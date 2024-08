El 'problema' que preocupa a un Ancelotti que eleva el tono: 'Hay que mejorar en defensa'

Durante toda la temporada pasada, exceptuando el capítulo de su amago de salida para entrenar a Brasil, las ruedas de prensa del Real Madrid fueron un remanso de paz poca habitual que Carlo Ancelotti despachó en muchas ocasiones entre broma y broma. Todo fluía en un equipo que acabó conquistando el doblete Liga-Champions con un vestuario del que todos, incluído el técnico italiano, destacaban que se habían dejado del lado los egos para ponerlos al servicio del colectivo. Pero algo ha cambiado con el arranque de una nueva temporada en la que las expectativas se han desbordado con la llegada de Mbappé a un equipo ya campeón, y que no ha empezado la temporada como se esperaba.

Porque poco menos que se barruntaba un comienzo arrasador, y de momento el Madrid se ha quedado lejos de hacerlo real. Conquistó la Supercopa ante el Atalanta en su primer partido oficial, pero luego solo ha sido capaz de sumar una victoria (en casa ante el Valladolid) y no ha pasado del empate en sus dos primeras salidas ligueras, a Mallorca y Las Palmas, estando a siete puntos de un Barça que lo ha ganado todo por ahora. Y por encima de ello, las sensación que deja sobre el verde es de que todavía está lejos de que las piezas, las nuevas y las que ya estaban, encajen.

Por eso Ancelotti, que llevaba ya varias ruedas de prensa dando toques de atención a los suyos, aprovechó la ocasión que le brindaba la previa del partido ante el Betis de este domingo (21.30; DAZN) para alzar la voz de forma definitiva. Sereno pero serio, dejó de lado este sábado ese talante conciliador con el que lideró a su equipo durante toda la temporada pasada para hablar a las claras de las carencias que, a su juicio, han tenido los blancos en el arranque de La Liga. Sin esconder su "preocupación" por "no haber sido capaces de jugar en nuestra mejor versión".

Un problema a solucionar con "actitud colectiva"

"Hay que defender mejor. Tenemos que trabajar juntos para defender mejor y recuperar el balón. La estadística dice que no hemos encajado un montón de goles: en cinco partidos dos goles. Pero la sensación es que los equipos rivales nos juegan demasiado entre líneas. Es algo que tenemos que solucionar y lo vamos a hacer", resumió, simplificando al máximo para empezar, un "problema" que, a su juicio, se debe resolver con "compromiso y una actitud colectiva".

El técnico italiano aseguró "estar preocupado", pero también quiso dejar claro esa "no es una mala sensación", puesto que "significa que te estás ocupando del problema que tienes". "No hemos tenido un bloque compacto, tenemos que mejorarlo con un trabajo colectivo mejor. Todos estamos de acuerdo en esto. Los jugadores piensan lo mismo. Cuando el problema está claro es bastante sencillo solucionarlo", concluyó.

Kylian Mbappé en el UD Las Palmas-Real Madrid / Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

En el fondo del discurso de Ancelotti subyace la sensación de que la ausencia de Toni Kroos ha dejado al equipo sin un eslabón que dotaba de equilibrio al equipo . Y de que todavía hay trabajo por hacer a la hora de conectar a Vinicius con Mbappé, y por extensión a ambos con el resto del equipo, sobre todo a la hora de defender en conjunto.

Vinicius y Mbappé decidirán quién tira cada penalti

"Para mí se están asociando bien, el trabajo ofensivo se está haciendo muy bien. No ha sido un problema porque hemos marcado goles en todos los partidos. Con el tiempo se asociarán mejor, no solo Vini con Mbappé, sino Mbappé con los mediocentros, ofensivamente no tenemos problema. No lo hemos tenido estos años ni lo vamos a tener ahora que tenemos a los mejores delanteros del mundo", explicó Ancelotti, restando trascendencia a la aparente falta de química inicial de sus dos estrellas y volviendo a enfocarse en el plano defensivo como el aspecto a solucionar

"La sensación es que nos cuesta recuperar el balón", remarcó Ancelotti, que también tuvo tiempo para aclarar cómo determinará quién lanzará los penaltis durante la temporada. O mejor dicho, como no lo determinará, ya que el técnico italiano explicó que serán sus propios jugadores los encargados de tomar la decisión.

"Es correcto darle la responsabilidad tanto a Mbappé como a Vinicius, por lo que prefiero que decidan ellos porque tengo mucha confianza en ellos. Dependerá de cómo estén en el partido y qué necesite cada uno", resolvió.