De la Fuente se opone a Vinicius: 'España no es racista, es un ejemplo de convivencia'

El seleccionador español, Luis de la Fuente, compareció en rueda de prensa para valorar el partido entre Serbia y España de la primera jornada de la UEFA Nations League en Belgrado. El técnico aclaró que Lamine Yamal "solo tiene un golpe", por lo que podrá participar del partido y defendió al pueblo español tras las graves acusaciones de Vinicius sobre el racismo.

De la Fuente aclaró que “Lamine, está perfecto y hemos reforzado el planteamiento que la prioridad es la salud del futbolista. Tenía una molestia de un golpe del fin de semana, es muy joven, no ha tenido lesiones desagradables y se ha ido a hacer unas pruebas para comprobar que está preparado para jugar mañana”.

De Lamine insistió en que “es un golpe, no busquemos más allá" y de su evolución ha comentado que "es un joven muy maduro para la edad que tiene, con nosotros se comporta de manera más madura que la edad que tiene, estamos encantados. Tiene pausa y tranquilidad, aunque la exigencia es mayor, los focos están con él y hay que acostumbrarse a esta responsabilidad. Está preparado y madurando en lo personal y colectivo”.

De la alineación no quiso dar pistas y que "Dani Olmo y Pedri pueden jugar juntos o separados, vamos a aprovechar su talento de la mejor manera según nuestro plan de juego".

Caso Vinicius

De la Fuente también tuvo que abordar el 'caso Vinicius' y sus acusaciones señalando que "España no es racista, es un ejemplo de convivencia, respeto, integración, dónde debería mirarse mucha gente. Siempre hay algún indeseable, puede ser, pero no es racista. España, con Marruecos y Portugal, organizarán un gran Mundial en 2030".

El míster también desveló que votará a Carvajal y Rodrigo para el Balón de Oro: "Deberían ser dos candidatos al Balón de Oro, en mi caso (de mejor entrenador) no sé si estaré o no, estaría orgulloso, pero sobre todo estaría contento por el grupo de trabajo, sin ellos no sería nada”.

Sobre el partido ante los Serbios, el de Haro indicó que “nuestro equipo es insaciable en la competición, vamos a seguir creciendo, tenemos mucho margen de mejora y lo mejor está por llegar. Están implicados. No habrá conformismo, queremos seguir ganando”.