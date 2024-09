¿Puede descender el Manchester City a Segunda? Estos son los escenarios posibles en el juicio que tiene en vilo a la Premier

El Manchester City se la juega, y mucho, en la temporada que acaba de arrancar. Y esta vez la cosa no va de títulos, si no que el particular partido se juega fuera del campo. El club inglés, propiedad del Abu Dhabi United Group y campeón de seis de las últimas siete ligas, afrontará a partir de los próximos días la recta final de un proceso judicial que se ha dilatado en el tiempo y en el que figura como acusado por la Premier League de 115 cargos por irregularidades de las normas de juego limpio financiero desde 2009 hasta 2018.

Aunque se esperaba que la audiencia con la comisión independiente de la Premier League, encargada del veredicto, arrancara en noviembre, el medio inglés The Times aseguró recientemente que se adelantará y a septiembre, y que la sentencia definitiva se conocerá a principios de 2025. Será entonces cuando Pep Guardiola y los suyos sepan si su equipo será castigado con una sanción de puntos, si es descendido administrativamente o si, por el contrario, terminará por quedar absuelto.

Antes del arranque del mismo se conocerá la resolución de la justicia ordinaria británica sobre la demanda que el propio City interpuso contra la liga por las normas sobre transacciones con terceros vinculados. O lo que es lo mismo, los acuerdos de patrocinios de clubes con empresas con las que tienen vínculos (el caso más obvio son los ejemplos del City o el Newcastle y los vículos entre los propietarios, Abu Dhabi y Arabia Saudí, y empresas 'amigas').

Un proceso que viene de lejos

Esa sentencia está al caer y, posiblemente, lo que ocurra en la justicia ordinaria británica tendrá un impacto sobre el veredicto de una buena parte de los cargos (aquellos en los que se trata la posibilidad de que el club inyectara de manera irregular y muy por encima de a través de patrocinadores para reducir las pérdidad aprovechando sus influencias) que juzgará la Audiencia de comisión independiente de la Premier League, que será la encargada de dar el veredicto final.

Y una vez que este se dé, el City podrá apelar pero solo ante la propia Premier League, con la creación de otra comisión independiente. Puesto que las normas de la Premier lo prohiben, no podría hacerlo recurriendo al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) como si hizo con la sanción que recibió de la UEFA (dos años de suspensión en competiciones europeas) por un supuesto similar.

Cronología del caso Noviembre 2018 : El periódico alemán Der Spiegel acusa en varias publicaciones al Manchester City de violar las reglas del Fair Play Financiero.

: El periódico alemán Der Spiegel acusa en varias publicaciones al Manchester City de violar las reglas del Fair Play Financiero. Marzo 2019 : La UEFA inicia una investigación tras la publicación de Der Spiegel.

: La UEFA inicia una investigación tras la publicación de Der Spiegel. Mayo 2019: El Manchester City inicia un proceso de apelación por la investigación.

El Manchester City inicia un proceso de apelación por la investigación. Noviembre 2019 : El TAS acepta la apelación del City.

: El TAS acepta la apelación del City. Febrero 2020 : La UEFA sanciona al City con una suspensión de dos años en todas las competiciones europeas y a una multa de más de 30 millones de euros.

: La UEFA sanciona al City con una suspensión de dos años en todas las competiciones europeas y a una multa de más de 30 millones de euros. Julio 2020 : El City apela la sanción y sale vencedor, teniendo que pagar solo una multa de algo más de 10 millones de euros.

: El City apela la sanción y sale vencedor, teniendo que pagar solo una multa de algo más de 10 millones de euros. Febrero 2023 : La Premier acusa al City de más de 115 infracciones en las normas del Fair Play Financiero.

: La Premier acusa al City de más de 115 infracciones en las normas del Fair Play Financiero. Junio 2024 : El City demanda a la Premier por daños y perjuicios.

: El City demanda a la Premier por daños y perjuicios. Agosto/septiembre 2024: resolución justicia ordinaria británica por la demanda del City a la Premier por las normas sobre transacciones con terceros vinculados

resolución justicia ordinaria británica por la demanda del City a la Premier por las normas sobre transacciones con terceros vinculados Septiembre 2024 : Inicio de la Audiencia de la Premier League contra el City.

: Inicio de la Audiencia de la Premier League contra el City. 2025: Previsto el veredicto del juicio.

Afectará a la temporada 2025-2026

Todo está enfocado, en definitiva, a que todas las partes, tanto el Manchester City como el resto de clubes de la Premier, sepan ya como acaba este proceso y las cartas estén sobre la mesa al inicio de la temporada 2025-2026. Si es una deducción de puntos, como fue el caso del Everton, podría afectar a la presente campaña, imposibilitando a los citizen luchar no solo por el título, sino también por entrar en Europa. O incluso, en función de la proporción, llevándolos a luchar por no descender.

