Un Ángel (Correa) destierra los fantasmas del Atlético en San Mamés en el descuento

A estas alturas, Diego Pablo Simeone y los suyos ya han debido perder las cuentas de las veces que Ángel Correa ha emergido como héroe inesperado (no para ellos, que siempre lo recalcan) para salvar a los suyos. Y esta fue una de tantas. Porque aunque pueda sonar exagerado por tratarse solo de la cuarta jornada, este sábado el Atlético de Madrid acudió a San Mamés, escenario en el que la temporada pasada protagoizó un doblete de batacazos, obligado a ganar para seguir ritmo frenético que ha impuesto el Barça en el inicio liguero. Y tras 90 minutos de pura electricidad, cuando los rojiblancos empezaban a sentir el runrun de lo que podía haber sido marcharse al parón de selecciones con otro empate y a seis puntos del liderato, recurrieron al de siempre para solventar la papeleta.

Entre el carrusel de nombres y estrellas que han llegado al club, con su compatriota Julián Álvarez a la cabeza, emergió por enésima vez Correa para desterrar los fantasmas del año en la catedral de un plumazo. A fin de cuentas, cuando alguien tiene ángel, lo tiene para siempre. Y Ángel, en este caso Correa, lo tiene no solo por su nombre, si no también por su rendimiento. De nuevo desde el banquillo, de nuevo cuando los demás tiemblan, el delantero argentino volvió a templar gaitas para, en el descuento, dar tres puntos de oro a un Atlético renovado que se marcha de San Mamés victorioso (0-1) y con el desahogo de solventar con nota el primer examen de la temporada.

El gol de Correa puso el final dramático a lo que durante el resto de la contienda fue una peli de acción. Un San Mamés a rebosar, lluvia a cantaros y dos equipos como el Athletic y el Atlético de Madrid. Si hay escenarios clásicos en La Liga, el de este sábado en Bilbao es uno de ellos. Ambos conjuntos protagonizaron un choque de alto voltaje, de esos intensos, de más brega y corazón que juego. Uno de esos en los que las disputas y las segundas jugadas se multiplican y pasan por encima del virtuosismo y de la técnica. Y no por ello lo desmerece para nada.

El choque arrancó con una sorpresa que se podía catalogar, aprovechando el escenario, de catedralicia. Jan Oblak, que el año pasado jugó todos los partidos del curso, se perdía la cita por problemas digestivos y en su lugar en la portería entraba el recién llegado Juan Musso, que fue presentado hace escasos tres día. Por lo demás, Simeone volvió a apostar por la pareja Griezmann-Julián en ataque, dejando en el banco a Sorloth, mientras que Valverde salió con los de siempre, con un ataque liderado por los hermanos Williams.

Desactivó de inicio el chaparrón habitual en la catedral el Atlético, que salió bien plantado y dispuesto para la guerra con un centro del campo reforzado en el que destacaba el estreno como titular de un Conor Gallagher que entre la lluvia y el escenario, un San Mamés encendido, debió pensar que igual en una de esas múltiples idas y venidas a Inglaterra que realizó mientras se resolvía el culebrón de su fichaje se había quedado por las islas. Pero no, estaba en España y en un escenario Premier en el que se mostró encantado.

Gallagher acepta el envite del Athletic

Cual niño en un parque de bolas, disfrutó el centrocampista inglés de un panorama en el que pudo hacer lo que más le gusta. Luchar, ir al suelo, bregar y llegar desde segunda línea al área. Física y tácticamente impecable, quizás su trato un tanto rústico con la pelota le impide trascender más como futbolista, aunque lo suple con una energía que necesitaban jugadores como Koke, mucho más desahogado con el cuatro haciendo el trabajo sucio y peleando por él y por el resto.

De hecho, tras una de sus primeras presiones llegó la primera ocasión. Un balón perdido por Ander Herrera llegó a la botas de Julián, que se durmió en los laureles cuando se había quedado solo delante de Aguirezabala y permitió que Yuri llegara para incordiarle antes de disparar, frustrando el que apuntaba a ser su estreno goleador como rojiblanco. Y suya fue también la mejor de la primera parte, con un disparo desde la frontal que se marchó lamiendo el palo izquierdo de la potería bilbaína.

Mandaba el Athletic, pero no sufría el Atlético, cómodo en su campo y buscando salir a la contra. Con un Reinildo fortalecido y que recordó al de antes de la lesión que le tuvo fuera casi todo el año pasado, se hizó fuerte en su área y permitió a Musso estrenarse sin apenas tocar un balón. Solo el desacierto de un desconectado Griezmann, impropio en alguien que acostumbra a mejorar cada jugada en la que participa, y la poca participación de un Julián todavía en clara falta de sintonía con sus compañeros evitó que esa sensación se tradujera en más ocasiones de peligro.

Juan Musso, en su estreno como jugador del Atlético. / AFP7 vía Europa Press

Sólido debut de Musso e irrupción de Correa

Dejó de llover tras el descanso, y el panorama cambió como el clima. Salió el sol, y se iluminaron las ideas del Athletic, reactivado y mucho más intenso con la reanudación del juego. Apenas un minuto tardó en marcar Nico Williams tras una gran jugada de Sancet, pero su tanto fue anulado por un fuera de juego de esos milimétricos que, en este caso, vio el juez de línea y confirmó el VAR. Por una rodilla se libró el equipo de Simeone, un susto que puso en alerta a los rojiblancos, hoy de gris.

Y reactivó, de paso, a un Griezmann que tras el paso por vestuarios dio un paso al frente y empezó a entrar más en juego como constructor, distribuyendo a sus Restructuró el equipo Valverde con un triple cambio y apostando por el fichaje de este año, Álvaro Djaló, como punta. Y de primeras resultó, dando paso a diez minutos de dominio en el que Sancet probó a un Musso muy atento que resolvió la papeleta del inesperado debut con nota.

Así moría el partido, visto para sentencia con tablas, cuando Correa, relegado a quinto cambio incluso por detrás de otro Simeone (Giuliano), volvió a ser decisivo. Un balón perdido por Nico en el medio del campo y una serie de rebotes acabó dejando en balón en botas de un Sorloth que dejó solo al delantero argentino frente a Aguirrezabala. Y ahí, el diez, que las ha visto de todos los colores, no falló, tumbando al portero vasco y remachando a placer.

Nadie ejemplifica mejor eso que repite como un mantra Simeone de que no importan los minutos, si no la calidad de los mismos. Y esta vez lo hizo con muy poquito, apenas diez minutos, que se se tradujeron en una victoria que permite a los rojiblancos no descolgarse del frenético ritmo que ha impuesto el Barça en este inicio de Liga. "Eso es lo importante, aportar juegues lo que juegues, aunque todos somos jugadores y uno siempre quiere estar en el once. Con esto le demostramos al entrenador que puede contar con nosotros y todos somos importantes", se reivindicó, y ya van unas cuantas veces, tras el choque Correa. En la catedral, en San Mamés, los tres puntos se los llevó un Ángel.