Correa, de salvador del Atlético a desterrado por Argentina: el mejor suplente de La Liga no le sirve a la campeona del mundo

Apenas diez jugadores de los 23 futbolistas que conforman la plantilla trabajan en estos días de parón con un Diego Pablo Simeone que, aún así, no concede un respiro. "¡Nadie parado, nadie parado! ¡Acabamos jugada! ¡Dale, dale, dale!", gritaba inténsamente este martes a los suyos el técnico argentino, que ha sufrido una desbandada de jugadores internacionales entre los que destacan los argentinos. De los seis presentes en el Atlético de Madrid (más de un tercio), Lionel Scaloni ha citado a cinco. Solo se ha 'olvidado' de uno, que por lo resolutivo que suele ser podría llamar la atención, pero que ya por repetidas sus ausencias se han convertido en costumbre.

Ha cruzado el charco el flamante fichaje Julián Álvarez. También los cuestionados Nahuel Molina y Rodrigo de Paul, intocables para Scaloni, y Juan Musso, el portero recién llegado a Madrid hace menos de una semana. Incluso Guiliano Simeone, que apenas ha jugado diez minutos en lo que va de curso a las órdenes de su padre, ha sido citado por la albiceleste. En definitiva todos menos ese jugador que todos alaban, que rinde juegue lo que juegue y que siempre acaba sacando las castañas del fuego a los suyos, como ocurrió este sábado cuando con su gol en el descuento de un partido ante el Athletic en el que acababa de ingresar rescató tres puntos vitales para las aspiraciones del Atlético.

Ya se quedó fuera de la última Copa América, y ahora ha vuelto a no formar parte de los planes de Scaloni. Por más que vaya camino a convertirse en el mejor suplente del siglo en La Liga, le pesa a Ángel Correa la etiqueta de revulsivo que le ha acompañado durante los diez años. Siempre, como él mismo enumeró, ha arrancado por detrás de "otros grandes delanteros como Torres, Diego Costa, Mandzukic, Griezmann... Si sigo aquí en el Atlético de Madrid es porque confío plenamente en mi juego y en lo que puedo aportar al equipo", enfatizó un Correa que va camino de ser el mejor suplente de la historia de la Liga.

Camino de ser el mejor suplente de la historia de La Liga

Porque Correa ha acabado encontrando siempre su hueco, siendo imprescindible más allá de los minutos para entender los éxitos y la estabilidad del Atlético en esta década, se ha convertido en el tercer jugador que más puntos ha dado a su equipo como suplente en la historia de LaLiga (18) solo por detrás de Stuani (21) y Ángel Rodríguez (19), según recoge la cuenta de Twitter @LaLigaenDirecto.

Esta temporada tiene tiempo por delante para pillarlos y asaltar la cima de esta particular clasificación. Porque a la vista de los fichajes, sobre todo el de su compatriota Julián, parece que Correa vuelve a partir, un año más, como suplente en las ideas de un Simeone que siempre repite como un mantra eso de que no importa la cantidad de minutos, si no la calidad de los mismos. De momento, van cuatro y cuatro suplencias.

Correa celebra un gol la temporada pasada con el Atlético. / EFE/Mariscal

Séptimo jugador con más partidos con el Atlético

Y en eso no tiene rival un Correa que, como es obvio, quiere más. Pero que a pesar de nunca haber logrado ser un intocable en el once ha decidir desechar todas las ofertas para seguir en el club peleando por lograrlo. "Aunque todos somos jugadores, uno siempre quiere estar en el once, quiere jugar, pero estoy contento con lo que pasó. Y también le demuestras al entrenador que puede contar con nosotros, que todos somos importantes”, se reivindicó tras acabar el partido con el Athletic.

"Hizo una vez más de las suyas; me pone muy contento", le alabó Simeone, que también hizo hincapié en su situación. "Siempre es uno de los que reclama más minutos, hay veces que se los puedo dar y otras no", reconoció el técnico, sabedor de la importancia de mantener en sus filas a un comodín con esas cifras.

Porque además, Correa se ha convertido en una especie de talismán para los suyos. El delantero ha anotado en 56 partidos ligueros desde que firmó por el Atlético. Y el equipo colchonero no ha perdido ninguno. 47 triunfos y nueve empates marcan los registros de un jugador que, tras una década de rojiblanco, ya figura en la lista de jugadores más importantes del club.

De participar frente al Valencia a la vuelta del parón, Correa se quedará en solitario como octavo futbolista con más partidos en la historia del Atlético, tras haber alcanzado en Bilbao los 425 de Isacio Calleja. Y está a sólo dos partidos de igualar a Saúl Ñíguez y a tres de superarle para colocarse en el séptimo lugar. Sean diez o sean noventa los minutos jugados en ellos, cuentan igual, y más si eres Correa.