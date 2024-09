Al US Open se le va de las manos lo de las sesiones golfas: 'Ningún deporte permite esto, es denigrante'

Es la historia, y no solo por las horas, de nunca acabar. El tenis tiene un problema, sabido por todos sus actores desde hace mucho tiempo, y nadie parece estar por la labor de tomar medidas drásticas para solucionarlo. Jornadas eternas y sobresaturadas en las pistas principales que acaban, cuando los partidos se alargan, forzando a que los duelos que cierran la jornada se disputen bien entrada la noche. La imposibilidad de conocer de antemano cuanto durara cada duelo, unido a jornadas de tarde noche que buscan apurar un prime time cada vez más tardío, complican cada vez más las cosas a los tenistas.

La número dos del mundo Aryna Sabalenka y Ekaterina Alexandrova vivieron el ejemplo más extremo este fin de semana, comenzando su partido de tercera ronda del US Open en la madrugada del sábado pasada ya la medianoche, en concreto cuando el reloj marcaba las 00:08 horas, hora neoyorquina. Algo nunca antes visto en la historia del cuarto Grand Slam del año: el récord anterior eran las 00:00 del Gaby Sabatini-Beverly Bowes de 1987.

Y eso que, precisamente desde esta edición, los árbitros del US Open tienen la posibilidad de llevar a otra pista un partido si pasan las 23:15 horas y todavía no ha empezado. Una nueva norma implantada por la Federación de Tenis de Estados Unidos (USTA), para tratar de calmar a los jugadores, cada vez más tensos con este asunto. Aunque el protocolo, por ahora y visto lo visto con Sabalenka y Alexandrova, no termina de calar.

El choque estaba programado como último de la jornada en el estadio Arthur Ashe, la pista central del US Open. Y como suele suceder en estos caso, la jornada se llenó de partidos eternos. En el turno de día, Gauff derrotó a Svitolina por 3-6, 6-3 y 6-3 en más de dos horas y Tiafoe hizo lo propio con Shelton en cinco sets (4-6, 7-5, 6-7, 6-4 y 6-3) y más de cuatro horas, acabando justo a las 19:00, horario en el que ya tendría que estar en marcha la sesión nocturna. Pero claro, hay que vaciar las gradas para hacer el cambio de espectadores, por lo que dicha sesión se retrasó una hora y media.

Tenis hasta las tantas, y la USTA encantada

Y aún hubo relativa suerte, porque el primer encuentro de la sesión de noche, el Popyrin-Djokovic, se cerró en poco más de tres horas con la sorpresiva victoria del australiano, aunque aún así por entonces ya se rondaba la medianoche. De hecho, ya se habían pasado las 23.15 horas que la USTA marcó para poder desplazar de pista el siguiente partido, permitiendo al árbitro ejecutar la regla que puede evitar el problema, pero se decidió que no. Que se mantenía todo como estaba previsto.

Alcaraz celebra su victoria ante Sinner en el US Open de 2022, en el que fue el partido que más se alargó pasada la madrugada en la historia del torneo. / REUTERS

El estadio Grandstand, el tercero en importancia del complejo de Flushing Meadows, llevaba ya un tiempo vacío y se podría haber mandado a ambas tenista ahí, pero la organización decidió mantener el plan y arriesgar, porque una remontada del serbio podría haber complicado el asunto aún más. En el segundo estadio, el Louis Armstrong, Zverev y Etcheverry jugaron hasta las 2:35 de la mañana, otro ejemplo de lo comentado.

No reaccionó el serbio, y el asunto no fue a mayores, pero aún así no hubo tiempo material para empezar el duelo que cerraba la sesión nocturna de la pista central antes de la medianoche. Y Sabalenka, gran favorita para conquistar el torneo, también puso de su parte, ganando a Alexandrova por 2-6, 6-1 y 6-2 en apenas 1:40 horas, Aún así, el partido acabó cerca de las dos de la madrugada.

Tras ganar, la bielorrusa apuntó que no comprendía el parón entre el Tiafoe-Shelton y el Popyrin-Djokovic. "Fue una decisión interesante tener este intervalo de una hora y veinte minutos entre partidos. Pensé: 'De ninguna manera… voy a empezar a medianoche'. Y eso fue lo que pasó. Fue complicado. Nos quedamos con el equipo e intentamos relajarnos", explicó Sabalenka, que al día siguiente ironizó en su cuenta de Twitter. "Llegué al hotel pasadas las 3.00 de la madrugada y me levanté a las 12.00, ni tan mal".

Alcaraz y Sinner, de récord hace dos años

"El árbitro del torneo tuvo en cuenta varios factores para decidir si trasladar el partido, incluido el ritmo de juego del partido Djokovic-Popyrin, así como las condiciones climáticas, el alojamiento de los aficionados y consideraciones horarias", se defendió con un breve comunicado la USTA, acostumbrada a lidiar con estos problemas y defensora, aunque quiera aparentar lo contrario, de una de las grandes señas de identidad del US Open, las sesiones nocturnas en el estadio Arthur Ashe.

Porque el tema viene de lejos. De muy lejos. Son muchos los ejemplos, entre los que destaca cada año el Mutua Madrid Open. Y en el propio US Open. Sin ir más lejos en 2022 Carlos Alcaraz y Jannik Sinner estuvieron jugando su partido de cuartos de final hasta las 2:50 de la madrugada, también récord histórico del torneo y superando al que años antes habían establecido Milos Raonic y Kei Nishikori (2:26). Ese partido, considerado para muchos el mejor de la historia del torneo, acabó paradójicamente con las gradas semivacías por las horas.

"Es algo asombroso que los partidos comiencen tan tarde. No hay ninguna industria que permita cosas como esto. Tenemos que proteger a la gente. Esto es increíble", se quejó este domingo el director médico de la Asociación de Jugadores Profesionales de Tenis (PTPA), Robby Sikka. "Ningún deporte permite esto", añadió Sikka. "Y, honestamente, es denigrante para las mujeres que esperaron, porque podrían haber jugado con la misma facilidad en otra cancha y haber descansado después. Es una vergüenza", remató el miembro del sindicato de jugadores que fundó hace unos años Novak Djokovic.