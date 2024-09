Cuando el tenis pierde los nervios: Putíntseva humilla a una recogepelotas en el US Open

El tenis es un deporte que se juega en silencio, aunque en determinados torneos más modernos, el cambio de público provoca más ruido del que necesitan los participantes. La concentración es clave, pero cuando se rompe, los tenistas se sumen en explosivas reacciones como la que protagonizó Yulia Putintseva en el US Open. La tenista kazaja humilló a una recogepelotas durante su partido de dieciseisavos contra Jasmine Paolini y ante las críticas se vio obligada a pedir perdón. Con un 3-6 y 4-6 la nacida en Moscú se despidió del torneo.

"Quiero disculparme con la recogepelotas"

Putintseva no supo canalizar sus sentimientos ante una rival que fue mejor. Lo pagó con el eslabón más débil. Durante un momento del encuentro, la recogepelotas, que esperaba las bolas de otra compañera, le lanzó de modo pausado unas pelotas a la tenista. Esta ni siquiera hace el ademán de recogerlas y mira desafiante a la trabajadora del US Open. Tras dejar pasar dos pelotas, la kazaja agarró la tercera con un gesto nefasto que desató el murmullo del público, que ya había criticado la actitud de la jugadora en acciones anteriores.

Ante la presión, la tenista terminó por pedir disculpas. Pero lo hizo después del encuentro y a través de un escueto mensaje en Instagram. "Quiero disculparme con la recogepelotas por la forma en la que me comporté cuando estaba lanzando las bolas", aseguró la kazaja, número 32 del mundo. "Realmente, no fue por ella. Estaba cabreada conmigo misma por no haber ganado el juego tras el 'break' y luego me quedé vacía, con mis emociones y tan centrada en mis pensamientos que ni siquiera me estaba dando cuenta de lo que estaba sucediendo y quién me daba la pelota", añadió.

Yulia Putintseva, durante el partido del US Open en el que reaccionó contra la recogepelotas. / Associated Press/LaPresse

Putinsteva quiso tener también un comentario para los recogepelotas del torneo: "Todos lo están haciendo increíblemente bien en el US Open". No es el primer incidente de este tipo que se ha producido en las pistas en los últimos tiempos. Carlos Alcaraz, que cayó en segunda ronda del Grand Slam estadounidense, protagonizó en Cincinnati una imagen de la que querido desmarcarse. En el tercer set contra Gael Monflis perdió los nervios y destrozó a golpes su raqueta. Una imagen muy extraña en el murciano, quien desde los JJOO, donde obtuvo la plata en el cuadro individual, no ha encontrado su mejor juego.

Rublev, Nadal, Alcaraz... una lista amplia de incidentes

Protagonizó un episodio similar en Roland Garros Andrey Rublev, quien no gestionó bien la derrota contra el italiano Matteo Arnaldi. El uso protestó las decisiones del árbitro, se maldijo a sí mismo, a su raqueta y acabó golpeándose a sí mismo. "No recuerdo haberme comportado tan mal en un Grand Slam antes”, reconocía. En el pasado Mutua Madrid, Rafa Nadal se cabreó con el juez de silla, al que llegó a decir: "No quiero seguir jugando, llama al supervisor". Zverev también pagó su ira con la autoridad del partido en la final del torneo parisino que se adjudicó Alcaraz.

En el caso de Putintseva, no es la primera vez que se ve involucrada en un episodio de este tipo. En 2017, durante el Torneo de New Haven, la kazaja llamó "estúpido" a su entrenador. En mayo de 2022, la kazaja golpeó a Garbiñe Muguruza en un 'passing' sencillo en el que tenía mucho margen para superarla por ambos lados, lo que enfureció a la española. De ahí que sus disculpas se tomen con asteriscos.