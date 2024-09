Vinicius carga contra España: 'Si antes de 2030 no evoluciona con el racismo, habría que cambiar de lugar el Mundial'

Vinícius Jr sigue generando bullicio a su alrededor. El último capítulo ha sido a cuenta de la sede del Mundial 2030 que se celebrará en España y sobre el que el futbolista del Real Madrid ha asegurado en una entrevista con la cadena CNN que debería cambiar su ubicación si el país en el que juega actualmente no avanza en la lucha contra el racismo.

"Hasta el 2030 tenemos un margen muy grande para la evolución. Espero que España pueda evolucionar y entender lo serio que es insultar a una persona por el color de su piel", dijo el brasileño, justo antes de enfocarse en lo que a su juicio debería ocurrir. "Si las cosas no evolucionan hasta 2030, creo que habría que cambiar de lugar (el Mundial) porque el jugador no se siente cómodo y seguro de jugar en un país donde pueda sufrir racismo".

"Es complicado, pero yo creo y quiero hacer todo para que las cosas puedan cambiar porque hay muchas personas en España, o incluso la mayoría, que no son racistas, pero hay un pequeño grupo que acaba afectando a la imagen de un país que es tan agradable para vivir. Me encantar estar aquí y me encanta jugar para el Real Madrid", añadió Vinicius, residente en Madrid desde que fichó por el club blanco en 2018 procedente del Flamengo.

Seis años en España

En la entrevista, publicada por extractos por CNN desde el pasado 28 de agosto, Vinícius valoró positivamente los cambios adoptados contra el racismo en España pero consideró que se puede ir más allá.

"Ya veo y siento diferencias en España hoy, que hay gente que quizá todavía siga siendo racista pero ahora tiene miedo de expresarse en un campo de fútbol y en lugares donde hay muchas cámaras", argumentó para abundar en el tema.

"Tres personas fueron condenadas a cárcel por insultarme en un partido (contra el Valencia). Y eso es algo que siempre se quedará marcado en la historia porque fuera la primera vez y cada vez que lo hagan de nuevo será posible hacerles pagar por hacer sufrir a las personas negras", recordó. Además, también aseguró que tanto él como sus compañeros abandonarán el terreno de juego si escuchan algún insulto racista esta temporada.

Salir del campo por episodios racistas

“En el club, ahora hablamos más, las personas están más abiertas a hablar sobre esto. Y no solo yo, todos los jugadores, dijeron que la próxima vez que sucediera, todo el mundo tendría que salir del campo para que todas aquellas personas que nos insulten tengan que pagar una pena mucho mayor de lo que están pagando”, dijo, recordando el citado episodio en Valencia.

"En el caso que tuve en Valencia, después de los Juegos, todo el mundo dijo que lo correcto habría sido que saliéramos del campo, pero como estás ahí defendiendo a un equipo a veces no lo haces. Nosotros sabemos que no todos los que están en ese campo son racistas y fueron allí para ver el partido. Siempre es muy complicado terminar un encuentro así, pero con todo lo que viene sucediendo, cada vez aumenta esto. El equipo tiene que salir del campo para que las cosas puedan cambiar lo más rápido posible", reflexionó.