"Han pasado ya varios años y creo que es evidente que el caso necesita ser resuelto", aseguró el presidente de la Premier League, Richard Masters. "Deseo, desde lo más profundo de mi corazón, que llegue el juicio y que haya un tribunal independiente. Lo repito, tribunal independiente, y que se sepa lo antes posible lo que pasó y lo aceptaremos como siempre lo hemos hecho", dijo por su parte Pep Guardiola hace unos días al ser preguntado.

Erling Haaland y Gundogan, durante el último partido del City en la Premier. / Frank Augstein

"Estoy feliz de que empiece pronto y espero que termine pronto para beneficio de todos nosotros. Especialmente para el club, pero para todos los demás clubes de la Premier League, como para todas las personas que no esperan la sentencia", añadió el entrenador, que acaba contrato en 2025 y aún no ha renovado en medio de toda la rumorología.

El precedente del Everton

Otro clubes como el Everton, que se enfrentaban a muchos menos cargos de los que afronta el City, ya fueron sancionados por la Premier en procesos similares que se rosolvieron con la pérdida de puntos.

El club de Liverpool fue sancionado el año pasado con la pérdida de diez puntos por haber superado el límite de pérdidas máximo permitido de 105 millones de libras en tres años. Eso sí, tras plantear un recurso a la propia Premier, la la Junta de Apelación de la Premier redujó el castigo en cuatro puntos.

"El Everton FC apeló la sanción que se le impuso por nueve motivos. Dos de esos nueve motivos fueron confirmados por la Sala de Apelación, que sustituyó seis la deducción original de 10 puntos", indicó la Premier en un comunicado.

¿De qué se acusa al City?

Aunque se sabe muy poco, Gran parte de los 115 cargos (54) derivan de no propocionar información financiera precisa y actualizada desde la temporada 2009-10 hasta la temporada 2017-18. Una información que la Premier exige a los clubes liga para tener una visión exacta de sus ingresos y de la procedencia de los mismos, incluyendo acuerdos de patrocinio. También de los gastos del club, por ejemplo, en materia de salarios.

El resto son por motivos variados. 14 serían por no proporcionar informes financieros precisos sobre las compensaciones a jugadores y entrenadores que se fueron del club en el mismo periodo. Otros cinco por incumplir las reglas de la UEFA, incluidas las regulaciones de Clubes y Licencias y el Juego Limpio Financiero de la UEFA.

Siete por infracciones de las normas de rentabilidad y sostenibilidad de la Premier League desde la temporada 2015-16 hasta la 2017-18. Y los 35 cargos restantes llegan por falta de cooperación con las investigaciones de la propia Premier League desde diciembre de 2018 hasta el día de hoy.

¿Cuáles son los posibles castigos?

De no ser absueltos, posibilidad que se antoja complicada ante la firmeza y la cantidad de acusaciones, las posibilidades de sanción van desde lo meramente económico, con una multa de más o menos millones que no supondría un gran golpe a la vista de la fortaleza financiera del emporio City, a lo deportivo.

Estas últimas sí que marcarían un antes y un después, pudiéndose dar uno de los mayores castigos de la historia del fútbol, o el mayor, con una resolución sin precedentes hasta la fecha en el caso de que la comisión independiente optara por un descenso administrativo.

Pep Guardiola, con el City / VINCE MIGNOTT

Un ejecutivo de un club de la Premier League, al que citaba el medio The Athletic, daba por sentado que "una sanción apropiada tendría que ser una deducción de puntos tan sustancial que le garantice al City una temporada en el Championship (Segunda)". La realidad es que, de ser así, debería ser una cifra más que considerable. Sin ir más lejos, la campaña pasada, en la que City fue campeón, acabó 66 puntos por encima del descenso.

Y por último... ¿Qué pasará con Guardiola?

En medio de toda esta maraña judicial, emergen más problemas a solucionar que obviamente se verán afectados por lo que dictamine la Premier. Y hay uno por encima de cualquier otro.

La situación de Guardiola en el City lleva tiempo con una incógnita. El técnico catalán está en su último año de contrato y los rumores sobre la posibilidad de quesea su último año en el equipo citizen son cada vez mayores. A nadie se le escapa que Guardiola desea entrenar en algún momento a una gran selección de fútbol.

Aún así, y ante la posibilidad descenso del club inglés como castigo por sus infracciones, el entrenador salió al paso para dejar claro su futuro si eso ocurriera: "Hay más posibilidades de que me quede si estamos en la Championship (Segunda División) o la League One (Tercera) que si estuviéramos en la Liga de Campeones".