nosotros, tanto el club como los jugadores, este año lo notamos más, porque acabamos de subir y de repente pasas cero a cien", explican.

Mecanismos de defensa frente a amenazas anónimas

Promocionada en los descansos e incluso durante el tiempo de juego en cada retransmisión de los partidos que emite LaLiga (el juego es propiedad de la patronal, que también se encarga de la realización de los encuentros), la app cada vez se ha vuelto más masiva y sigue ganando trascendencia. Y a los clubes solo les quedan dos opciones: hacer oídos sordos o subirse al carro. Algunos que han tratado de aprovechar la parte positiva, como hizo el Betis cuando para anunciar el fichaje de Lo Celso simuló una reunión de jubiladas que estaban jugando y fantaseando con fichar para sus equipos a la nueva estrella verdiblanca.

Otros, como el propio Leganés, han optado con tomárselo con filosofía, como demostraron en su cuenta de Twitter. "Echábamos de menos hasta estos mensajes… ¡Qué maravilla estar de vuelta!", escribió el club pepinero antes de su primer partido tras el ascenso como respuesta a una bronca de un usuario que había alineado a Jorge Sáenz, y que les reprochaba no sacar antes la lista de convocados. "Me acabais de joder la puta semana. No volveré a fichar a ningún tieso de vuestro equipo de mierda", cerraba su mensaje, en un tono poco conciliador habitual en estos casos.

"Por las características que tenemos como club, que nos gusta interactuar en redes, lo llevamos a todo lo contario, a tirar de sentido del humor, porque si te lo tomas en serio...", abundan desde el Leganés. "Es cierto que no vamos a estar recurrentemente haciéndolo, porque si no nos volvemos locos a cada insulto que recibimos, pero de vez en cuando tratamos de recalcar eso que se dice de que 'el fútbol es lo más importante de las cosas menos importantes", se resigan, concienciados de que los mensajes seguirán llegando.

También lo sufren las cuentas y webs especializadas, que analizan las probabilidades de jugar de cada jugador y aconsejan a la hora de realizar fichajes. Como ellos mismos comentan, suelen tomarse esos insultos "con humor, como un mecanismo de defensa para no derrumbarse". Pero hay veces, como aquella en la que un usuario se quejaba de un pronóstico fallido de la web @futbol_fantasy, con más de 100.000 seguidores en Twitter diciéndoles que "ójala todos los que administran y gestionan vuestro chiringuito pierdan a todos los hijos, padres y sobrinos", que les resulta imposible.

"Llevamos 13 temporadas aguantando cabreos, frustraciones, ataques, insultos...", enumeran desde la web. "Lo que nunca entenderemos son mensajes de odio por el simple hecho de hacerse el gracioso, utilizando palabras que perfectamente pueden ser denunciadas, cuando además no se tiene razón".

El caso Rafa Mir

Especialmente escabroso ha sido la repercusión que ha tenido en redes sociales la detención del delantero del Valencia Rafa Mir por una presunta agresión sexual, y cómo cientos de usuarios han utilizado un tema tan delicado para hacer chanzas aprovechando la existencia de la Fantasy.

"Es una noticia de que Rafa Mir ha sido acusado de agredir sexualmente a dos mujeres y la gente a lo único que le da importancia es al Fantasy. ¿Estamos de coña o qué?, se quejaba una usuaria, que recopilaba las decenas de respuestas aludiendo a la Fantasy a la publicación en las redes sociales de un medio de comunicación de la noticia.

Un caso para nada aislado. "Se cambia el botón “cláusula” de Rafa Mir para llamarse ahora “fianza”, se mofaba otro usuario en Twitter, "Mira Rafa Mir me cago en tus muertos. Te ficho en el Fantasy y te detienen? Púdrete ahí por joderme, ojalá te metan muchos años por no puntuar. Me debes 5 millones en el Fantasy", decía otro. Así, mensaje tras mensaje que se contaban por centenas, banalizando un asunto tan serio con la excusa de un juego de fútbol