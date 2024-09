Si eres fan del Football Manager es tu día de suerte: horario y cómo descargar gratis la edición de 2024

🚨¡Ya no queda nada!



Consigue el #FM24 GRATIS en #EpicGames. Del 5 al 12 de Septiembre. Versión PC.



Recurso vital para todos los que no lo tengáis aún!



No podéis faltar a este evento 🥳



▶️ https://t.co/bBD6t1Sz9S pic.twitter.com/4XnB2yVJ12